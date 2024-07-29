يدعي Elon Musk أن Google حظرت دونالد ترامب في البحث: ما نعرفه عن ميزة الإكمال التلقائي

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ادعى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبيس إكس، يوم الأحد 28 يوليو/تموز، أن شركة جوجل فرضت “حظر بحث” على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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لجأ ماسك إلى موقع X (تويتر سابقًا) للتعبير عن مخاوفه، مشيرًا إلى أن تصرفات جوجل قد تشكل تدخلاً في الانتخابات.

اندلع الجدل بعد أن شارك ماسك لقطة شاشة تظهر أن كتابة “الرئيس دونالد” في شريط بحث جوجل لا يشير إلى دونالد ترامب، بل يقترح بدلاً من ذلك “الرئيس دونالد داك” و”الرئيس دونالد ريغان”.

Wow, Google has a search ban on President Donald Trump!



Election interference? pic.twitter.com/dJzgVAAFZA — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2024

وسرعان ما اكتسبت تغريدة ماسك زخمًا، مما أثار نقاشًا أوسع حول دور عمالقة التكنولوجيا في المجال السياسي، خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وتساءل النقاد والمؤيدون على حد سواء عما إذا كانت ميزة الإكمال التلقائي من Google تُستخدم لقمع المعلومات المتعلقة بترامب.

سيناتور جمهوري يطالب بالتحقيق في ممارسات جوجل

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انضم السيناتور الجمهوري روجر مارشال من ولاية كانساس إلى المناقشة باتهام شركة جوجل بحجب المعلومات عن عمد حول محاولة اغتيال مزعومة لدونالد ترامب من قبل توماس ماثيو كروكس.

شارك مارشال لقطات شاشة تظهر أن عمليات البحث المتعلقة بمحاولة الاغتيال لم تسفر عن اقتراحات الإكمال التلقائي ذات الصلة.

ودعا إلى إجراء تحقيق رسمي في ممارسات جوجل، وشكك في شفافية وحياد خوارزميات البحث الخاصة بعملاق التكنولوجيا.

لماذا يقوم جوجل بقمع البحث عن محاولة اغتيال ترامب؟ هذه كلها لقطات من هذا الصباح. هل كانت هناك زيادة كبيرة في عدد كتاب سيرة ترومان في الأسبوعين الماضيين؟ استفسر السيناتور مارشال، مسلطًا الضوء على التناقض الملحوظ في اقتراحات الإكمال التلقائي من Google.

ميزة الإكمال التلقائي من Google: السياسات والخلافات

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تم تصميم ميزة الإكمال التلقائي من Google لتوفير الوقت من خلال توقع استعلامات البحث أثناء قيام المستخدمين بالكتابة.

ووفقا لشركة جوجل، فإن هذه الميزة تخضع لسياسات صارمة تمنع التنبؤات من انتهاك إرشادات المحتوى الخاصة بها، والتي تشمل:

محتوى خطير

محتوى مضايقة

محتوى يحض على الكراهية

محتوى جنسي صريح

محتوى إرهابي

العنف والجور

اللغة البذيئة والألفاظ النابية

تهدف هذه الإرشادات إلى تصفية المحتوى الضار أو غير المناسب من اقتراحات الإكمال التلقائي. ومع ذلك، يرى بعض المستخدمين أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تناقضات وتحيز محتمل في تجربة البحث.

التناقضات في نتائج الإكمال التلقائي لشخصيات سياسية مختلفة

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أجرى تحقيق أجرته صحيفة نيويورك بوست سلسلة من الاختبارات على ميزة الإكمال التلقائي في جوجل، وكشف عن تناقضات ملحوظة.

تضمنت الاختبارات كتابة كلمة “assassi” متبوعة بأسماء رؤساء الولايات المتحدة السابقين مثل جون كينيدي، وأبراهام لينكولن، وجيرالد فورد، ورونالد ريغان، وتيدي روزفلت.

وفي كل حالة، قدمت جوجل اقتراحات الإكمال التلقائي ذات الصلة حول محاولات الاغتيال. ومع ذلك، لم تسفر عمليات البحث المماثلة عن دونالد ترامب عن أي اقتراحات.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست: “حتى الكلمات الرئيسية “محاولة اغتيال ترامب” لم تسفر عن أي شروط إضافية من جوجل”.

وأشار المنشور أيضًا إلى أن الإكمال التلقائي لم يقدم اقتراحات لعمليات البحث التي تنطوي على محاولة اغتيال مزعومة لجو بايدن.

وعلى الرغم من هذه النتائج، كانت نتائج البحث الفعلية لهذه المصطلحات دقيقة وشاملة.

استجابة جوجل والتطورات المستمرة

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وردًا على هذا الجدل، أكد متحدث باسم جوجل أن الشركة تعمل باستمرار على تحسين أنظمتها لضمان تحديثها.

“الإكمال التلقائي هو مجرد أداة لمساعدة الأشخاص على توفير الوقت، ولا يزال بإمكانهم البحث عن أي شيء يريدونه. بعد هذا العمل الفظيع، لجأ الأشخاص إلى Google للعثور على معلومات عالية الجودة – لقد ربطناهم بنتائج مفيدة وسنواصل القيام بذلك”.

أكدت جوجل من جديد أنه لم يتم إجراء أي تدخلات يدوية في تنبؤات الإكمال التلقائي، مما يشير إلى أن التناقضات قد تكون بسبب الطبيعة المعقدة للميزة بدلاً من القمع المتعمد.

جوجل تحت المجهر

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سلطت ادعاءات إيلون موسك ودعوة السيناتور مارشال لإجراء تحقيق الضوء على التأثير المحتمل لعمالقة التكنولوجيا على التصور العام والعمليات السياسية.

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، من المرجح أن يواجه الدور الذي تلعبه شركات مثل جوجل في تشكيل الخطاب السياسي تدقيقًا متزايدًا.

يؤكد الجدل الدائر حول حياد وعدالة خوارزميات البحث على الحاجة إلى الشفافية والمساءلة في العصر الرقمي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.