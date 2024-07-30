سيتم ظهور رمز HMSTR الخاص بـ Hamster Kombat لأول مرة في تداول العقود الآجلة لما قبل السوق في OKX

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تم إعداد بورصة العملات المشفرة OKX لتقديم تداول العقود الآجلة قبل السوق لـ HMSTR، وهو الرمز الأصلي للعبة Telegram الشهيرة Hamster Kombat. ويأتي هذا الإعلان بعد تجاوز المشروع 300 مليون مستخدم.

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وفقًا لمنشور بتاريخ 30 يوليو، سيتمكن مستخدمو OKX من تداول العقود الآجلة لما قبل السوق مقابل HMSTR/USDT.

تم إدراج HMSTR مسبقًا على عدة منصات

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يتيح التداول قبل السوق للمستثمرين شراء وبيع الرموز المميزة قبل إدراجها. عادة، يقوم المستخدمون بحجز الرموز المميزة بالأسعار المطلوبة. سيتم تحويل هذه المعاملات إلى أوامر عند إدراج رمز العملة المشفرة.

يتم التعامل مع التداول دون وصفة طبية، ولا يُسمح للمستخدمين بإلغاء الطلبات التي قدموها. يستخدم البائعون، في هذا النظام، ضماناتهم لبيع الرموز المميزة القادمة. في حالة رفض البائع إكمال المعاملة، يتم تغريمه من قبل بورصة العملات المشفرة.

أعلنت OKX في البداية عن نيتها إدراج HMSTR في 29 يوليو. وجاء إدراج الرمز المميز جنبًا إلى جنب مع إطلاق منتج OKX’s Premarket Futures، مما يجعل HMSTR أول رمز مميز يتم إدراجه ضمن هذا العرض الجديد.

وفقًا للرئيس التجاري لشركة OKX، لينيكس لاي، تم إطلاق المنصة الجديدة للمساعدة في “عملية اكتشاف الأسعار للرموز المميزة في المرحلة المبكرة”.

ومع ذلك، لم يذكر الإعلان سبب اختيار HMSTR حيث لم يتم ذكر العرض الأول.

تنضم بورصة العملات المشفرة إلى قائمة بارزة من البورصات التي بدأت بالفعل في تقديم HMSTR في منصات التداول الخاصة بها قبل السوق.

كانت بايبيت واحدة من أوائل الشركات التي أدرجت الرمز المميز على منصة التداول الخاصة بها قبل السوق في 8 يوليو. وبعد فترة وجيزة، انضمت KuCon إلى الضجيج، حيث أكد المستخدمون على X العرض في 11 يوليو.

اختارت Bitget نهجًا مختلفًا وأطلقت عملات Hamster Future Coins باستخدام شريط HMSTRBG.

تفاصيل الورقة البيضاء الجديدة تخصيصات الرمز المميز

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نشرت Hamster Kombat أيضًا ورقة عمل جديدة في 30 يوليو، تشير إلى أنه سيتم تخصيص 60% من الرموز المميزة القادمة للاعبين. وسيتم تفويض الباقي للحفاظ على سيولة السوق والاستثمار في “الشراكات والمنح”.

وأوضح المشروع أنه غير مدعوم من أي كيانات، وعلى هذا النحو، لا يتوقع أي ضغط بيع بمجرد إطلاق HMSTR. تم الإعلان عن حدث إنشاء الرموز المميزة في البداية في شهر مايو ومن المقرر حاليًا عقده في شهر يوليو. وحتى وقت النشر، لم يتم الكشف عن أي موعد رسمي.

وقالت الوثيقة البيضاء إن شركة Hamster Kombat هي بالفعل “عمل مربح”، مضيفة:

ليست هناك حاجة لبيع مخصصات الرموز المميزة للفريق لدفع الفواتير، كما يفعل أي مشروع متوسط.

أعلنت الوثيقة البيضاء أيضًا أن المشروع لديه الآن قاعدة مستخدمين تضم أكثر من 300 مليون مستخدم. وقد حصد المشروع عددًا كبيرًا من المتابعين بسرعة كبيرة، حيث وصل إلى أول 200 مليون في ثلاثة أشهر.

يبدو أن الإسقاط الجوي القادم للعبة Hamster Kombat يحاكي نجاح Notcoin ، وهي لعبة نقر شعبية أخرى على الويب. في 16 مايو، قامت Notcoin بإسقاط أكثر من 80 مليار من توكناتها للاعبين، والتي بلغت ما يقرب من مليار دولار في ذلك الوقت.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.