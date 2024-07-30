يفر مليونيرات المملكة المتحدة إلى دبي وسط ارتفاع الضرائب وعدم اليقين الاقتصادي

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تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفاظ بمكانتها كوجهة رئيسية في العالم للأفراد الأثرياء، مع توقع تدفق صافي قياسي يصل إلى 6700 مليونير بحلول نهاية عام 2024، وفقًا لتقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة.

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وهذا الرقم يكاد يضاعف صافي التدفق المتوقع للولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تجتذب 3800 مليونير خلال نفس الفترة.

وفي تناقض صارخ، من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة انخفاضًا بنسبة 17% في عدد المليونيرات بحلول عام 2028، حيث انخفض من 3,061,553 إلى 2,542,464، وفقًا لما ذكره بنك UBS السويسري.

ويعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب في المملكة المتحدة، مما دفع العديد من الأفراد ذوي الثروات العالية إلى البحث عن ملجأ في ولايات قضائية أكثر ملاءمة للضرائب.

انخفاض عدد المليونيرات في المملكة المتحدة

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يعد الانخفاض المتوقع في عدد المليونيرات في المملكة المتحدة كبيرًا نظرًا لوضع البلاد باعتبارها موطنًا لثالث أكبر عدد من المليونيرات على مستوى العالم، بما في ذلك العديد من المقيمين الأجانب من روسيا والشرق الأوسط وخارجها.

ويشكل القرار الذي اتخذته المملكة المتحدة بالإلغاء التدريجي لوضع “غير المقيمين”، والذي سمح للأفراد الأثرياء بتجنب الضرائب البريطانية على الدخل في الخارج، عاملاً رئيسياً في هذا الانحدار.

من المتوقع أن تؤدي الرسوم العقارية بنسبة 40٪ على العقارات التي تزيد عن 325 ألف جنيه إسترليني (417.755 دولارًا أمريكيًا) وإلغاء النظام الضريبي لغير المقيمين بدءًا من عام 2025 إلى دفع المزيد من الأفراد الأثرياء إلى الانتقال إلى مكان آخر.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة التي اقترحتها حكومة العمال على الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة إلى جعل التعليم أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى المزيد من الهجرة إلى الملاذات الضريبية مثل دبي.

جاذبية دبي المعفاة من الضرائب والتأشيرات الذهبية

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لا يمكن إنكار جاذبية دبي لأصحاب الملايين.

تقدم المدينة نظام ضريبة دخل صفر، وتأشيرات ذهبية طويلة الأجل، وأسلوب حياة يُحسد عليه.

تسمح التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة للمقيمين الأجانب بالعيش أو العمل أو الدراسة في الدولة، مما يجعلها خيارًا جذابًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى مكان آخر.

ويشير تقرير هينلي إلى أنه في حين أن العديد من المقيمين الجدد في دبي يأتون من الهند والشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا، إلا أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المليونيرات البريطانيين والأوروبيين الذين ينتقلون إلى الإمارة.

العوامل الدافعة للهجرة

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إن اتجاه الهجرة مدفوع بعوامل الدفع والجذب.

ومن ناحية أخرى، فإن احتمال زيادة الضرائب في ظل حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة يشكل مصدر قلق كبير.

إن تعهد حملة حزب العمال بفرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التكاليف بنسبة 20%، يجسد الزيادات الضريبية التي تدفع الأفراد الأثرياء إلى السفر إلى الخارج.

ومن ناحية الجذب، فإن البنية التحتية الحديثة في دبي، وانخفاض معدل الجريمة، والإصلاحات الشاملة لتأشيرات الدخول، تجعل منها وجهة مرغوبة للغاية.

يعد الإطار المتقدم لإدارة الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة عاملاً رئيسياً آخر في جذب الأثرياء.

لقد أدخلت الدولة بيئة تنظيمية متطورة تقدم حلولاً مبتكرة لحماية الثروات والحفاظ عليها وتعزيزها.

هذه الإصلاحات، إلى جانب البنية التحتية الحديثة في دبي وحوافز الاستثمار، تجعلها خيارًا جذابًا بشكل متزايد لأصحاب الملايين.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.