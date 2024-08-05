العملات المشفرة تعاني من حالة من الكآبة يوم الاثنين: ما التالي بعد الانخفاض الحاد في BTC وETH وSolana؟

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شهد سوق العملات المشفرة أكبر عمليات بيع لمدة ثلاثة أيام خلال عام تقريبًا، حيث خسر ما يصل إلى ٥١٠ مليار دولار منذ الثاني من أغسطس.

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ويتزامن هذا الانخفاض الحاد مع الأداء المتعثر للأسهم، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بما يصل إلى 4.4% في نفس الفترة.

وقد ساهمت عدة عوامل، بما في ذلك بيانات التوظيف الضعيفة، وتباطؤ النمو بين أسهم التكنولوجيا الكبرى، وإحياء المخاوف من الركود، في تراجع السوق.

بيانات التوظيف الضعيفة ومخاوف الركود

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وجاءت أحدث بيانات التوظيف أقل من التوقعات، مما أدى إلى إحياء المخاوف من الركود الوشيك. وقد أدى عدم اليقين الاقتصادي هذا إلى تحول في معنويات المستثمرين، مما ساهم في عمليات البيع الحادة في سوق العملات المشفرة.

ضعف أداء أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى

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سجلت شركات كبرى مثل Microsoft وIntel نتائج أقل من المتوقع للربع الثاني، مما أثر على معنويات السوق. بالإضافة إلى ذلك، تضررت NVIDIA بشدة من توقعات التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة في سبتمبر، مما تسبب في تدفق رأس المال مرة أخرى إلى الشركات الأصغر حجمًا والمتخلفة.

بيع قوي بواسطة Jump Crypto

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أدى التفريغ الكبير للأصول من قبل شركة Jump Crypto إلى تفاقم تراجع السوق. وفقًا لبيانات Arkham Intelligence، قامت الشركة التجارية بتفريغ أصول بمئات الملايين من الدولارات خلال الأيام القليلة الماضية.

تشهد Bitcoin و Ethereum انخفاضات حادة

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شهدت Bitcoin و Ethereum انخفاضًا كبيرًا في الأسعار خلال عمليات البيع هذه في السوق. وفي الخامس من أغسطس، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 10%، وانخفضت عملة الإثيريوم بنسبة 18% خلال ساعتين فقط. اعتبارًا من الآن، انخفضت عملة البيتكوين والإيثريوم بنسبة 20% و28% خلال الأسبوع الماضي على التوالي.

يقود Solana الخسائر بين أفضل العملات المشفرة

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كانت Solana هي العملة الأكثر تضرراً بين العملات العشرة الأولى من حيث القيمة السوقية، حيث انخفضت بنسبة 30.6٪ منذ 30 يوليو. ويسلط هذا الانخفاض الكبير الضوء على التأثير الأوسع لانكماش السوق على العملات المشفرة الرئيسية.

مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة يقع في “الخوف”

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انخفض مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة، الذي يتتبع معنويات السوق تجاه البيتكوين والعملات المشفرة، مرة أخرى إلى منطقة “الخوف”، حيث أظهر درجة 26 في وقت النشر. ويعكس هذا التحول في المعنويات تزايد عدم اليقين والحذر بين المستثمرين.

التعافي المحتمل تقوده المؤسسات المالية التقليدية

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من المرجح أن يعتمد انتعاش سوق العملات المشفرة على زيادة طفيفة في النشاط الفوري والمشتقات من المؤسسات المالية التقليدية. وأشار كيث آلان، المؤسس المشارك لشركة Material Indicators، إلى أن Bitcoin دخلت فجوة CME، لكن لا يمكن ملؤها إلا خلال ساعات التداول المالي التقليدية.

ويشير التحليل الفني إلى مزيد من الانخفاض

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يمثل انخفاض Bitcoin الأخير إلى 54000 دولار انخفاضًا بنسبة 7.31٪ خلال اليوم وانخفاضًا بنسبة 17٪ على مدى أربعة أيام. وقد دفع هذا الهبوط الحاد عملة البيتكوين إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي البالغ 200 يوم، مع انخفاض طفيف في المتوسط المتحرك الأسي البالغ 50 يومًا مما يشير إلى تقاطع الموت الذي يلوح في الأفق.

وبالمثل، واجهت إيثريوم خسائر كبيرة، حيث انخفضت إلى 2350 دولارًا، بانخفاض قدره 30٪ في سبعة أيام.

يؤثر رفع أسعار الفائدة في اليابان على أسعار العملات المشفرة

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أدى رفع أسعار الفائدة مؤخرًا بمقدار 25 نقطة أساس في اليابان إلى ارتفاع جميع الأصول ذات المخاطر، بما في ذلك البيتكوين والإيثريوم، والتي انخفضت بأكثر من 12% و22% على التوالي. وشهدت الأسواق المالية اليابانية خسائر كبيرة، مما ساهم في تراجع الأسواق العالمية.

عدم استقرار السوق العالمية

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أثارت موجة من الانهيارات المالية في الأسواق العالمية مخاوف بشأن حدث البجعة السوداء المحتمل أو الاثنين الأسود.

أوقفت كوريا الجنوبية جميع طلبات البيع، ومحت أسهم Magnificent 7 في الولايات المتحدة ما يقرب من 500 مليار دولار بين عشية وضحاها.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل التوظيف في الولايات المتحدة، مما يزيد من احتمالات الركود.

ما التالي بالنسبة لأسواق العملات المشفرة؟

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على الرغم من المخاوف السائدة، يرى بعض المضاربين على الارتفاع وتجار التجزئة أن ظروف السوق الحالية بمثابة فرصة للشراء عند الانخفاض.

وارتفعت المشاعر الاجتماعية حول الشراء بأسعار منخفضة، على الرغم من أن البيانات الصادرة عن “سانتيمنت” تشير إلى أن المستويات لا تزال تحت الحد المطلوب، مما يشير إلى احتمال حدوث المزيد من الانخفاضات عند إعادة فتح الأسواق الأمريكية.

الطريق إلى التعافي

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يواجه سوق العملات المشفرة تحديات كبيرة في الأسابيع المقبلة. وستكون معنويات المستثمرين حاسمة في تحديد مسار السوق، مع احتمال حدوث المزيد من الانخفاضات إذا استمرت حالة عدم اليقين الاقتصادي الحالية.

ومع ذلك، فإن مرونة السوق ودخول المؤسسات المالية التقليدية يمكن أن يوفرا الطريق إلى التعافي على المدى الطويل.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.