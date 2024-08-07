ارتد Solana (SOL) بنسبة 39٪ بعد اختبار 110 دولارات

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شهدت Solana (SOL) انتعاشًا كبيرًا في الأسعار، حيث زادت بنسبة تزيد عن 39٪ خلال 48 ساعة فقط. شهد هذا الارتفاع ارتفاع سعر SOL من مستوى منخفض يبلغ حوالي 110 دولارات إلى 152.92 دولارًا في وقت النشر، مما يمثل أعلى نسبة SOL/ETH على الإطلاق.

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ويعزو المحللون هذه الزيادة إلى مزيج من انتعاش السوق الأوسع والتطورات الخاصة بسولانا. لقد تفوقت العملة البديلة، وهي الرمز الأصلي لسلسلة Solana blockchain عالية الأداء، على العديد من نظيراتها، بما في ذلك Ethereum.

لماذا يرتفع سعر سولانا؟

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بشكل عام، تظهر الأسواق العالمية، بما في ذلك مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل مؤشر S&P 500 ومؤشر داو جونز الصناعي، علامات انتعاش بعد عمليات البيع الأخيرة.

وقد امتدت معنويات السوق الإيجابية الأوسع نطاقًا إلى مجال العملات المشفرة، مما استفاد منه أصول مثل Solana.

وأشار تيم إنكينج، الشريك الإداري لشركة بساليون، إلى أن تحركات الأسعار الأخيرة مدفوعة إلى حد كبير بالتحولات في معنويات السوق، مع فترات من الخوف غير العقلاني تليها الراحة.

فضلاً عن ذلك فقد لعبت الأساسيات القوية التي يتمتع بها سولانا دوراً حاسماً في ارتفاع أسعاره. أدت المقاييس الرئيسية مثل النمو في عدد المستخدمين النشطين إلى زيادة أحجام التبادل اللامركزي (DEX)، ويعكس التوسع الإجمالي للنظام البيئي القوة الأساسية للمنصة.

يؤكد بات دويل، الباحث في مجال blockchain في Amberdata، أنه على الرغم من التقلبات الأخيرة، تواصل Solana إظهار أساسيات قوية، حيث تبلغ قيمتها السوقية 22٪ من Ethereum، مما يشير إلى إمكانية تحقيق المزيد من النمو.

زيادة الطلب على مطوري Rust

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على الرغم من الانهيار الأخير في أسعار SOL مع انخفاض الأسواق العالمية، أصبحت Solana blockchain مفضلة لمطوري العملات الرقمية، مما أدى إلى زيادة بنسبة تزيد عن 561٪ في سعر SOL على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية وفقًا لبيانات Coinmarketcap.

ساهم هذا الجنون المتزايد لعملة Solana meme والذي بدأ في أوائل عام 2024 بشكل كبير في زيادة الطلب على مطوري Rust.

أصبحت Rust، وهي لغة البرمجة الأساسية لـ Solana blockchain، ذات شعبية متزايدة بين شركات blockchain التي تبني أنظمة موزعة عالية الأداء.

والجدير بالذكر أن الطلب على مهندسي Rust كان مدفوعًا بهوس العملة الميمية والاتجاهات التقنية الأوسع التي تفضل Rust لكفاءتها وأدائها.

وصلت القيمة السوقية المجمعة لعملات Solana meme إلى 6.28 مليار دولار، متجاوزة القيمة السوقية لعملة Meme من طبقة Ethereum 2 Base البالغة 1.2 مليار دولار. أدى هذا النشاط الكبير في السوق إلى زيادة في الوظائف الشاغرة لمطوري Rust.

مستويات أسعار SOL الرئيسية التي يجب مراقبتها

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ومن وجهة نظر التحليل الفني، تجاوز Solana العديد من مستويات المقاومة الهامة. ارتفع السعر إلى ما بعد عتبات 129.82 دولارًا و142.08 دولارًا، متجاوزًا مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% للانخفاض الأخير من 184 دولارًا إلى 110 دولارات.

SOL Fibonacci retracement level. Source: TradingView

تقع المقاومة الحاسمة التالية حول منطقة 151.99 دولارًا أمريكيًا، وتتماشى مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪.

وعلى الرغم من الاتجاه الصعودي، يحذر المحللون من استمرار تقلبات السوق. إذا لم يخترق SOL مستوى المقاومة 151.99 دولارًا، فقد يحدث تراجع.

مستويات الدعم الرئيسية التي يجب مراقبتها هي 142.08 دولارًا و129.82 دولارًا، مع انخفاض محتمل دون هذه النقاط مما قد يؤدي إلى إعادة اختبار منطقة 110 دولارًا.

مع استمرار Solana في توسيع نظامها البيئي وجذب مواهب المطورين، من المتوقع أن ينمو تأثيرها في سوق العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعمل الميزات والترقيات القادمة المتوقع الإعلان عنها في مؤتمر مطوري Solana Breakpoint، على وضع blockchain ورمزها الأصلي، SOL، لمزيد من التقدم والاعتماد.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.