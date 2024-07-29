تقود Ripple وAvalanche عمليات فتح الرموز المميزة الضخمة لشهر أغسطس والتي تزيد قيمتها عن مليار دولار

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من المتوقع أن يشهد سوق العملات المشفرة فتح أكثر من مليار دولار من الرموز المميزة في أغسطس. المشاريع البارزة، مثل Avalanche وRipple، ستتصدر المجموعة.

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وفقًا للبيانات الواردة من أداة تعقب العملات المشفرة TokenUnlocks، فإن جزءًا كبيرًا من هذا العدد سيتألف من رموز XRP، وهي الرمز المميز الأصلي لدفتر حسابات XRP.

يتم فتح الرمز المميز في 1 أغسطس

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في الأول من أغسطس، ستقوم شركة Ripple، الشركة التي تقف وراء XRP Ledger، بفتح مليار رمز كجزء من خطة الفتح المجدولة.

في عام 2017، قامت شركة Ripple في البداية بحجز 55 مليار XRP في حساب ضمان للتحكم في المعروض من XRP الذي يدخل السوق.

يتم فتح الرموز المميزة من محفظتين مختلفتين تتحكم فيهما شركة Ripple. تبلغ قيمة المليار رمز XRP 607 مليون دولار بناءً على الأسعار الحالية.

منذ يناير 2024 ، باعت شركة Ripple 1.826 مليار XRP مع عمليات الفتح كل شهر.

من المقرر أيضًا أن تقوم Sui من الطبقة الأولى بإصدار 64 مليون رمز مميز في الأول من أغسطس. وهذا من شأنه أن يفتح 2.56% من المعروض المتداول، والذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وفي الوقت نفسه، ستطلق البورصة اللامركزية dYdX 3.65% من إمداداتها المتداولة، والتي تضم 8.33 مليون رمز مميز. تبلغ قيمة الرموز حوالي 11 مليون دولار.

ستقوم ZetaChain، وهي سلسلة بلوكتشين أخرى من الطبقة الأولى، بفتح ١٨,٩٪ من العرض المتداول في نفس اليوم. تبلغ قيمة الرموز المميزة البالغة 34.5 مليون دولار 53.9 مليون رمزًا تصل إلى السوق.

تمثل هذه المشاريع، جنبًا إلى جنب مع عملة XRP الخاصة بشركة Ripple، ما يقرب من 700 مليون دولار من الرموز المميزة المقرر فتحها في اليوم الأول من شهر أغسطس.

الرموز الرئيسية الأخرى المقرر فتحها في أغسطس تشمل Avalanche. وفي 20 أغسطس، سيطلق المشروع 9.4 مليون AVAX في السوق.

ويمثل هذا 2.3% من العرض المتداول للمشروع، والذي تبلغ قيمته 268 مليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

ويأتي ذلك بعد إطلاق المشروع لشهر يوليو بقيمة 245 مليون دولار من الرموز المميزة.

في 3 أغسطس، من المقرر أن يصدر بروتوكول نقل البيانات عبر السلسلة Wormhole 600 مليون من رموز W الأصلية الخاصة به. يشتمل هذا الإصدار على 6.02% من الحد الأقصى لإمدادات المشروع.

وفقًا للوثائق الرسمية، يعد الفتح جزءًا من خطة المشروع لإصدار 82% من الرموز المميزة المقفلة بمعدل متوسط قدره 1.71% من إجمالي العرض كل شهر.

التأثير المحتمل على الأسعار

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عادةً ما يؤدي فتح الرموز المميزة الكبيرة إلى زيادة ضغط البيع. على سبيل المثال، في وقت سابق من هذا الشهر، فتحت Aptos ما قيمته 69.44 مليون دولار من رموز APT.

كما ذكرت Invezz سابقًا ، أدى فتح القفل إلى رفع سعر APT من 6.31 دولارًا أمريكيًا في 11 يوليو إلى 5.95 دولارًا أمريكيًا بعد فتح القفل في 12 يوليو.

من بين الأصول المذكورة أعلاه، انخفضت ZETA فقط بنسبة 0.1٪ فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع تسجيل جميع الرموز المميزة الأخرى مكاسب.

وفي الوقت نفسه، يتوقع محلل العملات المشفرة Charting Guy ارتفاعًا صعوديًا لـ XRP على الرغم من فتح الرمز المميز الذي يلوح في الأفق.

$XRP monthly📈



Bollinger Bands tightest in history✅



Stochastic RSI bullish cross✅



Symmetrical triangle apex close✅$XRPBTC bottomed✅



SEC case over soon✅



RSI bullish cross✅



RSI also has a pending a 6.5 year downtrend break👀



Imagine fading this cause your bias🤣 https://t.co/6m90QD397r pic.twitter.com/NZTmc6CmC7 — Charting Guy (@ChartingGuy) July 29, 2024

كان لدى AVAX أيضًا بعض التوقعات الصعودية للأسابيع المقبلة، حيث توقع المحلل Immortal ارتفاعًا إلى أكثر من 40 دولارًا.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.