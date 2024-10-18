تحليل زوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني: توقعات الرنمينبي بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني

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استقر الرنمينبي الصيني مقابل الدولار الأمريكي بعد أن نشرت البلاد أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة. وتداول سعر صرف الدولار الأمريكي/اليوان الصيني عند 7.1178، أي أعلى بنسبة 1.54% من أدنى مستوى له هذا الشهر.

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بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الصين

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واصل الاقتصاد الصيني نموه بوتيرة أبطأ من المتوقع بعد أن أصدر المكتب الوطني للإحصاء أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

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وكشفت الأرقام أن الاقتصاد نما بنسبة 0.9% في الربع الثالث، وهو ما يقل عن تقديرات المحللين البالغة 1.0%. وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 0.7% في الربع الثاني.

وقد ترجم هذا النمو إلى توسع سنوي بنسبة 4.6%، وهو ما يقل أيضاً عن النمو الذي سجل في الربع الثاني والذي بلغ 4.7%. كما كان متسقاً مع توقعات المحللين، ولكنه أقل من الهدف الذي حددته بكين وهو 5%.

ونشرت الصين أيضًا أرقامًا اقتصادية قوية أخرى، حيث انتعشت مبيعات التجزئة بنسبة 3.2% في سبتمبر/أيلول بعد أن نمت بنسبة 2.1% في الربع السابق.

يعد هذا التقرير مهمًا لأن المؤشرات الرائدة الأخيرة أظهرت تباطؤ قطاع التجزئة. على سبيل المثال، قالت شركة LVMH، أكبر علامة تجارية في صناعة السلع الفاخرة، إن أعمالها استمرت في الأداء دون مستوى السوق في الربع الثالث.

كما أصدرت شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت الصينية الأخرى مثل علي بابا، وجيه دي.كوم، وبي دي دي هولدينجز أرقامًا أضعف نسبيًا من المتوقع.

كانت مبيعات التجزئة في الصين ضعيفة بسبب تدهور سوق العمل ومع إعطاء المزيد من الناس الأولوية لخفض الديون على الإنفاق. وفي مذكرة إلى Invezz، قالت ماجي وانج، وهي سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا:

“إن الاقتصاد لا يسير على ما يرام، ولذلك عمدنا إلى خفض إنفاقنا هذا العام. ونحن نركز على خفض ديوننا أولاً حتى تتحسن الأمور”.

مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وأسعار المساكن في الصين

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من المرجح أن يكون أداء مبيعات التجزئة جيدًا بسبب حالة التضخم في البلاد. أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي تباطأ من 0.4% إلى 0.0% على أساس شهري، ومن 0.6% إلى 0.4% على أساس سنوي.

وأظهر تقرير آخر أن الإنتاج الصناعي في الصين حقق بعض التحسن المتواضع في سبتمبر/أيلول. فقد نما بنسبة 5.4% على أساس سنوي، وهو ما يفوق التقديرات المتوسطة التي بلغت 4.6%. كما توسع بنسبة 4.5% في أغسطس/آب. وتحسن معدل البطالة إلى 5.1% من 5.3% في الشهر السابق.

كما تفاعل زوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني مع البيانات الضعيفة لقطاع الإسكان. وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المساكن انخفض من 5.3% في أغسطس/آب إلى 5.8% في سبتمبر/أيلول.

ولذلك، فإن هذه الأرقام تعني أن الاقتصاد من المرجح أن يستمر في تحقيق أداء جيد في الأشهر المقبلة بسبب حزمة التحفيز التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وتعمل الحكومة على تعزيز الإنفاق والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية. على سبيل المثال، كشفت عن أكثر من 70 مليار دولار من الأموال لإنقاذ قطاع العقارات، الذي انهار بعد أن غيرت بكين سياستها الوطنية بشأن الديون. وفي مذكرة، قال محللون في بلومبرج:

“إن القراءات الرئيسية الأقوى من المتوقع لا تعني أن اقتصاد الصين في طريقه إلى التعافي. وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يستعيد الاقتصاد عافيته، ولكن بشكل تدريجي فقط”.

تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي

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كما تفاعلت أسعار صرف الدولار الأمريكي/اليوان الصيني والدولار الأمريكي/اليوان الصيني مع الأرقام الاقتصادية الأمريكية الأخيرة وتأثيراتها على بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن مبيعات التجزئة الرئيسية ارتفعت من 0.1% في أغسطس إلى 0.4% في سبتمبر، وهو ما يفوق التقديرات المتوسطة البالغة 0.3%. وارتفعت المبيعات بنسبة 1.74% على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، من 0.2% في أغسطس/آب إلى 0.5% في سبتمبر/أيلول، وهو ما يفوق التقديرات المتوسطة البالغة 0.1%.

تُعَد مبيعات التجزئة أرقامًا مهمة لسببين. أولاً، يُعد قطاع التجزئة أحد أكبر قطاعات التوظيف في الولايات المتحدة. وثانيًا، تُعَد هذه الأرقام تنبؤًا جيدًا بالإنفاق الاستهلاكي، وهو الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

أظهرت بيانات أخرى أن إنتاج التصنيع في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 0.4% في سبتمبر/أيلول، في حين انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% خلال الشهر. وكانت هذه الانخفاضات أسوأ مما توقعه معظم المحللين. وتحسنت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 241 ألف طلب، في حين انخفضت طلبات الإعانة المستمرة إلى 1.867 مليون طلب.

وتعني هذه الأرقام أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يظل تحت الضغط في الاجتماعات المقبلة. ويتوقع المحللون أن يختار البنك خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% بدلاً من 0.50% التي خفضها في الاجتماع الأخير.

التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني

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الرسم البياني لزوج USD/CNY بواسطة TradingView

يوضح الرسم البياني اليومي أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بلغ أدنى مستوياته عند 7.017 في سبتمبر، ثم انتعش إلى 7.12. وقفز إلى أعلى نقطة له منذ 11 سبتمبر، وتجاوز المتوسط المتحرك لخمسين يومًا.

أشار مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات MACD إلى الارتفاع، مما يعني أن لديه زخمًا صعوديًا.

لذلك، من المرجح أن يستمر سعر صرف الدولار الأمريكي/اليوان الصيني في الارتفاع مع استهداف الثيران لنقطة المقاومة الرئيسية التالية عند 7.20. وسوف يتأكد المزيد من الانخفاض إذا انخفض الزوج إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي عند 7.017.