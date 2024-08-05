ما هي تجارة المناقلة بالين ولماذا تحطم الأسواق؟

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جلب يوم الاثنين أخبارًا غير مرحب بها للمستثمرين، حيث شهدت سوق الأسهم اليابانية انهيارًا كبيرًا. السبب الرئيسي؟ تجارة المناقلة بالين، وهي استراتيجية مالية شائعة ولكنها محفوفة بالمخاطر.

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تتضمن تجارة المناقلة بالين اقتراض الأموال بأسعار فائدة منخفضة في اليابان واستثمارها في الأسواق ذات العائدات الأعلى، مثل الولايات المتحدة.

ويأتي الربح من الفارق بين انخفاض تكلفة الاقتراض وارتفاع عوائد الاستثمار.

ومع ذلك، تأتي هذه الإستراتيجية مصحوبة بمخاطر كامنة، خاصة عند حدوث تحولات مفاجئة في السوق، مما يجعل من الصعب إغلاق المراكز المفتوحة.

وفي هذا الأسبوع، كان القرار الذي اتخذه البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة سبباً في إطلاق مثل هذا السيناريو.

ما هي تجارة المناقلة بالين؟

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للتوضيح، تخيل اقتراض مليون ين من بنك اليابان بسعر فائدة قدره 0.1%.

تقوم بعد ذلك بتحويل هذه الأموال إلى دولارات أمريكية واستثمارها في السوق الأمريكية، حيث يمكنك ربح حوالي 5.5% سنويًا.

وفي نهاية العام، يمكنك تحويل أرباحك مرة أخرى إلى الين، وسداد القرض الأولي بالإضافة إلى الفائدة البالغة 0.1%، وتحصيل الفرق.

تعمل هذه الإستراتيجية طالما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة منخفضة ومستقرة، مما يسمح للمتداولين بالاستثمار بثقة في الأسواق ذات العوائد المرتفعة.

ومع ذلك، عندما ترتفع أسعار الفائدة في اليابان، تصبح تجارة المناقلة مشكلة.

فهم الأزمة الحالية

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وفي الشهر الماضي، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته التاريخية مقابل الين.

ولحماية الين، قام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة من 0.1% إلى 0.25%.

وقد أدى هذا التحرك إلى ارتفاع الين مقابل الدولار، مما خلق مشكلة كبيرة للمتداولين المشاركين في تجارة المناقلة.

فإذا باعوا أصولهم الأجنبية وحولوا العائدات إلى الين مرة أخرى، فإنهم سيحصلون على ين أقل بكثير مما كان متوقعا، وبالتالي خفض قيمة أصولهم من حيث الين وإطلاق نداءات الهامش.

لتلبية طلبات الهامش هذه، واجه المتداولون خيارين: بيع أصولهم الأجنبية أو اقتراض المزيد من الين بسعر الفائدة الجديد الأعلى وتحويله إلى الدولار الأمريكي بسعر صرف أقل ملاءمة.

وقد اختار العديد منهم بيع أصولهم، مما أدى إلى تفكيك تجارة المناقلة بالين، والتي تساهم في تقلبات السوق الحالية.

وقد أدى التفكيك المفاجئ لتجارة الين الياباني إلى إرسال موجات صادمة عبر الأسواق العالمية.

الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في الوضع هي انخفاض قيمة الين، ولكن مع تدافع المتداولين لشراء المزيد من الين لإغلاق مراكزهم، تظل العملة قوية.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع المضطرب، مما يؤدي إلى استمرار التقلبات في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم.

ويظل الحل النهائي غير مؤكد، حيث أنه يتوقف على ما إذا كانت الحكومات أو سوق العملات قادرة على التدخل بفعالية لخفض قيمة الين.

أصبحت تجارة المناقلة بالين، على الرغم من كونها مربحة في ظل ظروف مستقرة، مصدرًا هامًا لعدم استقرار السوق بسبب التغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.

يجب على المستثمرين والتجار الآن أن يتنقلوا في هذا المشهد المليء بالتحديات، مع تفاعل الأسواق العالمية مع التحولات المفاجئة في قيم العملات.

ومع تكشف هذه الدراما المالية، فإن النتيجة الرئيسية هي المخاطر الكامنة في الاعتماد على الأموال المقترضة وأهمية مراقبة سياسات البنك المركزي عن كثب.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.