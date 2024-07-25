كيف يمكن لرئاسة ترامب الثانية أن تؤثر على السيارات الكهربائية وسياسات الطاقة النظيفة

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تثير احتمالية فوز دونالد ترامب بولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة تساؤلات مهمة حول مستقبل السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.

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وبينما كانت إدارة ترامب معروفة بموقفها المثير للجدل بشأن السياسات البيئية والطاقة النظيفة، فإن عودته المحتملة إلى منصبه يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على صناعة السيارات الكهربائية والمبادرات المناخية الأوسع.

وإليك كيف يمكن لرئاسة ترامب أن تؤثر على قطاع السيارات الكهربائية والسياسات ذات الصلة.

التراجع المحتمل عن دعم قانون خفض التضخم للمركبات الكهربائية

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أحد المخاوف الأكثر إلحاحًا بالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية هو موقف ترامب من قانون خفض التضخم لعام 2022 (IRA).

وكان IRA، الذي خصص 369 مليار دولار لمبادرات الطاقة النظيفة ، محوريًا في دفع الاستثمار في مشاريع السيارات الكهربائية.

منذ صدوره، قام IRA بتحفيز ما يقرب من 77.6 مليار دولار من الاستثمارات المتعلقة بالسيارات الكهربائية، وفقًا لشركة Manufacturing Dive.

وقد التزم ترامب علناً بتجميد المنح والإعانات المرتبطة بالجيش الجمهوري الإيرلندي.

ويتضمن اقتراحه بفرض “وقف لجميع منح الإنفاق والهدايا الجديدة” الإعفاء الضريبي بقيمة 7500 دولار للمركبات الكهربائية، والذي لعب دورا حاسما في تحفيز اعتماد المستهلكين للسيارات الكهربائية.

وكما أفادت وزارة الخزانة، فقد وفر مشترو السيارات الكهربائية بشكل جماعي 600 مليون دولار منذ بداية العام بسبب هذه الاعتمادات، بمتوسط توفير يبلغ حوالي 6900 دولار لكل مركبة.

ويمكن أن يؤدي إلغاء هذه الحوافز إلى إبطاء معدل اعتماد المركبات الكهربائية بشكل كبير، مما قد يعيق التقدم نحو تحقيق الأهداف المناخية ويؤثر على شركات صناعة السيارات الكبرى مثل جنرال موتورز، وفورد، وتيسلا.

التغييرات في المشهد التنظيمي للمركبات الكهربائية والانبعاثات

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تمتد شكوك ترامب تجاه اللوائح البيئية إلى القواعد الجديدة لوكالة حماية البيئة (EPA) بشأن انبعاثات عوادم السيارات.

تم تصميم معايير وكالة حماية البيئة لتقليل انبعاثات الكربون من خلال الترويج لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة. وبموجب اللوائح المقترحة، التي تهدف إلى أن تكون 56% من مبيعات السيارات الجديدة كهربائية بحلول عام 2032، من المتوقع أن تقوم صناعة السيارات بتحولات كبيرة نحو التكنولوجيا الأكثر مراعاة للبيئة.

وتتضمن معارضة ترامب لهذه القواعد التنظيمية وعدا بتفكيك قواعد وكالة حماية البيئة، والتي وصفها بأنها “تفويض المركبات الكهربائية” الذي يستهدف بشكل غير عادل المركبات التي تعمل بالغاز.

وفي حين دعمت كل من النقابات وشركات صناعة السيارات هذه المعايير بشكل عام، فإن تعهد ترامب بإلغائها يمكن أن يقوض الجهود المبذولة لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية وتقليل الانبعاثات.

ويشير خطابه إلى العودة إلى بيئة تنظيمية أكثر تساهلاً فيما يتعلق بالمركبات التقليدية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الانبعاثات وتباطؤ التقدم في مكافحة تغير المناخ.

شركات صناعة السيارات الصينية والإنتاج الأمريكي

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وعلى النقيض من سياساته البيئية، فإن موقف ترامب بشأن التجارة الدولية وشركات صناعة السيارات الصينية يمثل وجهًا آخر لتأثيره المحتمل على صناعة السيارات الكهربائية.

خلال حملته الانتخابية، دعا ترامب إلى بناء مصانع أمريكية لشركات صناعة السيارات الصينية أو فرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على المركبات المصدرة من الصين.

ويشير خطابه إلى الدفع نحو تحويل الإنتاج من المكسيك إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤثر على المشاريع الجارية والمخطط لها من قبل شركات مثل تيسلا وبي واي دي.

قد يواجه مصنع تسلا المقترح في المكسيك، والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام باستثمار مخطط له بقيمة 15 مليار دولار، تأخيرات أو تعديلات اعتمادًا على نتائج سياسات ترامب التجارية.

وبينما تستعد إدارة بايدن لزيادة التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، فإن النهج التجاري الذي يتبعه ترامب قد يخلق شكوكًا إضافية بشأن سلسلة التوريد العالمية وخطط الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.