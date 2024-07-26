يؤكد اتجاه #CancelNetflix على خوف الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا من التأييد السياسي: إليكم السبب

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وفي الأجواء المشحونة التي سبقت الانتخابات المقبلة، امتنع الرؤساء التنفيذيون لشركات التكنولوجيا إلى حد كبير عن اتخاذ مواقف سياسية عامة. ويبدو أن ضبط النفس هذا، الذي كان يُنظر إليه في البداية على أنه غطرسة، أصبح الآن بمثابة خطوة محسوبة.

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يؤكد الاتجاه الأخير #CancelNetflix الذي أثاره التأييد العلني للمؤسس المشارك لـ Netflix، ريد هاستينغز، لكامالا هاريس، على رد الفعل العكسي المحتمل الذي يواجهه الرؤساء التنفيذيون عند الغوص في السياسة.

لقد تجنب العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين عمداً التأييد السياسي قبل الانتخابات.

أصبح هذا الاتجاه واضحًا عندما تبرع ريد هاستينغز، المؤسس المشارك لـ Netflix، علنًا بمبلغ 7 ملايين دولار لحملة كامالا هاريس الرئاسية.

وكان تفاؤله بشأن فرص هاريس بعد انسحاب جو بايدن واضحا.

وقال هاستينغز على موقع X، منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك: “بعد الجدل المحبط، عدنا إلى اللعبة مرة أخرى”. في المقابل، سارع ماسك إلى تأييد ترامب في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس السابق.

Congrats to Kamala Harris — now it is time to win — Reed Hastings (@reedhastings) July 23, 2024

في أوقات أقل استقطابا، ربما كان تأييد هاستينغز قد مر دون أن يلاحظه أحد. ومع ذلك، فإن المناخ الحالي مشحون للغاية، وسرعان ما أطلق مؤيدو MAGA حملة #CancelNetflix على X.

بدأ المستخدمون في نشر لقطات شاشة لاشتراكاتهم الملغاة، مستشهدين بتبرع هاستينغز كسبب لذلك. وعلقت محامية ترامب السابقة، جينا إليس، على X قائلة: “هذه مجرد البداية”، في إشارة إلى المزيد من ردود الفعل العنيفة في المستقبل.

ويوضح هذا الوضع السبب وراء اختيار العديد من الرؤساء التنفيذيين البقاء على الحياد السياسي.

تراجع الأنشطة السياسية للرؤساء التنفيذيين

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ووفقاً لتحليل أجرته شركة ياهو فاينانس، فإن 98% من أكبر 100 شركة في الولايات المتحدة من حيث الحجم امتنعت عن تقديم الدعم المالي لأي مرشح للرئاسة. وبدلاً من ذلك، وجهوا مساهماتهم نحو مرشحي الكونجرس.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، تشتد حدة الأجواء السياسية. فالرأي العام منقسم بشدة، وأي دعم صريح لأي من الجانبين يستدعي ردة فعل عكسية كبيرة.

وفي مثل هذه البيئة، يبدو من الحكمة أن يتجنب الرؤساء التنفيذيون المشاركة السياسية العلنية. ومع ذلك، هذا لا يعني بالضرورة أنهم منفصلون تمامًا. ولا يزال بإمكانهم دعم مرشحيهم المفضلين بشكل غير مباشر من خلال اللجان السياسية الداخلية.

ماذا يعني بالنسبة للسهم؟

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كان لرد الفعل العنيف ضد تأييد هاستينغز آثار ملموسة على أسهم Netflix.

يتصارع المستثمرون مع التأثير المالي المحتمل لإلغاء العضوية بسبب حملة #CancelNetflix.

وبعيداً عن المخاوف المالية المباشرة، هناك مخاوف بشأن شعبية ترامب المتزايدة وقدرته على استهداف الشركة بشكل مباشر في خطاباته.

بالنسبة للمستثمرين، فإن التقلبات الحالية تمثل معضلة. يجب عليهم تقييم ما إذا كان الاحتفاظ بأسهم Netflix أمرًا حكيمًا وسط رد الفعل العنيف المستمر من مؤيدي MAGA. ويعد هذا الوضع بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر المرتبطة بالتأييد السياسي في مجتمع متزايد الاستقطاب.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.