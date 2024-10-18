هل شركة أبل مستعدة لاتباع استراتيجية MicroStrategy في مجال البيتكوين من خلال رهان بقيمة 100 مليار دولار؟

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أثار دخول شركة أبل المحتمل إلى سوق البيتكوين نقاشًا كبيرًا في أعقاب تصريحات مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy.

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في إحدى حلقات البودكاست الأخيرة، اقترح سيلور أن تقوم شركة أبل بتخصيص 100 مليار دولار للبيتكوين بدلاً من السعي إلى إعادة شراء الأسهم.

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وقال إن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز القيمة السوقية لشركة أبل، مما يدفع النمو على المدى الطويل ويعزز الموقع الاستراتيجي للشركة.

نجاح MicroStrategy مع البيتكوين يغذي اقتراح سيلور

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ويستمد اقتراح سيلور جذوره من نجاح شركته الخاصة، مايكروستراتيجي.

تحت قيادته، أصبحت شركة MicroStrategy أكبر شركة مالكة لعملة البيتكوين، مع حيازات تتجاوز 17 مليار دولار.

لقد عززت هذه الاستراتيجية أسهم الشركة بشكل كبير، حيث ارتفعت بنسبة تزيد عن 182% منذ بداية العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استثماراتها في البيتكوين.

يتبنى نهج MicroStrategy وضع البيتكوين ليس فقط كأصل ولكن كمكون أساسي لاستراتيجية التحول الرقمي للشركة.

ويعتقد سيلور أن استثمار شركة أبل في البيتكوين قد يؤدي إلى مكاسب كبيرة.

ويتوقع أن ينمو الاستثمار البالغ 100 مليار دولار إلى 500 مليار دولار مع معدل نمو سنوي يقدر بنحو 20%.

وبحسب سيلور، فإن هذا من شأنه أن يسمح لشركة أبل بتحقيق مكاسب استثمارية سنوية بقيمة 100 مليار دولار، وهو ما قد يضيف تريليونات الدولارات إلى قيمتها السوقية.

ويتصور أن مستقبلًا حيث يرتبط 60% من تقييم شركة أبل بأعمالها التشغيلية، في حين يمكن أن يعتمد 40% على حيازاتها من البيتكوين، مما يغير المشهد المالي للشركة بشكل أساسي.

هل يمكن أن تدعم عملة البيتكوين الشركات الأصغر في مؤشر S&P 500 أيضًا؟

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وبعيدًا عن شركة أبل، يرى سيلور تأثيرًا محتملًا أوسع لعملة البيتكوين ضمن مؤشر S&P 500.

ويشير إلى أن الشركات الأصغر في المؤشر قد تعمل على تعزيز أدائها من خلال التعرض للبيتكوين.

وبحسب سيلور، فإن هذا قد يساعد هذه الشركات على منافسة معدلات نمو شركات التكنولوجيا الكبرى، مما يؤدي إلى تحويل أداء المؤشر نحو البيتكوين.

ويؤكد هذا المنظور على إمكانية تأثير البيتكوين ليس فقط على الشركات الفردية، بل وعلى الاتجاه العام لمؤشرات الأسهم الرئيسية.

رؤية MicroStrategy للبيتكوين كأصل مصرفي

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وكجزء من استراتيجيتها الخاصة بالبيتكوين، وضعت شركة MicroStrategy نفسها في وضع يسمح لها بأن تصبح “بنك بيتكوين”، وهو ما يعكس الطلب المؤسسي المتزايد على الأصول الرقمية.

تتماشى هذه الخطوة مع اتجاه أوسع حيث أصبحت العملات المشفرة أكثر تكاملاً مع التمويل التقليدي.

إن صعود الأصول الرقمية، إلى جانب التأييدات البارزة مثل تأييد سيلور، قد يشجع على المزيد من التبني المؤسسي، مما قد يشكل مستقبل القطاع المالي.

التداعيات السياسية لاعتماد البيتكوين

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لا يقتصر الحضور المتزايد للبيتكوين في مختلف القطاعات على الاستثمارات المؤسسية.

ومن الجدير بالذكر أن الأصول الرقمية تتوغل في جمع التبرعات السياسية. على سبيل المثال، جمعت الحملة الرئاسية لدونالد ترامب أكثر من 7.5 مليون دولار من العملات المشفرة.

يسلط هذا التطور الضوء على المصداقية المتزايدة للأصول الرقمية وقبولها في المجالات السائدة.

يشير دمج البيتكوين في المجالات السياسية والشركاتية إلى تطبيع تدريجي للعملات المشفرة، وهو ما قد يؤثر على ديناميكيات التنظيم والسوق الأوسع.

تمثل رؤية سيلور لاستثمار أبل في البيتكوين انحرافًا كبيرًا عن الاستراتيجيات التقليدية مثل إعادة شراء الأسهم.

ورغم ثقته في إمكانات بيتكوين للنمو على المدى الطويل، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها إدخال التقلبات في محفظة أبل، نظرا لتقلبات أسعار بيتكوين.

إن قرار تبني البيتكوين قد يضع شركة أبل في مرتبة القائد في مجال التمويل الرقمي، ولكنه سيأتي أيضًا مع تحدي إدارة المخاطر المرتبطة بسوق العملات المشفرة.