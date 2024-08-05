يصل Polygon (MATIC) إلى أدنى مستوى له منذ عامين وسط اضطرابات السوق قبل انتقال POL

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يعاني Polygon (MATIC) حاليًا من تراجع حاد. وانخفضت العملة المشفرة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، حيث انخفض سعرها إلى 0.3342 دولار قبل أن يستقر حول 0.39 دولار. يمثل هذا أدنى مستوى شهدته MATIC منذ يونيو 2022.

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خلال الأسبوع الماضي، شهد سعر بوليجون انخفاضًا بنسبة 33٪، مما يعكس الاتجاه الهبوطي الأوسع في السوق. انخفضت قيمة سوق العملات المشفرة بالكامل بنسبة 17% تقريبًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يؤكد مدى الانكماش الحالي، والذي قضى على ما يقرب من 300 مليار دولار من قيمة سوق العملات المشفرة في 24 ساعة فقط.

عوامل الاقتصاد الكلي تدفع سعر MATIC إلى الانخفاض

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إن الاضطرابات الحالية في عالم العملات المشفرة مدفوعة بمجموعة من عوامل الاقتصاد الكلي.

وأدى عدم الاستقرار المالي العالمي إلى زيادة المخاوف بين المستثمرين.

وكان القرار الأخير الذي اتخذه بنك اليابان برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عاماً لمكافحة انخفاض قيمة الين سبباً في زيادة قلق الأسواق.

وفي الولايات المتحدة، اشتدت المخاوف من الركود بعد تقرير الوظائف الذي جاء أقل من المتوقع لشهر يوليو 2024.

بالإضافة إلى ذلك، أدت التوترات الجيوسياسية المتزايدة، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط، إلى زيادة حالة عدم اليقين في السوق.

قدم Polygon Plonky3 في يوليو

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وسط هذا الذعر في السوق، اتخذت شركة Polygon خطوات واسعة لتعزيز منصتها. في 16 يوليو، قدمت Polygon Labs Plonky3، وهو نظام متقدم لإثبات المعرفة الصفرية (ZK) مصمم لتعزيز قابلية التوسع في Ethereum.

يعتمد هذا النظام الجديد على النجاحات التي حققها سابقه، Plonky2، ويوفر نمطية ومرونة محسنة للمطورين.

يهدف Plonky3 إلى جعل معاملات Ethereum أسرع بشكل ملحوظ، بمقدار 5 إلى 10 مرات في تكوينات معينة، وبالتالي دعم نمو الشبكة وسط المشهد التكنولوجي المتطور.

A deep, no-math dive into Polygon Plonky3:



Polygon Plonky3 is a ZK proving system toolkit for building use-case specific zkVMs and zkEVMs. It’s the next generation of Plonky2, widely adopted and known for its innovative use of the Goldilocks Field.



But where Plonky2 was… — Polygon Foundation (@0xPolygonFdn) July 19, 2024

وعلى الرغم من هذه التطورات التكنولوجية، لم تظهر قيمة MATIC أي تحركات إيجابية. وخلال الأسبوعين الماضيين، انخفض بنسبة تزيد عن 26%.

خطط للتحول من رمز MATIC إلى رمز POL

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بعد تقديم Plonky3، سيخضع Polygon لمرحلة انتقالية كبيرة في الرابع من سبتمبر، حيث سيتحول من رمز MATIC إلى رمز POL.

SAVE THE DATE: MATIC → POL



After community consensus, the long-awaited upgrade is set for September 4th



• Initial phase: POL replaces MATIC as the native gas and staking token for Polygon PoS



• Subsequent phases: POL will serve a crucial role in the AggLayer



More details🧵 pic.twitter.com/SyxsFAlOeZ — Polygon Foundation (@0xPolygonFdn) July 18, 2024

سيكون POL في البداية بمثابة الغاز الأصلي والرمز المميز لـ Polygon PoS، مع خطط لتوسيع دوره في المراحل اللاحقة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى إعادة تشكيل النظام البيئي Polygon، بهدف تحسين وظائف الشبكة وتجربة المستخدم.

يعد هذا التحول جزءًا من جهد أوسع تبذله شركة Polygon للحفاظ على قدرتها التنافسية ومواجهة تحديات السوق المستمرة.

برنامج المنح المجتمعية لمليار POL (CGP)

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أعلنت منصة Polygon مؤخرًا أيضًا عن الموسم الأول من برنامج المنح المجتمعية POL (CGP) بقيمة مليار دولار لجذب المطورين ودعمهم. سيتم توزيع مليار POL على مدى 10 سنوات من خلال تمويل المنح.

في الموسم الأول من CGP، سيتم توزيع 35 مليون MATIC لتمويل أفضل المشاريع عبر مشهد Polygon وEthereum.

بالإضافة إلى ذلك، تم دمج Uniswap v3 مؤخرًا مع Polygon، حيث يقدم مكافآت بقيمة 250 ألف دولار ويهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين.

بينما يواجه حاملو MATIC تحديات فورية، فإن التطورات الإستراتيجية للمنصة تسلط الضوء على التزامها بالنمو على المدى الطويل وقابلية التوسع في مشهد العملات المشفرة المتطور باستمرار.

وبينما يمر السوق خلال هذه الفترة المضطربة، يمكن أن تلعب تطورات Polygon والانتقال القادم إلى POL دورًا حاسمًا في تشكيل مسارها المستقبلي.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.