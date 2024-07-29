سندات الأسواق الحدودية تعمل كدرع للمستثمرين ضد تقلبات الانتخابات الأمريكية

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وفي مواجهة الاضطرابات المحتملة في الانتخابات الأمريكية، يلجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية في الأسواق الحدودية طلباً للحماية.

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وذكرت بلومبرج أن أدوات الدين ذات العائد المرتفع هذه من الاقتصادات الأقل تقدما تعتبر أقل عرضة للتحولات الجيوسياسية والتغيرات في السياسة الأمريكية مقارنة بالدول ذات الدرجة الاستثمارية.

وفقًا للتقرير، يقوم مديرو الأموال في شركة William Blair Investment Management وAmundi SA بتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السندات الحكومية في الأسواق الحدودية – الديون ذات العائد المرتفع للاقتصادات الأقل تقدمًا في العالم النامي مثل نيجيريا وكازاخستان – قائلين إن هذه الدول تواجه تحديات محدودة. التعرض للتحولات الجيوسياسية والتغيرات في السياسات الأمريكية.

ويتناقض هذا مع المخاطر التي تواجهها البلدان ذات التصنيف الاستثماري مثل المكسيك، والتي قد تواجه رياحاً معاكسة كبيرة بسبب الحواجز التجارية الجديدة في ظل رئاسة دونالد ترامب المحتملة.

وأضافت أن الصين، وهي مصدر آخر عالي الجودة، قد تشهد تكثيف ترامب للقيود التجارية المفروضة في ظل إدارة جو بايدن، بالإضافة إلى بيئة سياسة خارجية أكثر عدائية.

مقارنة الأداء بين سندات الأسواق الحدودية وسندات الأسواق الناشئة

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وكانت سندات الأسواق الحدودية تتفوق في الأداء على نظيراتها ذات الدرجة الأعلى.

واعتباراً من هذا العام، حققت السندات الدولارية من الدول الحدودية عائداً يقارب 6%، وهو أعلى بكثير من المكاسب التي حققتها نظيراتها من الأسواق الناشئة ذات الدرجة الأعلى.

وكان هذا الاتجاه واضحا أيضا خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى، حيث عادت الديون الحدودية بنسبة 30٪ مقارنة بنسبة 21٪ من مصدري الدرجة الاستثمارية.

خلال رئاسة جو بايدن، استمرت الديون الحدودية في التفوق في الأداء، حيث حققت عوائد بنسبة 3٪ مقابل عوائد سلبية بنسبة 10٪ من أقرانها الأقل خطورة.

وقالت إيفيت باب، مديرة المحفظة لدى ويليام بلير: “نعتقد أن الآن هو الوقت المناسب للنظر إلى الأسواق الحدودية”.

إن الأسواق الحدودية مدفوعة بتطورات أكثر خصوصية، ومن المؤكد أن ارتباطها بالميول العالمية أقل.

توفر العوائد المرتفعة للديون الحدودية حماية ضد تقلبات الأسعار

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وتوفر العوائد المرتفعة للديون الحدودية وسيلة وقائية ضد تقلبات الأسعار.

وفي الوقت الحالي، تقدم الدول الحدودية وغيرها من الدول المصنفة عالية المخاطر علاوة تزيد على 500 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية، مقارنة بحوالي 100 نقطة أساس لسندات الأسواق الناشئة عالية الجودة.

ويعتبر هذا الفارق بالغ الأهمية، خاصة في ظل المخاوف المالية المحتملة في الولايات المتحدة والتي تؤثر على سندات الأسواق الناشئة طويلة الأجل.

وقالت كارمن ألتنكيرش، المحللة في شركة أفيفا إنفستورز جلوبال سيرفيسيز في لندن: “سندات الأسواق الناشئة طويلة الأجل، خاصة في مجال الدرجة الاستثمارية، تتمتع بفارق بسيط”.

وسوف يكونون معرضين بشدة للتحركات في سندات الخزانة الأمريكية ذات الأجل الطويل، حيث ستهيمن المخاوف المالية.

الإصلاحات الهيكلية والقوة المالية تدعم الأسواق الحدودية

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وقد خضعت العديد من الأسواق الحدودية لإصلاحات بنيوية، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى تعزيز العائدات والقوة المالية.

وقد أدت هذه الإصلاحات أيضًا إلى تقليل مخاطر التخلف عن السداد، حيث انخفض عدد البلدان التي يتم تداول سنداتها عند مستويات متعثرة إلى النصف خلال العام الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

على سبيل المثال، أوصى مديرو الصناديق مثل جيه بي مورجان تشيس وشركاه وشركة باسيفيك لإدارة الاستثمارات بإصدار سندات بالعملة المحلية من الأسواق الحدودية بسبب هذه التغييرات الإيجابية.

المخاطر والفرص مع الأسواق الحدودية

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وعلى الرغم من إمكاناتها، فإن سندات الأسواق الحدودية تحمل مخاطر كبيرة.

على سبيل المثال، فقدت السندات البوليفية نحو ثلث قيمتها في العام الماضي، كما تعرضت الإكوادور وبيلاروسيا لخسائر فادحة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي ولاية ترامب الثانية إلى نتائج مختلطة لهذه الدول. وفي حين أن بلدان مثل فيتنام وكازاخستان قد تستفيد من الاقتصاد العالمي الممزق وإعادة توجيه التجارة وتدفقات رأس المال، فإنها يمكن أن تقع أيضا ضحية للحروب التجارية.

وقال يرلان سيزديكوف، رئيس إدارة الأصول للأسواق الناشئة في شركة أموندي، إن ولاية ترامب الثانية ستكون “حقيبة مختلطة” للدول الحدودية. وقال إنه “مهتم” بدول مثل فيتنام، بينما يفكر أيضًا في دول من آسيا الوسطى مثل كازاخستان، وهي منتج رئيسي لليورانيوم.

تدفقات سندات الأسواق الناشئة

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وعلى الرغم من المخاطر، شهدت صناديق السندات في الأسواق الناشئة تدفقات إلى الداخل لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

ويدعم هذا الاتجاه الانتهاء من إعادة هيكلة الديون في دول مثل زامبيا وسريلانكا، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية في مصر.

على سبيل المثال، اتخذت شركة LGT Capital Partners مراكز في السندات المصرية والنيجيرية بعد سنوات من البقاء على الهامش، مستشهدة بعزلها عن التقلبات العالمية.

استراتيجيات الاستثمار والأحداث الرئيسية التي يجب الانتباه إليها

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ويراقب المستثمرون عن كثب التداعيات المحتملة من البيت الأبيض بقيادة ترامب وتأثيرها على أصول الأسواق الناشئة.

سيراقب المستثمرون بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني لشهر يوليو المقرر صدورها يوم الأربعاء بحثًا عن علامات على مزيد من التباطؤ، بينما ستصدر إندونيسيا وكوريا الجنوبية وبولندا أرقام التضخم هذا الأسبوع والتي ستوفر أدلة حول توقعاتهم لأسعار الفائدة المحلية.

وستكون أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأولية للمكسيك والمجر وجمهورية التشيك في الربع الثاني تحت مراقبة المستثمرين أيضًا.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الكولومبي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، في حين من المتوقع أن يبقيها صناع السياسة في البرازيل دون تغيير.

هناك أيضًا قرار بشأن سعر الفائدة في تشيلي في نفس اليوم؛ كل هذه العوامل مجتمعة ستشكل أيضًا معنويات المستثمرين.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.