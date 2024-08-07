تواصل عملة Toncoin (TON) انتعاشها حيث يتطلع المستثمرون إلى منطقة ربح تبلغ مليار دولار

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شهد الركود الأخير الذي شمل السوق انخفاض سعر Toncoin (TON) إلى أدنى مستوياته الشهرية. ومع ذلك، استعادت العملة المشفرة القائمة على Telegram مستوى دعم حيويًا، مما أدى إلى تجديد تفاؤل المستثمرين، مع استعداد العديد منهم لتحقيق أرباح وشيكة.

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انتعاش Toncoin يثير التفاؤل

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تعد TON من بين العملات البديلة الرائدة في إحياء السوق بعد الشريحة الأخيرة. ارتفع الرمز إلى مستواه الحالي البالغ 5.77 دولارًا ويشير إلى المزيد من العائدات للمستثمرين.

فقدت معظم إمدادات Toncoin ربحيتها بعد انهيار يوم الاثنين، مما أدى إلى ارتفاع العملة من 6 دولارات إلى حوالي 5.27 دولار.

وفقًا لـ GIOM (Global In-Out of the Money) التابع لـ IntoTheBlock، هناك أكثر من 640 مليون Toncoin، تبلغ قيمتها حوالي 3.55 مليار دولار، في انتظار الأرباح.

اشترى المستثمرون المبلغ بين منطقة السعر 5.47 دولارًا و6.15 دولارًا.

يبدو أن TON مستعد لتجاوز 6.15 دولار حيث يغذي المستثمرون الارتفاعات المستمرة للتعافي من الانخفاض الأخير.

علاوة على ذلك، تشهد العملات المشفرة انتعاشًا في التدفقات الداخلة بعد أن شهدت تدفقات خارجية قياسية. وهذا يؤكد تحسن اهتمام المستثمرين، مما قد يؤدي إلى تمديد الاتجاهات الصعودية لـ TON.

توقعات سعر الطن الحالي

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حافظ الرمز الأصلي على موقفه الصعودي بعد قفزة يومية ملحوظة لتحوم عند 5.74 دولار خلال هذا المنشور.

TON 1D Chart on Coinmarketcap

يستهدف الثيران علامة 6.15 دولار لجعل العرض المميز مربحًا. ومع ذلك، يجب عليهم التغلب على المقاومة الحاسمة عند 6.04 دولارًا وتحويلها إلى دعم لمثل هذا الاحتمال.

وفي الوقت نفسه، تظل تحركات السوق الواسعة حاسمة في تشكيل مسار Toncoin على المدى القريب. تحسن قطاع العملات المشفرة منذ يوم أمس، مع زيادة القيمة السوقية لجميع الأصول بنسبة 1.58% إلى 2.01 تريليون دولار.

وقد أدى تعزيز معنويات المستثمرين إلى دفع الانتعاش المستمر. تعافى مؤشر الخوف والجشع من “الخوف الشديد” خلال اليوم الماضي إلى “المحايد” في وقت النشر.

وفي الوقت نفسه، شارك الرئيس التنفيذي لشركة Binance وجهة نظر متفائلة بشأن المشهد السائد في سوق العملات المشفرة.

وهو يعتقد أن جوانب الاقتصاد الكلي مثل زيادات أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم، والتي أدت إلى انخفاض عملة البيتكوين نحو 50 ألف دولار، لا تشير إلى اتجاهات هبوطية طويلة المدى.

ومع ذلك، يجب على المستثمرين الاستعداد للتقلبات العنيفة المحتملة بسبب القضايا الجيوسياسية المتزايدة والتخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وسط التقلبات المستمرة، يشجع الرئيس التنفيذي لـ Binance مستثمري العملات المشفرة على مواصلة البناء والبقاء على اطلاع.

That's right! — Richard Teng (@_RichardTeng) August 5, 2024

أكد منشور ريتشارد تنغ على فوائد القدرة على التكيف والمثابرة أثناء اضطرابات السوق.

توقعات تونكوين المستقبلية

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تعرض TON عمليات استرداد ملحوظة حيث تتعافى صناعة العملات المشفرة من الانهيار الأخير في المجال المالي العالمي.

يُظهر المستثمرون تفاؤلًا في Toncoin حيث يستهدفون مستويات أرباح تبلغ مليار دولار. وقد عزز ذلك انتعاش Toncoin المستمر.

علاوة على ذلك، تظل TON مناسبة تمامًا للنمو القوي في المستقبل. تعمل منصتها التكنولوجية الفريدة وتكامل Telegram على تعزيز مكانة الأصل في السوق.

تستمر مشاريع مثل Notcoin وHamster Kombat وTapswap في الازدهار ، مما يجعل Telegram موطنًا لتجار ومستثمري العملات المشفرة.

من المرجح أن يعزز مجتمع العملات المشفرة Telegram المتنامي نجاح TON على المدى الطويل.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.