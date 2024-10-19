سجلت WBIT وENA وMOG مكاسب أسبوعية مكونة من رقمين مع استعادة Bitcoin لـ 68 ألف دولار

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تقترب عملة البيتكوين من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر بعد اختراق 68 ألف دولار للمرة الأولى منذ أواخر يونيو، وكان الارتفاع مدفوعًا في المقام الأول بمرشحي الرئاسة الأمريكية الذين أظهروا موقفًا أكثر دعمًا للعملات المشفرة.

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وارتفعت سوق العملات البديلة أيضًا جنبًا إلى جنب مع العملة المشفرة الرائدة، وأنهت معظم الرموز المميزة الـ99 الأولى الأسبوع على أرباح.

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كانت أسهم WBIT وENA وMog هي الأعلى مكاسبًا خلال الأسبوع، حيث حققت كل منها مكاسب تزيد عن 30% خلال الأيام السبعة الماضية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، اكتسب ارتفاع البيتكوين زخمًا مع تزايد احتمالية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مما عزز ثقة السوق.

وتعهد الرئيس السابق، الذي دعم العملات المشفرة علنًا، بتحويل الولايات المتحدة إلى مركز عالمي للعملات المشفرة، مما أدى إلى تنشيط جزء كبير من مجتمع العملات المشفرة، الذي يرى في فوز الجمهوريين فوزًا للقطاع وأيضًا صعوديًا لسعر البيتكوين.

كان من بين العوامل التي عززت الزخم الصعودي التصريحات الأخيرة لكامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية، والتي تعهدت بدعم اللوائح الصديقة للعملات المشفرة وضمان إطار واضح للتقنيات المبتكرة، مما يوفر الأمل في الحصول على دعم من الحزبين في هذا المجال.

وفي حين لم تكن حملة هاريس صريحة بشأن العملات المشفرة مثل ترامب، يعتقد كثيرون أن الديمقراطيين قد يكونون في طريقهم إلى التعامل مع العملات المشفرة.

ومع ذلك، أشار بعض أنصار سوق العملات المشفرة مثل لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، وألكسندر جريف، نائب رئيس الشؤون الحكومية في شركة بارادايم، إلى أن مستقبل العملات المشفرة في الولايات المتحدة إيجابي بغض النظر عمن يفوز.

مع الانتخابات الأمريكية التي تقود حاليًا ارتفاع السوق، ساعدت عوامل أخرى مثل خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، والاهتمام المؤسسي المتزايد ونشاط الحيتان أيضًا في دعم ارتفاع البيتكوين في أكتوبر.

استقر مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة عند 73، مقارنة بـ 32، الأسبوع الماضي، وهو ما يُظهِر أن المتداولين يشعرون بمزيد من التفاؤل والرغبة في المخاطرة. ومع ذلك، فإن ارتفاع مستويات الجشع يزيد أيضًا من احتمال حدوث تراجع محتمل.

وفقًا للعديد من المحللين في X، كان BTC يتداول بالقرب من مستوى مهم حول علامة 68500 دولار، والتي يحتاج الثيران إلى التغلب عليها.

إذا ظل الزخم قوياً في هذه المنطقة، يتوقع المحللون أن يستمر هذا الارتفاع، مع وجود احتمالات أن يصل BTC إلى مستوى قياسي جديد قريبًا.

في وقت كتابة هذا التقرير، انخفضت قيمة BTC بنسبة تزيد قليلاً عن 6% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق والذي سجلته في منتصف شهر مارس.

سلط التاجر المستعار Rekt Capital مؤخرًا الضوء على أن اختراق البيتكوين أصبح متأخرًا للغاية، مما يرسم أوجه التشابه مع دورات النصف السابقة.

وأشار إلى أنه في عام 2020، انطلقت عملة البيتكوين بعد 163 يومًا من النصف، و154 يومًا في دورة عام 2016.

هذه المرة، كانت عملة البيتكوين في مرحلة إعادة التراكم لمدة 187 يومًا، مما يشير إلى أنه إذا تكرر التاريخ، فقد يكون هناك ارتفاع في الأفق قريبًا.

عادةً ما تشير مرحلة إعادة التراكم الأطول إلى قاعدة أقوى لحركة الأسعار المحتملة، مما قد يؤدي إلى اندلاع أقوى مقارنة بالدورات السابقة.

