فنزويلا تحظر “إكس” وسط تصاعد التوترات بين مادورو وماسك

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أدى تصعيد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتوتر مع إيلون ماسك بإصداره أمرًا بحظر الوصول مؤقتًا إلى X، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر.

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وتمثل هذه الخطوة، التي تأتي في خضم نزاع مستمر عبر الإنترنت بين الرجلين وفي أعقاب إعادة انتخاب مادورو المثيرة للجدل، حملة قمع كبيرة على المعارضة داخل البلاد.

مادورو يتهم ماسك بتأجيج الاضطرابات

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واتهم مادورو، الذي يصور نفسه في كثير من الأحيان على أنه اشتراكي ثوري، ماسك باستخدام X للترويج للاحتجاجات والاضطرابات في فنزويلا.

ويزعم الرئيس أن هذه الإجراءات هي جزء من محاولة انقلاب “فاشية إمبريالية” أوسع نطاقا تدعمها الولايات المتحدة. وفي خطاب ألقاه مساء الخميس، صرح مادورو،

لقد انتهك القواعد من خلال التحريض على الكراهية والفاشية والحرب الأهلية والموت ومواجهة الفنزويليين وانتهك جميع القوانين الفنزويلية.

وتعكس هذه الاتهامات الرواية الأوسع التي تستخدمها حكومة مادورو في كثير من الأحيان، والتي تلقي باللوم في كثير من الأحيان على القوى الأجنبية، وخاصة الولايات المتحدة، في التحديات الداخلية التي تواجه البلاد.

ومن خلال استهداف ماسك، يحاول مادورو تصوير قطب وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره تهديدًا خارجيًا كبيرًا للسيادة الفنزويلية.

الحكومة تأمر بحظر X لمدة 10 أيام

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ردًا على هذه الاتهامات، أعلن مادورو أن اللجنة الوطنية للاتصالات في فنزويلا ستمنع الوصول إلى موقع X لمدة 10 أيام.

أعلن مادورو “سنقوم بإزالة شبكة التواصل الاجتماعي X من التداول في فنزويلا لمدة 10 أيام”.

وبحلول صباح يوم الجمعة، أبلغ المستخدمون في فنزويلا عن توقف تحميل المنشورات على موقع X، مع تمكن أولئك الذين يستخدمون شبكات VPN فقط من الوصول إلى المنصة.

وتؤكد هذه الخطوة الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لقمع المعارضة والسيطرة على تدفق المعلومات داخل البلاد.

لقد كانت منصات التواصل الاجتماعي مثل X لفترة طويلة أداة حيوية لمجموعات المعارضة في فنزويلا لتنظيم الاحتجاجات وتبادل المعلومات، مما يجعلها هدفًا متكررًا لحملات القمع الحكومية.

تداعيات الحظر

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ويثير الحظر المؤقت على موقع X العديد من الأسئلة الحرجة حول مستقبل حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في فنزويلا.

ومن خلال حجب إحدى منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية، تعمل الحكومة فعليا على قمع أحد أهم المجالات للحوار العام والمعارضة.

وقد يكون لهذا عواقب وخيمة على البيئة السياسية الهشة بالفعل في البلاد.

وعلاوة على ذلك، فإن القرار باستهداف منصة مملوكة لشخصية بارزة مثل إيلون ماسك قد يزيد من توتر العلاقات الهشة بالفعل بين فنزويلا والولايات المتحدة.

قد يستخدم ماسك، رجل الأعمال الملياردير الذي يتمتع بنفوذ كبير، منصته لتضخيم الوضع في فنزويلا، مما يلفت انتباه المجتمع الدولي بشكل أكبر إلى تصرفات حكومة مادورو.

المضي قدمًا: ماذا نتوقع؟

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ومع تقدم الحظر الذي يستمر عشرة أيام، يبقى أن نرى ما إذا كانت الحكومة الفنزويلية ستمدد الحظر أو تتخذ إجراءات أخرى ضد منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

ويثير هذا الوضع أيضًا تساؤلات حول كيفية استجابة الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لهذا التصعيد الأخير.

في الوقت الحالي، سيستمر الفنزويليون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى شبكات VPN في استخدام X وغيرها من المنصات المحظورة لمشاركة المعلومات والتعبير عن المعارضة.

ومع ذلك، فإن استعداد الحكومة لفرض مثل هذا التقييد الكبير يشير إلى أن تدابير أكثر صرامة قد تكون في الأفق.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.