خالد شيخ محمد، واثنان آخران، يتوصلان إلى اتفاق إقرار بالذنب مع الولايات المتحدة بشأن هجمات 11 سبتمبر الإرهابية

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وافق خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، على الاعتراف بالذنب، وفقا لوزارة الدفاع.

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ويأتي ذلك بعد مرور ما يقرب من ثلاثة وعشرين عامًا على قيام جماعة القاعدة الإرهابية بتنفيذ الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة والعالم.

ومن المتوقع أن يقدم محمد، إلى جانب شركائه وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، اعترافهم بالذنب أمام اللجنة العسكرية في خليج غوانتانامو بكوبا، في أقرب وقت من الأسبوع المقبل.

يمكن أن يؤدي هذا التطور إلى حل طال انتظاره للهجوم الذي أودى بحياة الآلاف من الأشخاص وغير المشهد الاجتماعي والسياسي العالمي إلى الأبد.

وطلب محامو الدفاع الحكم على الرجال بالسجن مدى الحياة

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وقالت وزارة الدفاع،

أبرمت الهيئة المنعقدة للجان العسكرية، سوزان إسكالييه، اتفاقيات تمهيدية مع خالد شيخ محمد، ووليد محمد صالح مبارك بن عطاش، ومصطفى أحمد آدم الهوساوي، وهم ثلاثة من المتهمين المشاركين في قضية 11 سبتمبر. الشروط والأحكام المحددة لاتفاقيات ما قبل المحاكمة ليست متاحة للجمهور في هذا الوقت.

وطلب محامو الدفاع الحكم على الرجال بالسجن مدى الحياة مقابل اعترافهم بالذنب.

تم تفصيل هذا الطلب في الرسائل التي أرسلتها الحكومة الفيدرالية إلى أقارب بعض الضحايا البالغ عددهم حوالي 3000 الذين قتلوا في هجمات 11 سبتمبر.

وجاء في رسالة من الأميرال آرون روغ، المدعي العام في القضية، أُرسلت إلى عائلات الضحايا، أنه مقابل إلغاء عقوبة الإعدام، سيعترف الثلاثة بالذنب في جميع التهم، بما في ذلك قتل 2976 شخصًا.

وذكرت شبكة ABC News أنه سيتم الحكم عليهم من قبل لجنة من الضباط العسكريين.

واتفقوا أيضًا على الرد على أسئلة أفراد عائلة 11 سبتمبر الذين تم التحقق منهم “فيما يتعلق بأدوارهم وأسباب شن الهجمات”.

وسيقدم المدعى عليهم ردودهم في غضون 90 يومًا.

وفي حين لا توافق جميع عائلات الضحايا على هذه الخطوة وتشعر بالإحباط بسبب عدم وجود محاكمة لعقوبة الإعدام، فقد رحبت منظمات حقوق الإنسان بالقرار، ووصفته بأنه رد فعل “عادل” على تعذيب الحكومة الأمريكية للمتهمين.

ردود فعل متباينة من عائلات ضحايا 11 سبتمبر

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وسيمثل الرجال الثلاثة أمام هيئة محلفين عسكرية للاستماع إلى الأدلة وإصدار الأحكام، ربما بحلول العام المقبل.

وفي حين يشعر بعض أفراد عائلات الضحايا بالارتياح لوجود حل في الأفق، فإن آخرين يشعرون بالانزعاج الواضح بسبب عدم وجود محاكمة لعقوبة الإعدام.

وقال بريت إيجلسون، رئيس منظمة عدالة 11 سبتمبر، وهي منظمة تمثل الناجين وأفراد عائلات الضحايا، إن العائلات “منزعجة للغاية” من صفقات الإقرار بالذنب، وطالبت بمزيد من المعلومات حول تورط المملكة العربية السعودية في الهجمات.

وبينما نعترف بقرار تجنب عقوبة الإعدام، يظل شاغلنا الأساسي هو الوصول إلى هؤلاء الأفراد للحصول على المعلومات. لا ينبغي لاتفاقات الإقرار بالذنب هذه أن تؤدي إلى إدامة نظام الاتفاقيات المغلقة، حيث يتم إخفاء المعلومات المهمة دون إعطاء عائلات الضحايا الفرصة لمعرفة الحقيقة الكاملة.

واستذكر تيري سترادا، رئيس مجموعة أخرى للعائلات، العديد من الأقارب الذين ماتوا أثناء انتظار العدالة، وقال عن المتهمين:

لقد كانوا جبناء عندما خططوا للهجوم. وهم جبناء اليوم.

وقالت سترادا إن العديد من العائلات أرادت فقط أن ترى الرجال يعترفون بالذنب لكنها كانت تتوقع شخصيا المحاكمة والعقاب.

