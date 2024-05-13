يؤدي ارتفاع GameStop إلى خسائر تصل إلى مليار دولار للبائعين على المكشوف

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ارتفع سهم شركة GameStop Corp في تعاملات اليوم، مما أدى إلى معاناة مالية كبيرة للبائعين على المكشوف الذين يواجهون خسائر تصل إلى مليار دولار، وفقًا لبيانات من S3 Partners.

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كان هذا الارتفاع في أسهم GameStop مدفوعًا في المقام الأول بمنشور حديث من Keith Gill، المعروف باسمه المستعار على الإنترنت “Roaring Kitty”.

وألمح منشور جيل إلى احتمال عودته إلى التداول النشط، الأمر الذي أثار اهتمامًا وتفاؤلًا كبيرًا بين المستثمرين.

تأثير أوسع على مفضلات السوق

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لم يؤد هذا الارتفاع إلى رفع مستوى GameStop فحسب، بل أثر أيضًا بشكل إيجابي على الأسهم الأخرى المشهورة بين مستخدمي Reddit.

كما شهدت أسهم AMC Entertainment Holdings وTrump Media & Technology وBlackBerry وALTC Acquisition Corp مكاسب، متأثرة بأداء GameStop القوي.

توقعات بمزيد من تحركات السوق

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علق إيهور دوسانيوسكي، المدير الإداري للتحليلات التنبؤية في S3، على الوضع، مشيرًا إلى أن السوق قد يشهد المزيد من الأنشطة مثل التغطية على المكشوف استجابةً للارتفاع.

وأشار دوسانيوسكي إلى أنه “توقع تغطية المكشوف في هذا السهم لأنه حقق بالفعل درجة ضغط تبلغ 100/100 قبل تداول اليوم”، مشيراً إلى أن عمليات الشراء القوية يمكن أن تستمر إذا استمر الزخم.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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