بشكل عام، لم يكن هناك نقص في التوقعات الصعودية لسعر البيتكوين طوال الأسبوع، وكان آخرها من مدير تكنولوجيا المعلومات في Bitwise مات هوجان الذي ادعى أن السعر يتجه نحو ستة أرقام.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان البيتكوين يعيد اختبار مستوى الدعم 68,500 دولار، مما يُظهر زيادة بنسبة 2.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية ومكسب بنسبة 10.3% خلال الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، كانت العملات الأكثر ارتفاعًا في سوق العملات البديلة هي:

عملة وايت بيت

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شهدت عملة WhiteBIT Coin (WBT) أكبر المكاسب على مدار الأيام السبعة الماضية حيث ارتفعت بنسبة 49%، وتم تداولها بسعر 17.58 دولارًا، بينما وصلت قيمتها السوقية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2.54 مليار دولار في 18 أكتوبر.

دفع هذا العملة المعدنية إلى أن تصبح الرابح الأكبر بين 100 عملة مشفرة الرائدة من حيث القيمة السوقية وفقًا للبيانات الصادرة عن CoinGecko.

المصدر: CoinMarketCap

تزامن ارتفاع سعر سهم WBT مع ارتفاع حجم التداول من 7.85 مليون دولار في 11 أكتوبر إلى أكثر من 11 مليون دولار عند كتابة هذا التقرير.

WBT هو الرمز المميز الأصلي لبورصة العملات المشفرة الأوروبية المركزية WhiteBIT. مؤخرًا، حصلت WhiteBIT على شهادة المستوى 1 بموجب معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS).

كانت هذه الشهادة، التي أكدت أن المنصة تلتزم بأفضل الممارسات الخاصة بمنع الاحتيال وبروتوكولات أمان البيانات، بمثابة حافز رئيسي لارتفاع أسعار WBT.

أثينا

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ارتفعت أسهم Ethena (ENA) بنسبة 30.2% خلال الأيام السبعة الماضية، لتتداول عند 0.42 دولار، مع بلوغ قيمتها السوقية 1.16 مليار دولار عند كتابة هذا التقرير.

المصدر: CoinMarketCap

إن المحفز الرئيسي وراء الارتفاع الأخير في أسعار ENA هو التوسع المستمر في نظام Ethena البيئي.

وافقت شركة Ethena Labs مؤخرًا على اقتراح محوري لدمج Ethereal، وهي بورصة لامركزية مدعومة بعملة USDe المستقرة، في نظام إدارة الاحتياطي الخاص بها.

ومن المتوقع أن يعمل هذا التكامل على تعزيز السيولة والفائدة لرموز ENA داخل نظام Ethena البيئي، مما يزيد من جاذبيتها للمستخدمين والمستثمرين على حد سواء.

بالإضافة إلى ذلك، كشف مطورو Ethena الأسبوع الماضي عن خطط لتخصيص 46 مليون دولار من صندوق الاحتياطي للأصول الرمزية، مما يضيف المزيد من التنوع إلى استراتيجيتهم المالية.

عملة موغ

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حققت عملة Mog Coin (MOG)، ثالث أكبر رابح أسبوعي وعملة meme الموجودة على Ethereum، مكاسب بنسبة 27.2% خلال الأيام السبعة الماضية، وتم تداولها بسعر 0.0000021 دولار وقت نشر هذا التقرير.

المصدر: CoinMarketCap

علاوة على ذلك، بلغت القيمة السوقية للعملة البديلة 821.6 مليون دولار بينما بلغ حجم تداولها اليومي حوالي 34.9 مليون دولار، وتركز معظمها على Gate.io يليه Bybit وUniswap V2.

كانت معنويات المجتمع حول عملة الميم صعودية للغاية مع رؤية الكثيرين لمزيد من الارتفاع في سعرها وفقًا للبيانات من CoinMarketcap.

علاوة على ذلك، كان العديد من مستخدمي X يروجون لعملة الميم، ويطلقون عليها اسم “عملة الثقافة” الأولى ويتوقعون أنها قد تصل إلى قيمة سوقية تبلغ مليار دولار في الأمد القريب.