قال مايكل بيرك، الذي توفي شقيقه، وهو نقيب إطفاء، في الهجمات:

لقد استغرق الأمر أشهراً أو سنة في محاكمات نورمبرغ. بالنسبة لي، كان من المخزي دائمًا أن هؤلاء الرجال، بعد مرور 23 عامًا، لم تتم إدانتهم ومعاقبتهم على هجماتهم أو الجريمة. لم أفهم أبدًا كيف استغرق الأمر وقتًا طويلاً.

وسلط بيرك الضوء على تناقض صفقة الإقرار بالذنب مع توقعات العدالة الفورية التي أعقبت الهجمات.

أظهر شقيقه، بيلي بيرك، بطولة من خلال البقاء مع رجلين غير قادرين على إخلاء البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي، مما يؤكد الخسائر الشخصية التي شعرت بها العديد من العائلات.

تأخر العدالة وتأثيرها التاريخي

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ويأتي اتفاق الولايات المتحدة مع المتهمين بعد أكثر من 16 عاما من بدء محاكمتهم، وأكثر من 20 عاما بعد هجمات 11 سبتمبر.

في ذلك اليوم المشؤوم، اختطف المسلحون أربع طائرات تجارية، واصطدمت ثلاث منها بمركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون، في حين تحطمت الطائرة الرابعة في حقل بنسلفانيا بعد أن حاول الركاب التغلب على الخاطفين.

ويعتقد أن محمد هو صاحب فكرة استخدام الطائرات كأسلحة، وتم القبض عليه في عام 2003.

وقد تعرض للإيهام بالغرق 183 مرة أثناء احتجازه لدى وكالة المخابرات المركزية قبل نقله إلى خليج غوانتانامو.

وكان استخدام التعذيب عقبة كبيرة في طريق المحاكمة، مما جعل الكثير من الأدلة غير مقبولة وتسبب في تأخير إجراءات المحاكمة لفترات طويلة.

ورحبت دافني إيفياتار، مديرة منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، بالمساءلة لكنها دعت أيضًا إلى إغلاق مركز الاحتجاز في خليج جوانتانامو وحثت إدارة بايدن على ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي أقرتها الدولة مرة أخرى.

وأضافت: “يجب على إدارة بايدن أيضًا اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم ارتكاب الولايات المتحدة مرة أخرى لبرنامج الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة الذي تقره الدولة”.

وأدت هذه الهجمات إلى قيام الحكومة الأمريكية بشن “الحرب على الإرهاب”، مما أدى إلى غزوات عسكرية لأفغانستان والعراق وعمليات واسعة النطاق ضد الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط.

شهدت هذه الفترة الإطاحة بالحكومات، والدمار واسع النطاق، والاضطرابات السياسية الكبيرة، بما في ذلك انتفاضة الربيع العربي عام 2011.

قال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) إن قرار وزارة الدفاع كان “القرار الصحيح”. وقال أنتوني د. روميرو، المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي:

كما أنه الحل العملي الوحيد بعد ما يقرب من عقدين من التقاضي. ظلت الولايات المتحدة لفترة طويلة تدافع مراراً وتكراراً عن استخدامها للتعذيب وعن المحاكم العسكرية غير الدستورية في خليج جوانتانامو. لقد كان مصير اللجان العسكرية محكوماً عليه بالفشل منذ البداية، وتعذيب الحكومة لهؤلاء المتهمين يجعل هذا النداء ضرورياً وعادلاً. أخيرًا، فإن إغلاق الفصل الخاص بهذه القضايا باتفاق الإقرار بالذنب سيوفر أيضًا قدرًا من الشفافية والعدالة لأفراد عائلة 11 سبتمبر.

قضية سياسية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية؟

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ولم يستغرق القرار وقتا طويلا حتى يتم الاحتجاج به في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية من قبل الحزب الجمهوري.

خلال خطاب ألقاه يوم الأربعاء في جلينديل بولاية أريزونا، انتقد مرشح حملة ترامب لمنصب نائب الرئيس، السيناتور جي دي فانس، الصفقة بشدة.

وقال فانس: “الآن، فكر فقط في النقطة التي وصلنا إليها، حيث قام جو بايدن، وكامالا هاريس، بتسليح وزارة العدل لملاحقة خصومهم السياسيين، لكنهم يبرمون صفقة ودية مع إرهابيي 11 سبتمبر”. .

“نحن بحاجة إلى رئيس يقتل الإرهابيين، ولا يتفاوض معهم”.

كما أدان رئيس مجلس النواب مايك جونسون قرار المدعين.

The Biden-Harris Administration has done the unthinkable: they’ve agreed to a plea deal with Khalid Sheikh Mohammed, the mastermind of the September 11th attacks, and two of his accomplices.



23 years ago, America watched in horror as thousands of innocent Americans died. America… https://t.co/r8f1afkRKm — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) August 1, 2024

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.