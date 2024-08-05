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حققت شركة Neuralink، شركة التكنولوجيا العصبية التي أسسها إيلون موسك، إنجازًا هامًا من خلال زرع شريحة دماغها بنجاح في مشارك بشري ثانٍ.

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يمثل هذا التقدم في التجارب البشرية المبكرة خطوة كبيرة إلى الأمام في دمج الإدراك البشري مع التكنولوجيا.

على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل محددة حول توقيت الجراحة وهوية المريض، إلا أن هذا التطور يثير قدرًا كبيرًا من الإثارة.

وفي مقابلة أجريت مؤخرًا على برنامج Lex Fridman، قدم ماسك تحديثًا عن التقدم المحرز في التجربة، وكشف أن 400 من أصل 1024 قطبًا كهربائيًا مزروعة في دماغ المريض الثاني تعمل حاليًا.

أعرب ” ماسك ” عن تفاؤله الحذر بشأن النتائج قائلاً: “لا أريد أن أسبب النحس للأمر، ولكن يبدو أن الأمور سارت بشكل جيد للغاية. هناك الكثير من الإشارات، والكثير من الأقطاب الكهربائية. إنه يعمل بشكل جيد للغاية.”

تعد فعالية هذه الأقطاب الكهربائية أمرًا بالغ الأهمية لأنها مصممة لتفسير إشارات الدماغ وترجمتها إلى أوامر قابلة للتنفيذ.

الهدف الأساسي لشريحة الدماغ الخاصة بشركة Neuralink هو مساعدة الأفراد الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي من خلال تمكينهم من التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال التفكير فقط.

تعد هذه التكنولوجيا المتقدمة بتحسين نوعية الحياة لأولئك الذين يعانون من إعاقات حركية شديدة، مما قد يسمح للمستخدمين بلعب ألعاب الفيديو، وتصفح الإنترنت، وتشغيل الأجهزة الإلكترونية المختلفة دون تفاعل جسدي.

وبعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بدأت شركة نيورالينك في قبول طلبات المشارك الثاني في تجاربها في شهر مايو. شكلت هذه الموافقة لحظة محورية للشركة، حيث انتقلت من التجارب على الحيوانات إلى التجارب البشرية.

عملية جراحية “سهلة للغاية”.

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شارك نولان أربو، أول متلقي لزرعة Neuralink، تجربته الإيجابية مع الجهاز.

ووصف الجراحة بأنها “سهلة للغاية” وأوضح كيف سمحت له عملية الزرع بالتحكم في مؤشر الكمبيوتر المحمول، وتشغيل مشغل موسيقى على الشاشة، ولعب ألعاب معقدة مثل الشطرنج والحضارة السادسة.

سلط هذا العرض الضوء على قدرة التكنولوجيا على استعادة درجة من الاستقلالية للأفراد المصابين بالشلل.

ناقش آربو تأثير عملية الزرع خلال بث صوتي مع ماسك وفريدمان.

وأشار إلى أن الجهاز يمكّنه من أداء المهام على شاشة الكمبيوتر بمجرد التفكير فيها، مما يقلل اعتماده على مقدمي الرعاية.

على الرغم من أن أربو واجه بعض المضاعفات بعد وقت قصير من الجراحة، بما في ذلك تراجع عدد قليل من الأقطاب الكهربائية، فقد تمت معالجة هذه المشكلات عن طريق تعديل خوارزمية الغرسة لتعزيز الحساسية. ستحتوي عمليات الزرع المستقبلية على خيوط موضوعة بشكل أعمق في الدماغ لتقليل المشكلات المماثلة.

التحديات الأخلاقية والتنظيمية

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واجهت شركة نيورالينك جدلًا، لا سيما فيما يتعلق بممارساتها في مجال الاختبارات على الحيوانات، والتي خضعت لتحقيقات فيدرالية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، هناك اهتمام كبير بتجارب الشركة، حيث ورد أن أكثر من 1000 متطوع اشتركوا في التجربة الجراحية الثانية.

لدى Musk خطط طموحة للمستقبل، تهدف إلى زرع شرائح Neuralink في ما يصل إلى ثمانية مرضى آخرين بحلول نهاية عام 2024.

يعكس هذا الهدف ثقة الشركة في التغلب على العقبات الفنية والتنظيمية التي تنتظرها.

يمثل التقدم الذي حققته شركة Neuralink في تكنولوجيا واجهة الدماغ والحاسوب تطورًا رائدًا في العلوم الطبية.

في حين أن الطريق إلى التبني على نطاق واسع مليء بالتحديات، فإن الفوائد المحتملة للأفراد ذوي الإعاقات الشديدة كبيرة. وبينما تواصل شركة Neuralink تجاربها، يترقب العالم بترقب مستقبل تتكامل فيه التكنولوجيا بسلاسة مع الإدراك البشري للتغلب على القيود المادية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.