ترامب ضد هاريس: معركة بين شركات النفط الكبرى وشركات التكنولوجيا الكبرى

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من المتوقع أن تصبح الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة واحدة من أكثر المنافسات المشحونة سياسيا في التاريخ الحديث.

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مع هزيمة “دونالد ترامب” الدراماتيكية في انتخابات 2020 وترشح “كامالا هاريس” التاريخي، أصبح المسرح جاهزًا لمواجهة عالية المخاطر.

ولكن بعيداً عن السطح، تمثل هذه الانتخابات معركة أعمق بين مستقبل الطاقة والتكنولوجيا في أميركا.

ويحظى ترامب بدعم شركات النفط الكبرى، في حين تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى هاريس، مما يخلق انقسامًا واضحًا في الدعم المالي والأيديولوجي لكل مرشح.

شركات التكنولوجيا الكبرى تحتشد خلف هاريس

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حصلت حملة كامالا هاريس على دعم كبير من قطاع التكنولوجيا.

من خلال الدفاع عن الطاقة المتجددة والسياسات التقدمية والمستقبل الرقمي، أصبح هاريس المرشح المفضل للعديد من قادة صناعة التكنولوجيا.

جاءت التأييدات رفيعة المستوى والتبرعات الكبيرة من شخصيات بارزة مثل شيريل ساندبرج، مدير العمليات السابق في فيسبوك؛ ريد هاستينغز، المؤسس المشارك لـ Netflix؛ والمحسنة ميليندا جيتس.

إن علاقات هاريس العميقة بوادي السيليكون وأجندتها السياسية لها صدى لدى مجتمع التكنولوجيا، مما يجعلها المرشحة المثالية للبيت الأبيض.

يسلط جيفري سونينفيلد من كلية ييل للإدارة الضوء على النهج التعاوني الذي تتبعه هاريس: “عندما أرادت حل المشكلات، كانت تجمع الناشطين الاجتماعيين وخبراء السياسة العامة وقادة الأعمال معًا في منتديات مشتركة.

لقد شعرت أنه يجب علينا جمع جميع اللاعبين حول الطاولة وفهم القضايا، وقادة التكنولوجيا يحبون هذا النوع من الحوار.”

ومن الأمثلة البارزة على مشاركة هاريس في صناعة التكنولوجيا هو الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته العام الماضي مع الرؤساء التنفيذيين لشركة OpenAI، وGoogle، وMicrosoft، وAnthropic في الكابيتول هيل.

وركز جدول الأعمال على مكافحة قضايا سلامة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الشفافية بين عمالقة التكنولوجيا والحكومة.

يُنظر إلى موقف هاريس الاستباقي بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي على أنه مفيد لشركات التكنولوجيا التي تتنقل في المشهد المتطور للحوكمة الرقمية.

شركات النفط الكبرى تدعم ترامب

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وعلى الجانب الآخر من الطيف، حصل دونالد ترامب على دعم ساحق من صناعة النفط والغاز.

وفقًا لـ OpenSecrets وملفات لجنة الانتخابات الفيدرالية، ساهم قطاع النفط بمبلغ 7.3 مليون دولار في حملة ترامب.

وتتوافق سياسات الطاقة التي ينتهجها ترامب، والتي تركز على مصادر الطاقة التقليدية والنمو الاقتصادي، بشكل وثيق مع مصالح شركات النفط الكبرى.

ويلخص دان إيبرهارت، أحد المتبرعين لترامب، هذا الشعور: “إن فلسفة ترامب “المثقاب الصغير” تتوافق بشكل أفضل بكثير مع رقعة النفط من نهج بايدن في مجال الطاقة الخضراء. إنه أمر بديهي”.

وفي ظل هذا الدعم القوي من قطاع النفط، تنشأ تساؤلات حول احتمالية انتهاج سياسات متحيزة لصالح الصناعة إذا تم انتخاب ترامب.

وكشفت مصادر نقلتها صحيفة واشنطن بوست أن ترامب تعهد برفع الحظر على تصاريح تصدير الغاز المسال وتمهيد الطريق لمزيد من عمليات الحفر في أول يوم له كرئيس.

بالإضافة إلى ذلك، ألمح ترامب إلى مكافأة بقيمة مليار دولار لحملته مقابل مقترحات صديقة للصناعة، مما يعزز علاقاته الوثيقة مع شركات النفط الكبرى.

ومن المتوقع أن يشتد الاستقطاب

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ومع اقتراب موعد الانتخابات، من المتوقع أن يزداد الاستقطاب بين قطاعي التكنولوجيا والنفط.

إن التناقض الصارخ في الدعم يسلط الضوء على المسارات المتباينة التي يمثلها كل مرشح بالنسبة لمستقبل أميركا.

يعكس تفضيل صناعة التكنولوجيا لهاريس الرغبة في الابتكار والطاقة المتجددة والسياسات التقدمية.

وفي المقابل، يؤكد دعم قطاع النفط لترامب على الالتزام بمصادر الطاقة التقليدية والنمو الاقتصادي.

وفي نهاية المطاف، سيكون لنتيجة هذه الانتخابات آثار كبيرة على كلا الصناعتين. سيجد أحد القطاعين مرشحه المفضل في البيت الأبيض، في حين سيتعين على القطاع الآخر مواجهة التحديات التي تفرضها إدارة أقل توافقا مع مصالحه.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.