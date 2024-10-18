نواب أمريكيون يطالبون بالتحقيق في علاقات ماكينزي بالصين
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- McKinsey has been paid over $470 million by the Department of Defense since 2008.
- Lawmakers allege that McKinsey failed to disclose its simultaneous advisory work with Chinese government.
- McKinsey has attempted to distance itself from its work on China’s five-year plans.
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دعت مجموعة من المشرعين الأميركيين، من بينهم عضو الكونجرس جون مولينار، والسيناتور ماركو روبيو، والسيناتور جوني إيرنست، إلى إجراء تحقيق في فشل شركة ماكينزي آند كومباني في الكشف عن عملها مع الحكومة الصينية.
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وفي رسائل موجهة إلى وزارتي العدل والدفاع في 17 أكتوبر/تشرين الأول ونشرت علناً يوم الجمعة، حث المشرعون على مراجعة أهلية ماكينزي لمواصلة العمل مع الحكومة الأمريكية.
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أعرب المشرعون عن مخاوفهم بشأن تضارب المصالح المحتمل لدى شركة ماكينزي، وخاصة فيما يتعلق بالأمن القومي الأميركي.
واستشهدوا بالقواعد الفيدرالية التي تلزم شركة الاستشارات بالكشف عن أي أنشطة قد تشكل تضاربًا في المصالح، وخاصة تعاملاتها مع الصين. وجاء في الرسائل:
“كشفت مراجعتنا للوثائق المتاحة لوزارة الدفاع أنه في كثير من الحالات، فشلت شركة ماكينزي مرارًا وتكرارًا في الكشف عن عملها مع حكومة (جمهورية الصين الشعبية) عند الحصول على عقود وزارة الدفاع.”
عمل ماكينزي مع وزارة الدفاع الأميركية والحكومة الصينيةCopy link to section
منذ عام 2008، حصلت شركة ماكينزي على أكثر من 470 مليون دولار من عقود وزارة الدفاع، بما في ذلك العمل في مشاريع حساسة مثل برنامج طائرة إف-35 المقاتلة والدراسات المتعلقة بأحواض بناء السفن التابعة للبحرية الأمريكية والرقائق الدقيقة المتقدمة.
ومع ذلك، يزعم المشرعون أن شركة ماكينزي فشلت في الكشف عن عملها الاستشاري المتزامن مع وكالات الحكومة الصينية.
وعلى وجه الخصوص، استشارت ماكينزي لجنة التنمية والإصلاح الوطنية في الصين بشأن خططها الاقتصادية الخمسية، وعملت مع شركات مملوكة للدولة الصينية مثل شركة الشحن الصينية كوسكو وشركة البناء الصينية للاتصالات.
وقد أثار التدخل مع وكالات حكومية صينية في التعامل مع العقود الدفاعية الأميركية تساؤلات حول مخاطر الأمن القومي.
جهود ماكينزي للنأي بنفسها عن عمل الصينCopy link to section
وقد حاولت شركة ماكينزي أن تنأى بنفسها عن عملها في الخطط الخمسية للصين من خلال إسناد الأدوار الاستشارية إلى معهد ماكينزي العالمي ومبادرة الصين الحضرية.
لكن المشرعين انتقدوا هذا الأمر ووصفوه بأنه “مضلل”، مؤكدين أن ماكينزي تسيطر فعليا على الكيانين، وبالتالي تحافظ على مشاركتها في التخطيط الاستراتيجي للصين.
وخلص المشرعون إلى أن أنشطة ماكينزي قد تشكل مخاطر كبيرة على الأمن القومي الأميركي، وحثوا وزارة الدفاع ووزارة العدل على إجراء تحقيق شامل في المسألة.
ولم تعلق شركة ماكينزي ووزارة الدفاع ووزارة العدل على الوضع حتى الآن.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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