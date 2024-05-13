تقول التقارير إن شركة Tesla توقف إنتاج الطراز 2 للتركيز على Robotaxi

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أفادت تقارير أن شركة تيسلا ، تحت قيادة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك ، ألغت الإنتاج شبه المكتمل لسيارتها الكهربائية المتوقعة منخفضة التكلفة (EV)، الطراز 2، وفقًا لتقرير صادر عن The Information صدر يوم الاثنين.

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ويأتي هذا القرار بمثابة مفاجأة حيث كانت السيارة تقترب من نهاية مرحلة التطوير.

التحديات الهندسية لشركة تسلا والمحور الاستراتيجي

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كشفت مصادر قريبة من فريق التطوير أن مهندسي تسلا كانوا واثقين من حل المشكلات التي نشأت أثناء تطوير السيارة.

ومع ذلك، اتخذ ” ماسك ” قرارًا استراتيجيًا بتعليق إنتاج الطراز 2 إلى أجل غير مسمى. وأعاد توجيه جهود الفريق الهندسي نحو تعزيز مشروع السيارة ذاتية القيادة للشركة، وتحديدًا سيارة Robotaxi ذاتية القيادة.

رد المسك على مطالبات الإلغاء

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وعلى الرغم من هذه التقارير، دحض إيلون ماسك بشكل غير مباشر الادعاءات القائلة بأن إنتاج الطراز 2 قد تم إلغاءه نهائيًا.

ويترك هذا الغموض مجالا للتكهنات حول مستقبل خط إنتاج تسلا وأولوياتها الاستراتيجية، خاصة في تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية الخاصة بها.

يشير التحول في التركيز من النموذج 2 إلى مشروع Robotaxi إلى إعادة تنظيم كبيرة لخطط Tesla المستقبلية، مما يؤكد الأهمية التي يوليها Musk لتكنولوجيا القيادة الذاتية في تطور الشركة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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