تواجه المملكة المتحدة أعمال شغب واضطرابات واسعة النطاق حيث تصدر الحكومات الأجنبية تحذيرات السفر

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

مع انتشار أعمال الشغب والفوضى العنيفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، أصدرت العديد من الدول تحذيرات سفر تحذر مواطنيها من المخاطر المحتملة. وأدت الاضطرابات، التي أشعلتها في البداية احتجاجات مناهضة للهجرة، إلى اعتقالات عديدة ومخاوف تتعلق بالسلامة على نطاق واسع.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

نصحت المفوضية العليا الهندية في لندن مؤخرًا رعاياها المسافرين إلى المملكة المتحدة بـ “البقاء يقظين وتوخي الحذر” بسبب الاضطرابات المستمرة.

تنضم الهند إلى الإمارات العربية المتحدة ونيجيريا وماليزيا وإندونيسيا وأستراليا في تحذير مواطنيها من المخاطر المرتبطة بزيارة المملكة المتحدة أو الإقامة فيها وسط الاضطرابات المتصاعدة.

التأثير على المدن الكبرى والمراكز السياحية

Copy link to section

وشهدت مدن مثل ليفربول ومانشستر، ذات الشعبية بين السياح، أعمال عنف كبيرة، حيث اشتبكت الجماعات اليمينية المتطرفة مع الشرطة والمتظاهرين المناهضين لها.

كما شهدت مناطق أخرى، بما في ذلك بلفاست ودارلينجتون وبليموث، اضطرابات مستمرة. منذ بدء أعمال الشغب، أعلن مجلس رؤساء الشرطة الوطنية عن اعتقال 378 شخصًا.

وعلى الرغم من الفوضى واسعة النطاق، ظلت لندن هادئة نسبيًا.

ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع الحكومات الأجنبية من إصدار تحذيرات واسعة النطاق.

وحثت وزارة الخارجية الإماراتية مواطنيها على تجنب مناطق أعمال الشغب والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

وبالمثل، توصي إرشادات السفر الأسترالية بتجنب مناطق الاحتجاج بسبب احتمال وقوع أعمال عنف.

أسباب وراء الاضطرابات

Copy link to section

اندلع العنف بعد ادعاءات كاذبة عبر الإنترنت بأن عملية طعن جماعية، أدت إلى مقتل ثلاث فتيات صغيرات، نفذها طالب لجوء مسلم.

وقد غذت هذه المعلومات المضللة المشاعر المناهضة للهجرة والمسلمين، مما أدى إلى أعمال شغب اتسمت بالشعارات العنصرية، والنهب، والاشتباكات العنيفة مع الشرطة.

وشهدت بعض أسوأ الحوادث هجمات على المتاجر والمساجد، حتى أن مثيري الشغب أشعلوا النار في فندق يعتقد أنه يأوي طالبي اللجوء.

وأدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعمال العنف ووصفها بأنها “أعمال بلطجة يمينية متطرفة”.

وأشار نيل باسو، الرئيس السابق لشرطة مكافحة الإرهاب، إلى أن بعض أعمال العنف “تجاوزت الخط إلى الإرهاب”.

وردت الحكومة بزيادة تواجد الشرطة وإعداد أكثر من 500 مكان سجن إضافي لمثيري الشغب المشتبه بهم.

لم تسلط الاضطرابات المستمرة الضوء على قضايا الهجرة والتماسك المجتمعي فحسب، بل جمعت أيضًا المجتمعات معًا.

جرت احتجاجات مضادة وعمليات تطهير مجتمعية، حيث أدان العديد من السكان المحليين مثيري الشغب وأكدوا أنهم لا يمثلون مجتمعاتهم.

وذكرت هيئة السياحة البريطانية، التابعة لـVisitBritain وVisitEngland، أنها تراقب الوضع عن كثب.

ورغم الاضطرابات، أفادوا أن الطلب على السفر إلى بريطانيا لا يزال قويا.

إنهم يعملون على ضمان حصول شركاء السفر الدوليين على أحدث المعلومات لإدارة معنويات السفر.

تشكل الأسباب الكامنة وراء أعمال العنف تحديًا كبيرًا لحكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة.

وبينما تتصارع البلاد مع المناقشات المجتمعية حول الهجرة والاندماج، فمن المرجح أن تظل هذه القضايا في طليعة الخطاب الوطني.

وتؤكد استجابة المجتمع الدولي، بإصدار العديد من البلدان تحذيرات السفر، على خطورة الوضع.

تهدف النصائح إلى حماية المواطنين من الأذى المحتمل أثناء السفر أو الإقامة في المملكة المتحدة.

وبينما تعمل حكومة المملكة المتحدة على استعادة النظام ومعالجة الأسباب الجذرية للاضطرابات، سينصب التركيز أيضًا على إصلاح صورة البلاد كوجهة سفر آمنة. وستكون نتيجة هذه الجهود حاسمة في تحديد التأثير طويل المدى على السياحة والعلاقات الدولية.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.