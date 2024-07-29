قام HSBC بتخفيض تصنيف ARM Holdings قبل أرباح الربع الأول: هل يجب عليك البيع أم الاحتفاظ به؟

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في التحول الأخير الذي أثار معنويات المستثمرين، قام بنك HSBC بتخفيض تصنيف ARM Holdings PLC (NASDAQ: ARM) من “Hold” إلى “Reduce”.

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تم تحديد السعر المستهدف الجديد لـ ARM عند 105 دولارات، بانخفاض عن 100 دولار السابقة، وسط مخاوف بشأن التقييم المرتفع للشركة وتباطؤ سوق الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android.

يأتي هذا التخفيض في الوقت الذي تستعد فيه ARM لإصدار تقرير أرباح الربع الأول يوم الأربعاء، حيث يتم تداول السهم حاليًا عند 149 دولارًا.

يشير هذا التسعير إلى انخفاض محتمل بنسبة 30٪ تقريبًا، مما يعكس المخاوف بشأن تقييم قسط التأمين للشركة، والذي يبلغ 72 ضعف أرباحها المالية لعام 2026.

لا يزال المحللون متفائلين بشأن ARM

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وعلى الرغم من الموقف الحذر الذي اتخذه بنك HSBC، إلا أن محللين آخرين ما زالوا متفائلين بشأن توقعات ARM.

قام Morgan Stanley مؤخرًا بترقية السهم إلى “زيادة الوزن” من “الوزن المتساوي” ورفع السعر المستهدف إلى 190 دولارًا من 107 دولارًا، مع التركيز على دور ARM المتوسع في الذكاء الاصطناعي على حافة تكنولوجيا الشبكات.

سلطت M Science الضوء على ARM بشكل إيجابي نظرًا لدورها في تشغيل وحدات المعالجة المركزية Amazon Graviton، مما تسبب في ارتفاع السهم بنسبة 5٪ بعد هذا الإقرار.

كما قام المحللون في Bank of America أيضًا بزيادة السعر المستهدف للسهم مؤخرًا، مشيرين إلى إمكانات ARM حيث تتغلغل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

وأشار بنك أوف أمريكا أيضًا إلى التحول نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الجهاز كمحرك نمو مهم، مما يعكس معنويات صعودية مع سعر مستهدف منقح قدره 180 دولارًا، مع الاعتراف بمكانة ARM الإستراتيجية في مشهد أشباه الموصلات المتطور.

توقعات أرباح ARM للربع الأول وأساسيات العمل

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إجماع المحللين قبل تقرير الأرباح يربط أرباح ARM للربع الأول من مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً عند 0.17 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 906.5 مليون دولار، مقارنة بأرباح مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للعام السابق البالغة 0.10 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 675 مليون دولار.

تظل صحة الأعمال الأساسية لشركة ARM قوية. تنبع غالبية دخل ARM من ترخيص IP لشركات التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل، مع مساهمات كبيرة من العقود الجارية مع Apple وNvidia وQualcomm.

من المتوقع تحقيق تدفقات إيرادات كبيرة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وحلول الحوسبة المتطورة، مع استعداد منصة Neoverse التابعة لشركة ARM للاستحواذ على قطاعات السوق المتنامية.

تمتلك ARM ما يقرب من 3 مليارات دولار نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بدون ديون، مما يجعلها في وضع جيد للاستثمارات القوية في مجال البحث والتطوير وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. على الرغم من الهوامش الإجمالية الممتازة، فقد تقلصت الهوامش التشغيلية مؤخرًا بسبب زيادة نفقات البحث والتطوير، مما يسلط الضوء على مرحلة إعادة الاستثمار التي تهدف إلى التقدم التكنولوجي وتوسيع السوق.

التقييم الحالي لشركة ARM

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يقدم التقييم الحالي لشركة ARM صورة معقدة. تعكس علاوة السهم موقعه الاستراتيجي في المجالات ذات النمو المرتفع مثل الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية التقنية العالمية. بالمقارنة مع نظيراتها، فإن نسبة السعر إلى الربحية الآجلة لشركة ARM تتجاوز بشكل كبير متوسطات الصناعة.

تظل نسبة السعر إلى المبيعات لشركة ARM مرتفعة أيضًا مقارنة بالمنافسين، مما يشير إلى توقعات السوق باستمرار نمو الإيرادات المرتفع والتوسع في مجالات التكنولوجيا الجديدة.

بفضل استثماراتها الإستراتيجية وموقعها في السوق، فإن ARM على استعداد إما للتحقق من صحة تقييمها النبيل من خلال النمو المستدام أو التكيف مع توقعات السوق الأكثر اعتدالًا.

وبينما نرتكز على هذه الأفكار الأساسية، فإن الفحص الدقيق لمسار سعر سهم ARM من خلال التحليل الفني سيزيد من توضيح الاتجاهات المحتملة لأداء أسهمها في الأرباع القادمة.

قوي على الرسوم البيانية طويلة المدى، وضعف على المدى القصير

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حققت ARM ظهورًا رائعًا لأول مرة في بورصة نيويورك العام الماضي حيث ارتفعت الأسهم بأكثر من 30٪ من سعر الاكتتاب العام البالغ 51 دولارًا في غضون أيام قليلة من الاكتتاب العام. ومع ذلك، فقد دخلوا في اتجاه هبوطي بعد فترة وجيزة، حيث انخفضوا إلى ما دون سعر الاكتتاب العام بحلول نهاية أكتوبر.

مخطط ARM بواسطة TradingView

استمر هذا الاتجاه الهبوطي لفترة قصيرة فقط ودخل السهم في اتجاه صعودي في نوفمبر من العام الماضي والذي استمر حتى الآن وشهده أكثر من ثلاثة أضعاف منذ ذلك الحين.

على الرغم من الارتداد الأخير الذي شهده السهم من أعلى من 170 دولارًا أمريكيًا إلى أقل من 150 دولارًا أمريكيًا، إلا أنه يواصل إظهار زخم صعودي على الرسوم البيانية طويلة المدى. لذلك، يمكن للمستثمرين المتفائلين بشأن السهم التفكير في شرائه بأقل من 150 دولارًا مع وقف الخسارة المتحرك أقل من المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم.

إذا انقلب الزخم على المدى القصير مرة أخرى إلى الاتجاه الصعودي، فيمكننا أن يحقق السهم أعلى مستوياته على الإطلاق قريبًا.

نظرًا لأن السهم يظهر ضعفًا على الرسوم البيانية المتوسطة والقصيرة المدى، يمكن للمتداولين الذين يميلون إلى الانخفاض على السهم قبل أرباح الربع الأول القيام برهان هبوطي ولكن يجب عليهم الامتناع عن بيع السهم مباشرة. وبدلاً من ذلك، يمكنهم شراء صفقات البيع بقيمة 140 دولارًا من ARM والتي تنتهي صلاحيتها في 2 أغسطس بأقل من 5 دولارات.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.