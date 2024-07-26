هل سيتم شراء أسهم Vale بعد أرباح الربع الثاني المختلطة؟

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أعلنت شركة Vale SA (NYSE: VALE)، أكبر منتج لخام الحديد في العالم، عن أرباحها للربع الثاني لعام 2024 في وقت سابق من اليوم، حيث قدمت صورة مالية مختلطة ولكنها أعادت التأكيد على توقعات إنتاجها لهذا العام.

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على الرغم من أنها كانت أقل من توقعات الإيرادات حيث بلغت إيراداتها 9.92 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.6٪ على أساس سنوي والتي فاقت التقديرات بمقدار 560 مليون دولار، فقد تجاوزت الشركة توقعات الأرباح.

بلغت أرباح السهم الواحد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 0.65 دولارًا أمريكيًا، متجاوزة التوقعات بمقدار 0.08 دولارًا أمريكيًا.

خام الحديد وأبرز العمليات

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شهد الربع زيادة ملحوظة في شحنات خام الحديد، حيث ارتفعت بمقدار 5.4 مليون طن على أساس سنوي (7٪) و16 مليون طن على أساس ربع سنوي (25٪).

تُعزى هذه الزيادة إلى مستويات الإنتاج القياسية التي لم نشهدها منذ عام 2018 ومبيعات المخزون الاستراتيجي.

وكان الأداء القوي في خام الحديد مدعومًا بالكفاءة التشغيلية العالية، لا سيما في منجم S11D، الذي يواصل أداءه القوي.

التطورات الاستراتيجية وإدارة التكاليف

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يتجلى تركيز Vale على النمو الاستراتيجي وكفاءة التكلفة في تحديثاتها التشغيلية. وتعمل الشركة على تطوير مشاريع رئيسية مثل Vargem Grande وCapanema، ومن المتوقع أن تضيف 30 مليون طن من الطاقة الإنتاجية في العام المقبل.

تعد هذه التطورات جزءًا من استراتيجية Vale الأوسع لوضع نفسها كمورد مفضل للصلب منخفض الكربون.

علاوة على ذلك، حافظت الشركة على توجيهات التكلفة لعام 2024، حيث من المتوقع أن تتراوح تكاليف C1 بين 21.5 دولارًا إلى 23.0 دولارًا للطن، وذلك بفضل تكثيف الإنتاج منخفض التكلفة في النظام الشمالي.

القوة المالية لشركة Vale وتخصيص رأس المال

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أعلنت شركة Vale عن أرباح مبدئية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 4.0 مليار دولار أمريكي ونفقات رأسمالية مُدارة بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع، بما يتماشى مع توجيهات العام البالغة حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي.

وبلغ إجمالي ديون الشركة، بما في ذلك عقود الإيجار، 15.1 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2024، مما يمثل زيادة طفيفة عن الربع السابق.

وينعكس هذا النهج المنضبط لإدارة رأس المال أيضًا في التزام شركة Vale تجاه عوائد المساهمين، مع عائد أرباح سنوي يبلغ حوالي 5٪.

موقف السوق والتقييم

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وقد عززت شراكات Vale الإستراتيجية، مثل المشروع المشترك الأخير مع Manara Minerals، مكانتها في السوق.

يؤكد هذا التعاون، إلى جانب الاستئناف التشغيلي في المناجم الرئيسية مثل Sossego وOnça Puma وSalobo، على التزام Vale بقطاع المعادن التي تتحول إلى طاقة.

ومن المتوقع أن يؤدي تعيين شون أوسمار في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لأعمال النحاس والنيكل مؤخرًا إلى تعزيز ريادة Vale في هذا المجال.

على الرغم من النجاحات التشغيلية والتقدم الاستراتيجي، يبدو تقييم أسهم Vale متحفظًا.

تشير مضاعفات التداول للشركة إلى خصم مقارنة بالمتوسطات التاريخية، حيث يبلغ مضاعف EV / EBITDA الحالي 3.51x، وهو أقل بكثير من متوسط الثلاث سنوات البالغ 4.2x.

الاعتبارات القانونية وتأثير أسعار الفائدة

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تواصل شركة فالي التغلب على التحديات القانونية والبيئية التي تواجهها، لا سيما فيما يتعلق بفشل السدود السابقة.

وتهدف الاتفاقيات الأخيرة، مثل استراتيجية التعويضات المشتركة مع شركة BHP بشأن انهيار سد ساماركو، إلى تخفيف الالتزامات المستقبلية وتحقيق الاستقرار في المشهد التشغيلي للشركة.

يمكن للعوامل الاقتصادية الخارجية، مثل التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، أن تؤثر على أداء Vale.

قد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى ارتفاع معدل التضخم وزيادة الطلب على المعادن الصناعية، مما قد يفيد شركة Vale.

ومع ذلك، يظل هذا السيناريو تخمينيًا ويعتمد على الاتجاهات الاقتصادية الأوسع، بما في ذلك الإنفاق الاستهلاكي ونشاط التصنيع العالمي.

وبينما نتعمق في تفاصيل أداء شركة Vale في الربع الثاني وموقعها الاستراتيجي، فمن الواضح أن الشركة تتنقل في مشهد معقد بعمود فقري تشغيلي قوي ورؤية واضحة للنمو.

تمهد هذه الأساسيات الطريق لتحليل كيفية ترجمة هذه الديناميكيات إلى تقييم السهم ووضعه في السوق.

الآن، دعنا ننتقل إلى فحص ما يجب أن تقوله الرسوم البيانية حول مسار سعر Vale.

دخول منخفض المخاطر للثيران

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لقد فقد سهم Vale أكثر من نصف قيمته منذ أن وصل إلى أعلى مستوى فوق 23 دولارًا في يونيو 2021. وهذا العام فقد السهم حتى الآن 30٪ منذ بداية العام حتى الآن.

مخطط VALE بواسطة TradingView

على الرغم من أن السهم لا يزال يظهر ضعفًا على الرسوم البيانية طويلة وقصيرة المدى، إلا أنه يتم تداوله بالقرب من مستويات الدعم لعام 2020 بالقرب من 10.30 دولار. وبالتالي فإن المستثمرين الذين لديهم توقعات صعودية لديهم دخول منخفض المخاطر في متناول أيديهم حاليًا.

يمكنهم شراء السهم مع وقف الخسارة عند 10.28 دولار. إذا تحول الزخم صعودا، يمكن للسهم أن يتداول فوق 13 دولارا في الأشهر المقبلة.

يجب على المتداولين على المدى القصير الذين يميلون إلى الهبوط على السهم ألا يبدأوا مركزًا قصيرًا جديدًا عند المستويات الحالية حيث انخفض السهم بالفعل بشكل كبير هذا العام.

يجب عليهم البدء في صفقات البيع فقط إذا ارتد السهم أو بدأ التداول بأقل من 10.30 دولارًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.