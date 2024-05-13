الرئيس التنفيذي لشركة Tether ينتقد تصريحات USDT لرئيس شركة Ripple: هذا ما قاله

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انتقد باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، تصريحات براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، بأن الحكومة الأمريكية “تلاحق” Tether (USDT) ووصفها بأنها مجرد “FUD”.

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رد الرئيس التنفيذي لشركة Tether أيضًا على Garlinghouse كرئيس تنفيذي على رأس شركة تخضع حاليًا للتحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

UDST هي أكبر عملة مستقرة في العالم، وتقود السوق حاليًا بقيمة تزيد عن 111 مليار دولار. تُصدر Tether أيضًا عملات مستقرة أخرى بما في ذلك واحدة مرتبطة باليورو.

وفي الوقت نفسه، تعد شركة Ripple مزودًا لحلول blockchain والعملات المشفرة للمؤسسات والشركة التي تقف وراء XRP.

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد شركة Ripple في ديسمبر 2020، وأعلن قاضٍ أمريكي أن XRP ليس ضمانًا في حكم مستعجل في يوليو 2023.

ماذا قال الرئيس التنفيذي لشركة Ripple عن Tether؟

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وكما أوضح Invezz في وقت سابق اليوم ، رأى براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، مؤخرًا أن حكومة الولايات المتحدة كانت تستهدف Tether.

وتضمنت التعليقات، التي عبر عنها جارلينجهاوس خلال بث صوتي عالمي يوم ١٠ مايو، أيضًا وجهة نظر مفادها أن العملات المشفرة لا يزال من الممكن أن تشهد حدثًا آخر للبجعة السوداء يشبه إلى حد كبير ما حدث عندما انهارت FTX في عام ٢٠٢٢.

اجتذبت تعليقات الرئيس التنفيذي لشركة Ripple ردودًا متباينة من مجتمع العملات المشفرة، حيث أشار الكثيرون إلى هذه التعليقات على أنها حفريات محتملة في Tether حيث تتطلع Ripple إلى إطلاق عملتها المستقرة الخاصة في وقت لاحق من هذا العام.

رد الرئيس التنفيذي لشركة Tether

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وفي رد نشره على حسابه الرسمي على X، انتقد أردوينو رئيس شركة ريبل، مشيرًا إلى الحلقة على أنها تصريحات من “رئيس تنفيذي غير مطلع”.

وجهة نظر أردوينو هي أن ملاحظة جارلينجهاوس تمثل وجهة نظر منافقة بشأن هذه المسألة، حيث لا تزال شركة ريبل تحارب الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات. أعلنت شركة Ripple أيضًا عن خطط لإطلاق عملتها المستقرة الخاصة، والتي يمكن أن تتنافس مع USDT الخاص بـ Tether.

An uniformed CEO, leading a company being investigated by the SEC, launching a competitive stablecoin (cui prodest), is being reported spreading fear about USDt.



Let me give you an update on Tether USDt ecosystem safety.



USDt is the most used stablecoin in the world, with… — Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) May 13, 2024

يأتي أحدث تعليق حول Tether مع تزايد التدقيق حول العملات المستقرة في جميع أنحاء العالم.

ولكن في حين أن USDT قد اجتذبت في الماضي اهتمامًا تنظيميًا بشأن احتياطياتها، فقد حافظت الشركة على شفافيتها وتلتزم بمتطلبات الامتثال.

وتعليقًا على مسألة الامتثال، أشار اردوينو إلى ما يلي:

“هناك […] متطلبات حاسمة مختلفة يجب على العملات المستقرة الوفاء بها حتى يتم اعتمادها على نطاق واسع. أثبت USDt مع مرور الوقت أنه يتمتع باستقرار قوي في الأسعار، واحتياطيات عالية السيولة، وأمناء من الدرجة الأولى وامتثال عميق.

شمل جزء من امتثال Tether التعاون مع 124 وكالة لإنفاذ القانون في أكثر من 40 دولة.

قامت الشركة أيضًا بحظر أو تجميد ما يزيد عن 1.3 مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات الاحتيال والاختراق وغسل الأموال. قامت Tether أيضًا بحظر ما يقرب من 1.6 مليون دولار من المعاملات المرتبطة بتمويل الإرهاب.

وخلص الرئيس التنفيذي لشركة Tether إلى أن “Tether تتعاون بشكل مباشر مع وكالات إنفاذ القانون، في حين أن العملات المستقرة الأخرى، على الرغم من أنها تدعي أنها “أكثر امتثالاً” إلا أنها تتطلب أمراً من القاضي، مما يسمح للمتسللين والمحتالين والمجرمين بنقل الأموال لفترة طويلة”.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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