سهم Peloton يتضاعف بأكثر من الضعف في شهرين: هل النمو مستدام؟

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واجهت شركة Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) وقتًا صعبًا في التكيف مع عالم ما بعد الوباء – ولكن يبدو أن الأمور بدأت أخيرًا في التغير للأفضل.

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ارتفعت أسهم شركة اللياقة البدنية المتصلة بأكثر من الضعف خلال الشهرين الماضيين مع تحسن البيانات المالية على خلفية جهود التحول.

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ولكن بعد هذا الارتفاع، فمن المنطقي أن نتساءل عما إذا كان هناك أي احتمالات للارتفاع في أسهم Peloton. فلنكتشف ذلك.

العودة إلى نمو المبيعات قد تساعد أسهم Peloton

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وقد نجحت شركة Peloton بالفعل في دفع مبيعاتها إلى مسار النمو.

في أغسطس، أعلنت شركة معدات التمارين الرياضية عن نمو بنسبة 0.2% على أساس سنوي في الإيرادات للربع الرابع – وهي زيادة هامشية ولكنها زيادة على الرغم من ذلك.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة PTON عن خططها لخفض تكاليف التسويق بنسبة 19%.

بالإضافة إلى ذلك، خفضت الشركة المدرجة في بورصة ناسداك عدد موظفيها العالميين بنسبة 15% وتواصل تقليص بصمتها في صالة العرض بالتجزئة أيضًا في محاولة لخفض نفقات التشغيل السنوية بأكثر من 200 مليون دولار بحلول نهاية السنة المالية 2025.

كما هو واضح، وجدت Peloton Interactive بعض الدين فيما يتعلق بهيكل التكلفة – والتحرك أكثر في هذا الاتجاه يمكن أن يساعدها في فرض سعر أعلى في المستقبل.

ولهذا السبب يواصل محللو BMO تصنيف أسهم Peloton عند “أداء السوق”.

يشير هدف السعر البالغ 6.50 دولارًا إلى إمكانية تحقيق مكسب آخر بنسبة 15% من هنا.

مع ذلك، لا يعد PTON خيارًا مناسبًا لمستثمري الدخل لأنه لا يدفع أرباحًا عند الكتابة.

تلتزم Peloton Interactive بشكل كامل بالربحية

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ينبغي للمستثمرين أن يشعروا بتحسن إلى حد ما بشأن Peloton Interactive حيث أوقفت إدارتها أخيرًا ملاحقة النمو بأي ثمن والتزمت بتنسيق العودة إلى الربحية أولاً.

ومن بين التطورات الأخيرة الأخرى التي تجعل شركة PTON أكثر جاذبية إطلاق خدمة تأجير المعدات في المملكة المتحدة وإعادة تمويل الميزانية العمومية مؤخراً.

أخيرًا، وعلى الرغم من الارتفاع الأخير، لا يزال سعر سهم Peloton كارثيًا.

وبشكل عام، فإن هذه الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك تشكل قصة تحول لا تزال تضيف قدراً كبيراً من المخاطر إلى محفظتك الاستثمارية، إذا اخترت الاستثمار فيها.

ومن ناحية أخرى، فإنها تتحرك الآن في الاتجاه الصحيح وقد تقدم عوائد مربحة طويلة الأجل تحت الإدارة الصحيحة.

لذا، في حين أننا لا نوصي بالاستثمار بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في أسهم Peloton بسبب طبيعتها المضاربية، فقد لا يكون القرار الأسوأ هو بناء مركز صغير في أسهم Peloton بالسعر الحالي إذا كان لديك الرغبة المناسبة في المخاطرة.