أعلنت شركة سوني عن انخفاض أرباحها السنوية بنسبة 7٪ على الرغم من زيادة الإيرادات بنسبة 14٪ إلى 3.5 تريليون ين

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أعلنت شركة سوني اليوم، الموافق 14 مايو 2024، عن أرباحها للعام المالي 2023.

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إيرادات وأرباح سوني

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أعلنت الشركة عن انخفاض أرباحها السنوية بنسبة 7٪ في العام المالي 2023 بسبب انخفاض خدماتها المالية. وارتفعت الأرباح التشغيلية للعام بأكمله بنسبة 5% لتصل إلى 1.28 تريليون ين.

وشهدت المجموعة اليابانية ارتفاع صافي أرباحها إلى 34%.

حققت شركة سوني إيرادات بلغت 3.5 تريليون ين. وهذا يعني زيادة بنسبة 14٪ على أساس سنوي.

في عام 2023، أعلنت وحدة الخدمات المالية عن دخل تشغيلي قدره 173.6 مليار ين، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 22.5% مقارنة بالعام السابق، بعد زيادة كبيرة في عام 2022. سجلت أعمال حلول التصوير والاستشعار (I&SS) من سوني دخلاً تشغيليًا قدره 193.5 مليار الين، بانخفاض 9% عن عام 2022.

أداء سوني في مجال الألعاب والأفلام

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وتضاعفت الأرباح التشغيلية لأعمال الألعاب في شركة سوني إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 105.98 مليار ين، وتضاعفت الأرباح التشغيلية لأعمال الأفلام إلى 30.67 مليار ين تقريبًا. بلغ صافي الأرباح التشغيلية للشركة لشهر مارس 229.4 مليار ين، مما يمثل قفزة بنسبة 57٪ على أساس سنوي.

مبيعات سوني بلايستيشن 5

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أخطأت شركة Sony بفارق ضئيل هدفها المنقح لمبيعات PlayStation 5. وذكرت الشركة أن مبيعات وحدة التحكم الرئيسية الخاصة بها وصلت إلى 20.8 مليون وحدة في السنة المالية 2023، وهو أقل بقليل من الهدف البالغ 21 مليون وحدة المعلن عنه للمستثمرين في فبراير.

التوقعات المستقبلية

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وتوقعت شركة سوني انخفاضًا في إجمالي إيرادات المجموعة للعام المالي الحالي. وتتوقع الشركة أن تصل المبيعات إلى 12.3 تريليون ين للسنة المنتهية في مارس 2025، بانخفاض قدره 5%.

بالنسبة للسنة المالية التي تبدأ في أبريل، تتوقع سوني انخفاضًا بنسبة 5.5% في الإيرادات إلى 12.310 تريليون ين وانخفاضًا بنسبة 4.7% في صافي الأرباح إلى 925.00 مليار ين. وتتوقع الشركة أن ترتفع أرباح التشغيل من أعمال الألعاب إلى 310.00 مليار ين، مقارنة بـ 290.2 مليار ين في العام السابق.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

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