تضاعف صافي أرباح Adani Enterprises الرائدة في الربع الأول بأكثر من الضعف

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الشركة الرائدة في مجموعة Adani – تضاعف صافي أرباح Adani Enterprises للربع المنتهي في 30 يونيو على خلفية الأداء التشغيلي القوي لأعمالها الناشئة في المطارات والطاقة الخضراء.

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وارتفع صافي الربح الموحد بعد الضرائب بنسبة 116% ليصل إلى 14.58 مليار روبية (173 مليون دولار) في حين ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 13% ليصل إلى 260.67 مليار روبية.

تفوقت الشركة على تقديرات بلومبرج البالغة 11.64 مليار روبية بعد الربح بعد الضريبة بأكثر من 25%.

قالت الشركة إن أعمالها الأساسية الناشئة في مجال البنية التحتية والتي تشمل نظام ANIL البيئي والمطارات والطرق قد حسنت بشكل كبير من أدائها التشغيلي وزادت مساهمة هذه الشركات في إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 62% في الربع قيد الدراسة مقارنة بـ 45% في نفس الربع. الربع من العام الماضي.

الأداء القوي لأعمال الطاقة الخضراء في Adani

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سجلت أعمال تصنيع الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح التابعة لشركة ANIL Ecosystem أعلى أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على الإطلاق بلغت 16.42 مليار روبية، بزيادة 3.6 مرة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وهي تساهم الآن بنسبة 38% من إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وتعمل المجموعة على توسيع أعمالها في مجال الطاقة الجديدة، من خلال المزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

ارتفعت مبيعات الوحدات في إطار أعمالها في مجال الطاقة الشمسية بنسبة 125% على أساس سنوي لتصل إلى 1379 ميجاوات، مع زيادة الصادرات بنسبة 109% وزيادة المبيعات المحلية بنسبة 151%.

وقال جوتام أداني، رئيس مجموعة أداني،:

إن النمو الكبير في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBIDTA) لدينا، مدفوعًا بالأداء الاستثنائي لنظام ANIL البيئي وعمليات المطار لدينا وأعمال بناء الطرق لدينا، يؤكد التزامنا بالتميز التشغيلي وخلق القيمة المستدامة.

وفي الوقت نفسه، انخفضت إيرادات أعمال تجارة الفحم الأساسية للشركة بنسبة 28٪ إلى 107.94 مليار روبية بسبب انخفاض أسعار الفحم.

انفصلت شركة المواد الغذائية سريعة الحركة (FMCG) إلى Adani Wilmar

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وأعلنت شركة Adani Enterprises أيضًا عن فصل أعمالها الخاصة بالسلع الاستهلاكية سريعة الحركة للأغذية لشركة Adani Wilmar، إلى جانب الاستثمار الاستراتيجي لشركة AEL في شركة Adani Commodities.

وقالت الشركة إن قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في مجال المواد الغذائية أصبح “مكتفيًا ذاتيًا، وأداءه جيدًا ومستعد لمزيد من النمو في ظل AWL”.

وقالت إن هذا الترتيب لن يفتح القيمة للمساهمين فحسب، بل سيسمح أيضًا باستراتيجية مركزة للنمو المستدام في أعمالها الحاضنة.

حركة السوق والتعافي من أزمة هيندنبورغ

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وقفز سعر سهم Adani Enterprises بنسبة 1.57% على خلفية إعلان الأرباح.

في يناير 2023، أصدرت شركة Hindenburg Research، وهي شركة للبيع على المكشوف مقرها الولايات المتحدة، تقريرًا نقديًا يتهم مجموعة Adani بالاحتيال والتلاعب بالأسهم.

وكان لهذا التقرير تأثير كبير على أسعار أسهم شركات مجموعة أداني بما في ذلك شركات أداني.

في حين أنكرت مجموعة Adani هذه المزاعم، بحلول أوائل فبراير 2023، خسرت المجموعة الأوسع حوالي 68 مليار دولار من القيمة السوقية، مما أثر على معنويات المستثمرين عبر شركاتها المدرجة.

في مايو من هذا العام، عادت شركة Adani Enterprises إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في يناير 2023. وفي العام الماضي، ارتفع سعر سهمها بنسبة 30%.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.