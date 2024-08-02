شيفرون تنقل مقرها الرئيسي إلى تكساس وسط التحولات السياسية: هل تشكل كامالا هاريس تهديدًا لشركات النفط الكبرى؟

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أعلنت شركة شيفرون (رمزها في بورصة نيويورك: CVX) عن خطط لنقل مقرها الرئيسي من كاليفورنيا إلى تكساس، وهو نقل استراتيجي يتماشى مع استجابة الشركة للمشهد السياسي المتطور. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تبدو فيه احتمالات نائبة الرئيس كامالا هاريس في انتخابات نوفمبر المقبلة قوية بشكل متزايد.

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ويعكس قرار نقل المقر توترات سياسية أوسع نطاقا. في حين أن الرئيس السابق دونالد ترامبمؤيد قوي لصناعة النفط ، فقد ارتبطت كامالا هاريس بالسياسات التقدمية التي قد تتحدى المصالح التقليدية للنفط والغاز.

يتم تأطير السباق الرئاسي بشكل متزايد على أنه منافسة بين الأجندات المؤيدة للنفط والصديقة للتكنولوجيا، مما يسلط الضوء على تأثير علاقات هاريس القوية بوادي السيليكون في كاليفورنيا.

تكساس سعيدة

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وترحب ولاية تكساس، التي تصوت بشكل رئيسي للجمهوريين، بهذه الخطوة. توجه الحاكم جريج أبوت إلى X للتعبير عن سعادته بالقرار.

WELCOME HOME Chevron!



Texas is your true home.



Drill baby drill.



Chevron, in Snub to California, to Move Its Headquarters to Houston.https://t.co/KCMWoTKphY — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 2, 2024

سينتقل الرئيس التنفيذي للشركة مايك ويرث وVC Mark Nelson إلى تكساس قبل وقت طويل من تاريخ الانتقال في الأول من يناير لضمان الانتقال السلس للقوى العاملة. ويعمل حاليًا حوالي 2000 موظف في الشركة في سان رامون، كاليفورنيا.

هذه ليست الحادثة الوحيدة التي تنتقل فيها الشركة من تكساس. في الآونة الأخيرة، انتقلت شركات كبرى مثل Tesla، وOracle، وHewlett Packard Enterprises، وElon Musk’s SpaceX، إلى خارج كاليفورنيا.

بالنسبة لشركة شيفرون، السبب الرئيسي هو الدعوى القضائية التي رفعتها العام الماضي مجموعة صناعية بشأن تغير المناخ. وكانت شيفرون واحدة من خمس شركات نفط طرف في تلك الدعوى القضائية.

ومن خلال الخروج من الولاية، يمكن لهذه الشركات الآن تحسين عملية صنع القرار في الشركة، ولن يكون لديها ما يدعو للقلق عند التعامل مع سلطات الدولة.

ومع قيام الشركات بتغيير مواقعها، فمن المرجح أن تستفيد المدن التي تستضيفها من أي دعم حكومي يقدم لهذه الشركات.

ومع ذلك، فإن سبب الخروج من الولاية قد يكون أيضًا زيادة شعبية كامالا هاريس في السباق الرئاسي.

كامالا هاريس تبدو قوية

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تشير هذه الخطوة التي اتخذتها شركة شيفرون ومنشور حاكم ولاية تكساس “حفر الطفل” أيضًا إلى وجود دافع سياسي وراء هذه الخطوة. ومن الواضح أن ترامب صديق لشركات النفط الكبرى، وهو لا يتردد في قول ذلك كما هو.

على العكس من ذلك، تتمتع كامالا هاريس بجذور في كاليفورنيا وتتمتع أيضًا بعلاقات جيدة مع المديرين التنفيذيين في وادي السيليكون. إن البيئة المشحونة سياسياً تدفع الشركات إلى اتخاذ قرارات متطرفة، على الرغم من أنها ترغب في التظاهر بأنها غير سياسية.

إن “طلب” ترامب من شركات النفط مبلغ مليار دولار لدعم ترشيحه سيؤدي إلى سياسات ودية لهذه الشركات إذا ساعدته الأموال في الوصول إلى السلطة. ومن خلال هذه السياسات، تستطيع شركات النفط أن تجني مليارات أخرى، مما يجعل نفسها أكثر ثراءً من ذي قبل.

لم يكن لسهم شيفرون عام خاص حتى الآن حيث ظل السعر في نطاق 140 دولارًا – 160 دولارًا. أعلنت الشركة عن أرباحها اليوم وأعلنت عن أرباح بقيمة 4.4 مليار دولار لهذا الربع، بانخفاض ملحوظ عن 6 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

جاءت الأرباح أقل من التوقعات وانخفض سعر السهم نتيجة لذلك.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.