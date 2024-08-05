حمام الدم في البورصة: ارتفاع مؤشر الخوف VIX في وول ستريت، ويقترب من هزيمة السوق الوبائية

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ارتفع مؤشر CBOE للتقلب أو VIX، الذي يرفع توقعات السوق للتقلبات خلال الثلاثين يومًا القادمة، إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات مع انخفاض الأسهم العالمية بشكل حاد.

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يستخدم المستثمرون مؤشر VIX الذي يطلق عليه اسم “مؤشر الخوف” لقياس مستوى المخاطر أو الخوف أو التوتر في السوق عند اتخاذ قرارات الاستثمار.

استنادًا إلى خيارات مؤشر S&P 500، ارتفع مؤشر VIX بأكثر من 172٪ صباح يوم الاثنين، حيث لمس مستويات أعلى من 63. ومع ذلك، فقد تبرد لاحقًا إلى مستويات 55.

وهذا يرفع مؤشر VIX بنسبة هائلة بلغت 340% عما كان عليه قبل شهر، مما يعني ضمناً محو القيمة السوقية بقيمة تريليون دولار في مؤشر S&P خلال الشهر الماضي.

VIX الأعلى منذ الوباء

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وفي يوم الجمعة، قفز مؤشر VIX إلى أعلى مستوى له هذا العام بعد أن أدى تقرير الوظائف المثير للقلق إلى تفاقم مخاوف وول ستريت بشأن ضعف الاقتصاد.

ومع ذلك، كان الارتفاع يوم الاثنين هو أعلى مؤشر VIX الذي شهده منذ مارس 2020، بعد وقت قصير من إجراءات الطوارئ التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي خلال جائحة كوفيد 19، وفقًا لـ FactSet.

ارتفع مؤشر VIX إلى مستوى 85.47 في مارس 2020، وفقًا لـ FactSet.

قبل الوباء، ارتفع مؤشر VIX بشكل كبير خلال الأزمة المالية عام 2008. في 24 أكتوبر 2008، وصل مؤشر VIX إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 89.53.

عادة ما يرتفع مؤشر VIX أثناء اضطرابات السوق أو فترات عدم اليقين الشديد، ومع ذلك، يمكن أيضًا أن يكون قصير الأجل في كثير من الأحيان.

منذ أن هدأت عمليات البيع بسبب كوفيد، كان مؤشر VIX ضعيفًا، وغالبًا ما يتم تداوله تحت مستوى 20.

اقترب مؤشر S&P كثيرًا من منطقة التصحيح.

المصدر: تريدنج فيو

فوضى سوق الاثنين واحتمال الركود

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انخفضت الأسهم الأمريكية بشكل حاد يوم الاثنين كجزء من عمليات البيع في الأسواق العالمية التي تركزت حول مخاوف الركود في الولايات المتحدة.

وقد هزت احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة الأسواق العالمية. وأدت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التي صدرت يوم الجمعة الماضي إلى تفاقم المخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

وكان المستثمرون يشعرون بالقلق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما كان بطيئا للغاية في الاستجابة لعلامات التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي وربما يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة.

ووفقا لبلومبرج، فقد زاد الاقتصاديون من بنك جولدمان ساكس احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة في العام المقبل إلى 25٪ من 15٪. لكنهم أشاروا أيضًا إلى أن هناك “عدة أسباب لعدم الخوف من الركود”، على الرغم من القفزة في معدلات البطالة.

وانخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 12% في أسوأ يوم له منذ انهيار وول ستريت في يوم الاثنين الأسود عام 1987. كما أثر ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار على الأسهم اليابانية، مما زاد من تقلبات السوق.

عكست عمليات البيع هذه مخاوف أوسع نطاقًا بشأن الاستقرار الاقتصادي العالمي وانعكست في الانخفاضات في الأسواق الآسيوية الأخرى مثل الهند وكوريا الجنوبية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.