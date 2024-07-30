أهم إحصائيات Hamster Kombat قبل الإنزال الجوي لـ HMSTR

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ستكون Hamster Kombat في دائرة الضوء حيث من المقرر أن تطلق شبكة النقر للربح عملية الإنزال الجوي المرتقبة في الأسابيع المقبلة. إذا سارت الأمور على ما يرام، فستحصل المنصة على واحدة من أكبر عمليات الإنزال الجوي هذا العام. لذا، إليك بعض أهم الإحصائيات حول هامستر قبل الإطلاق.

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عدد مستخدمي هامستر كومبات

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أهم إحصائية لأي منصة ألعاب هي عدد المستخدمين المسجلين والنشطين. وفقا لمطوري Hamster Kombat، تراكمت الشبكة أكثر من 300 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم. وهذا رقم ضخم بالنظر إلى أن عدد سكان العالم يزيد عن 8 مليارات مستخدم. وهو أعلى من عدد سكان معظم البلدان.

الأرقام مرتفعة أيضًا بالنظر إلى إطلاق المنصة في مارس. في المقابل، فإن موقع Pinterest، الذي كان موجودًا منذ أكثر من عقد من الزمن، لديه 518 مليون مستخدم.

يعد Hamster Kombat أكبر بكثير من منصات النقر للكسب الأخرى مثل Notcoin وTapSwap وPixelverse التي تضم 40 مليونًا و66 مليونًا و75 مليون مستخدم. كما أنها أعلى من ألعاب Telegram مثل Catizen وGamee.

لقد نمت هذه المنصات بسرعة كبيرة لثلاثة أسباب رئيسية. أولاً، إنهم يستفيدون من البنية التحتية لـ Telegram، مما يعني أنه لا يحتاج المرء إلى تثبيت تطبيق لاستخدامها. ثانيًا، لدى Telegram أكثر من 950 مليون مستخدم.

أخيرًا، لقد نمت لأن المستخدمين يأملون في نهاية المطاف في صرف عملاتهم المميزة عندما تطلق عملية الإنزال الجوي. ومع ذلك، وفقًا للورقة البيضاء ، سيذهب 60% من حجم الإسقاط الجوي إلى اللاعبين، بينما يذهب الباقي إلى سيولة السوق والشراكات والمنح.

هامستر كومبات المستخدمين النشطين يوميا

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لا يستخدم جميع المستخدمين البالغ عددهم 300 مليون مستخدم منصة Hamster Kombat كل يوم. ومع ذلك، فقد جمعت الشبكة أكثر من 50 مليون مستخدم نشط يوميًا، وهو رقم أعلى من موقع Trump’s Truth Social وأقل من 70 مليون مستخدم في Roblox.

هذه الأرقام أيضًا أعلى بكثير من منصات الألعاب الأخرى التي كانت ذات شعبية كبيرة مثل Decentraland وSandbox وAxie Infinity، والتي لديها عدد قليل فقط من المستخدمين شهريًا.

إحصائيات هامستر كومبات على اليوتيوب

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وفي الوقت نفسه، حطمت Hamster Kombat الرقم القياسي لأسرع المشتركين نموًا على YouTube. لقد جمعت أكثر من 34.4 مليون مشترك في أقل من شهرين.

تحظى مقاطع الفيديو الخاصة بها أيضًا بشعبية كبيرة حيث جمعت أكثر من 823 مليون مشاهد. حصلت مقاطع الفيديو الثلاثة الأكثر شعبية على أكثر من 54 مليونًا و31 مليونًا و30 مليون مشاهدة على التوالي.

وهذه أرقام مذهلة منذ أن أطلقت شركة آبل قناتها في عام 2005، وقد جمعت 19.2 مليون مشترك و1.1 مليار مشاهدة. MKBHD، مستخدم YouTube التكنولوجي ذو الشعبية الكبيرة لديه أكثر من 19.2 مليون مشترك.

أصبحت قناة Hamster Kombat على YouTube مشهورة نظرًا لأنه يتم الدفع للمستخدمين مقابل الاشتراك ومشاهدة مقاطع الفيديو.

المشتركين في هامستر كومبات X

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وفي الوقت نفسه، اكتسبت Hamster Kombat أيضًا الكثير من المشتركين في X، Twitter سابقًا. لديها أكثر من 12.4 مليون مشترك. وهذا يجعلها أكثر متابعة من جميع مشاريع العملات المشفرة الأخرى مثل Solana وPi Network وCardano وToncoin.

مشتركي تيليجرام

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يعد Hamster Kombat أيضًا أحد أشهر اللاعبين في تطبيق Telegram. لديها أكثر من 52 مليون مشترك. وكما هو الحال في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، تدفع الشبكة للمستخدمين مقابل الاشتراك في تطبيق Telegram الخاص بها.

القيمة السوقية لـ HMSTR بعد الإطلاق

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إحصائيات Hamster Kombat المهمة الأخرى هي قيمتها السوقية عند إطلاقها. في الوقت الحالي، بما أن HMSTR غير مدرج، فمن غير الممكن التنبؤ بتقييمه وسعره بعد الإطلاق.

ومع ذلك، هناك طرق أخرى لتقدير قيمتها. Notcoin، أكبر شبكة متداولة علنًا تهدف إلى الربح، وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 1.4 مليار دولار ولديها أكثر من 40 مليون مستخدم.

تعد Hamster أيضًا منصة أكثر شعبية ولديها ستة أضعاف عدد المستخدمين. لذلك، بناءً على هذه المقاييس، يمكننا أن نفترض أن القيمة السوقية لشركة Hamster ستكون أكبر بـ 6 مرات على الأقل من Notcoin. في هذه الحالة، يمكن أن تحصل على قيمة سوقية تزيد عن 7 مليارات دولار، مما يجعلها تحتل المرتبة 17 بين أكبر العملات المشفرة في العالم.

ما هو مستقبل هامستر كومبات؟

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ولذلك فإن السؤال هو ما هو المستقبل بالنسبة للهامستر كومبات. استنادًا إلى حركة السعر لرموز النقر للربح الأخرى مثل Notcoin وPixelverse، هناك احتمالات لانخفاض سعر رمز HMSTR بعد الإطلاق. انخفضت هذه الرموز بنسبة تزيد عن 50% من أعلى نقطة لها منذ الإطلاق.

الخطر الآخر الذي يواجه Hamster Kombat وشبكات النقر لتكسب الأخرى هو أن الصناعة يمكن أن تتحول إلى الانتقال من أجل الربح واللعب من أجل الربح. فقدت منصات الانتقال إلى الربح، مثل StepN وSweetcoin، والتي كانت ذات شعبية كبيرة، حصتها في السوق مؤخرًا وانخفضت رموزها المميزة.

وبالمثل، فقدت شبكات اللعب من أجل الربح بريقها مثل Decentraland (MANA)، وThe Sandbox (SAND)، وGala Games، وAxie Infinity (AXS) التي ازدهرت خلال الوباء. وكانت قيمة معظمها ذات يوم 5 مليارات دولار، وانخفضت الآن إلى أقل من مليار دولار.

يكمن التحدي في أن النظام البيئي Hamster Kombat لن يكون له طلب بعد أن يقوم المستخدمون بتصفية الرموز المميزة الخاصة بهم.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.