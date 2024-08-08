مناظرة ترامب ضد هاريس مقررة في 10 سبتمبر على قناة ABC: ترامب يدفع باتجاه مواجهتين أخريين على قناة Fox وNBC

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مع ارتفاع حرارة السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024، من المقرر أن يواجه المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمنافسة الديمقراطية كامالا هاريس بعضهما البعض في مناظرة طال انتظارها على قناة ABC في 10 سبتمبر.

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وأكدت الشبكة الموعد يوم الخميس، وهو ما يمثل أول ما يمكن أن يكون سلسلة من المناظرات بين المرشحين.

ولكن ترامب، الذي لا يخشى أبدا الجدل أو المباريات ذات المخاطر العالية، دعا بالفعل إلى مناظرتين إضافيتين – واحدة على قناة فوكس في الرابع من سبتمبر/أيلول وأخرى على قناة إن بي سي في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول.

ويأتي هذا الدفع لمزيد من المناظرات في لحظة محورية في الحملة، حيث أدى دخول هاريس المتأخر إلى السباق إلى تغيير ديناميكيات الأمور بشكل كبير، مما دفع كلا المعسكرين إلى الإسراع في تعديل استراتيجياتهما.

ويثير طلب ترامب إجراء المزيد من المناظرات تساؤلات حول ثقته في الحفاظ على التقدم الذي كان يتمتع به ذات يوم على الرئيس السابق جو بايدن، الذي حلت محله الآن هاريس كمرشحة الحزب الديمقراطي.

استراتيجية ترامب في المناظرات: علامة قوة أم قلق؟

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خلال مؤتمر صحفي طويل عقده في مقر إقامته في بالم بيتش بولاية فلوريدا، عرض ترامب حججه بشأن إجراء مناظرات إضافية، رغم أنه لم يقدم تفاصيل محددة مثل ما إذا كانت الأحداث ستشمل جمهورًا أم لا.

إن الافتقار إلى الوضوح من جانب حملة ترامب بشأن هذا الاقتراح يترك الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت دعوته لمزيد من المناظرات هي استراتيجية مدروسة للهيمنة على السرد الإعلامي أو رد فعل على الارتفاع الأخير في شعبية هاريس.

ويضيف غياب الرد من جانب حملة هاريس طبقة أخرى من عدم اليقين.

في حين أنه من الواضح أن المناقشة في ABC سوف تستمر، فإن احتمال إجراء مناقشات إضافية يتوقف على ما إذا كان كلا الحزبين قادرين على الاتفاق على الشروط.

وربما تكون مساعي ترامب لإجراء المزيد من المواجهات بمثابة محاولة للاستفادة من نقاط قوته في بيئة المناظرة، حيث اكتسب أسلوبه غير المتوقع اهتمامًا كبيرًا تاريخيًا.

وبدلاً من ذلك، يمكن النظر إلى هذا باعتباره خطوة لتخفيف تأثير نقاش واحد، وتوزيع المخاطر المحتملة على أحداث متعددة.

زخم هاريس يعيد تشكيل السباق

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لقد نجحت كامالا هاريس، التي حلت محل بايدن كمرشحة الحزب الديمقراطي قبل أقل من ثلاثة أسابيع، في تحفيز القاعدة الديمقراطية بسرعة.

إلى جانب زميلها في الترشح، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، استقطبت هاريس حشودًا ضخمة في التجمعات الانتخابية في ولايات رئيسية مثل بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن.

إن الحماس المحيط بهاريس لم ينشط الناخبين الديمقراطيين فحسب، بل أدى أيضًا إلى تعطيل استراتيجية حملة ترامب الراسخة سابقًا.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن هاريس نجحت في سد الفجوة التي فتحها ترامب على بايدن، مما أدى إلى خلق سباق متقارب يعكس الطاقة المتجددة بين الديمقراطيين.

وشهدت الحملة أيضًا تدفقًا كبيرًا للتبرعات، مع تدفق مئات الملايين من الدولارات من المؤيدين الشعبيين والمانحين الرئيسيين.

وتعزز هذه الدعم المالي موقف هاريس باعتباره منافسًا هائلاً في السباق.

نهج ترامب الثابت وسط ديناميكيات متغيرة

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ورغم تغير المشهد، يصر ترامب على أن استراتيجية حملته الانتخابية لم تتغير.

خلال المؤتمر الصحفي، قلل ترامب مرارًا وتكرارًا من أهمية هاريس ووالز كمنافسين، ووصفهما بأنهما “مرشحان ضعيفان” يفقدان بالفعل قوتهما في استطلاعات الرأي.

ويبدو هذا التأكيد متناقضا مع الزخم الواضح على الجانب الديمقراطي، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت ثقة ترامب حقيقية أم مجرد واجهة عامة.

علاوة على ذلك، أعرب ترامب عن إحباطه بسبب عدم قدرته على مواجهة بايدن في الانتخابات، مشيرًا إلى أن الرئيس أُطيح به من بطاقة الحزب الديمقراطي من خلال مناورة غير دستورية.

وقد يتردد صدى هذه الرواية، التي تصور بايدن كضحية، لدى قاعدة ترامب، التي طالما نظرت إلى المؤسسة السياسية بعين الريبة.

ومع ذلك، فإن هذا الأمر قد يؤدي أيضاً إلى تنفير الناخبين المترددين الذين قد يرون في هذا محاولة لصرف الأنظار عن التحديات الحقيقية التي يفرضها هاريس.

مزيد من المناقشات أم مواجهة واحدة؟

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ومع اقتراب موعد المناظرة في العاشر من سبتمبر/أيلول، ستتجه كل الأنظار إلى كيفية استعداد المرشحين وما إذا كانت دعوة ترامب لإجراء مناظرات إضافية سوف تتحقق.

إن إمكانية عقد مناظرات متعددة قد توفر لترامب المزيد من الفرص لتحدي هاريس بشكل مباشر أو تعرضه لمخاطر أكبر إذا لم تسفر المناظرات عن نتائج لصالحه.

بالنسبة لهاريس، يمثل المناظرة لحظة حاسمة لتعزيز موقفها كمرشحة الحزب الديمقراطي ومواجهة خطاب ترامب العدواني.

وستكون كيفية تعاملها مع الضغوط وما إذا كانت قادرة على الحفاظ على الزخم الذي بنته في مثل هذا الوقت القصير من العوامل الرئيسية في تحديد مسار السباق.

على أية حال، من المتوقع أن تكون المناظرات المقبلة عنصرا حاسما في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث تقدم للناخبين رؤية أكثر وضوحا للمرشحين ورؤاهم للبلاد.

وبينما تستعد الحملتان لحدث من المتوقع أن يكون مثيرا للجدل ويحظى بمتابعة مكثفة، فإن المشهد السياسي يظل غير قابل للتنبؤ كما كان دائما.

وسوف يتضح قريبا ما إذا كانت دعوة ترامب إلى إجراء المزيد من المناظرات علامة على الثقة أو القلق، ولكن هناك شيء واحد واضح: السباق لم ينته بعد.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.