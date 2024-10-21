الصين تخفض أسعار الفائدة على القروض لإنعاش الاقتصاد واستقرار سوق الإسكان

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

خفضت الصين أسعار الفائدة المرجعية على القروض في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة سوق الإسكان المتعثرة.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

تم تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد (LPR) إلى 3.10% من 3.35%، في حين تم تخفيض سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة خمس سنوات إلى 3.60% من 3.85%.

Advertisement

وتأتي هذه الخطوات في أعقاب سلسلة من إجراءات التيسير النقدي التي أقرها بنك الشعب الصيني في أواخر سبتمبر/أيلول.

ويتجاوز هذا التخفيض الأخير توقعات خبراء الاقتصاد، الذين توقعوا خفضا أصغر بنحو 20 نقطة أساس في أسعار الفائدة على الإقراض.

وبدلاً من ذلك، فإن حجم التخفيضات، الذي يتراوح بين 20 إلى 25 نقطة أساس، يتماشى مع التصريحات السابقة التي أدلى بها محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنغ، مما يشير إلى نهج أكثر عدوانية للتيسير النقدي.

استهداف الاقتراض واستقرار السوق

Copy link to section

يتم تحديد سعر الفائدة الأساسي من قبل اتحاد من البنوك الصينية الكبرى ويشكل نقطة مرجعية رئيسية لتسعير القروض.

ترتبط معظم القروض الجديدة والقائمة بمعدل الفائدة على الرهن العقاري لمدة عام واحد، في حين يلعب معدل الفائدة على الرهن العقاري لمدة خمس سنوات دورًا حاسمًا في تحديد تكاليف الرهن العقاري وأسعار القروض طويلة الأجل الأخرى.

وتأتي هذه التخفيضات كجزء من استراتيجية أوسع نطاقا لتشجيع الأسر والشركات على الاقتراض أكثر من خلال خفض أسعار الفائدة وزيادة السيولة.

وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز الإقراض، ووقف تدهور سوق العقارات، واستعادة الزخم الاقتصادي في نهاية المطاف.

وقال بيكلي ليو، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي للصين في ستاندرد تشارترد، “إن التخفيضات الأكبر تؤكد التزام بنك الشعب الصيني بتيسير نقدي أسرع وتعكس الجهود الأخيرة التي بذلها المكتب السياسي من أجل تخفيضات أكثر قوة في أسعار الفائدة”.

أسواق اليوان والسندات تتفاعل مع الاستقرار

Copy link to section

وفي أعقاب الإعلان، ظل اليوان في الخارج مستقرا عند حوالي 7.12 يوان مقابل الدولار.

وفي الوقت نفسه، ظل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 30 عامًا دون تغيير عند 2.3% وسط أحجام تداول منخفضة. ويشير رد الفعل الخافت من السوق إلى أن خفض أسعار الفائدة كان متوقعًا إلى حد كبير.

وكان كبار صناع القرار في الصين قد أكدوا في وقت سابق على أهمية إنعاش سوق العقارات، الذي يلعب دورا حاسما في اقتصاد البلاد.

وفي اجتماع للمكتب السياسي عقد في سبتمبر/أيلول، تعهد المسؤولون بتنفيذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة وتقديم تدابير لمنع المزيد من التدهور في قطاع العقارات.

وأشار بروس بانج، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى لدى جونز لانج لاسال، إلى أن التخفيضات الأكبر من المتوقع تشير إلى تصميم الحكومة على تحقيق الاستقرار في سوق الإسكان.

من المرجح اتخاذ المزيد من التدابير التخفيفية

Copy link to section

وأشار بنك الشعب الصيني إلى أن المزيد من التيسير النقدي قد يكون في الأفق.

ألمح محافظ البنك المركزي الصيني بان جونج شنغ إلى إمكانية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي مرة أخرى بنحو 25 إلى 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام لزيادة قدرة البنوك على الإقراض.

ورغم أنه من غير المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، يعتقد المحللون أن بنك الشعب الصيني قد يتصرف بشكل أكثر عدوانية إذا حدثت صدمات اقتصادية غير متوقعة.

كما خفضت أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين أسعار الفائدة على الودائع الأسبوع الماضي، وهي الخطوة التي تهدف إلى التخفيف من تأثير انخفاض أسعار القروض على هوامش الربح المصرفية.

لحظة محورية للاقتصاد الصيني

Copy link to section

وتمثل التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة خطوة أخرى في الجهود التي تبذلها الصين للتغلب على المشهد الاقتصادي الصعب. وفي حين تواجه سوق العقارات رياحاً معاكسة وتظل معنويات المستهلكين هشة، تأمل الحكومة أن تعمل هذه التدابير على تنشيط الاقتراض والإنفاق.

وفي حين تهدف إجراءات بنك الشعب الصيني إلى الحفاظ على الاستقرار في الأسواق المالية، يحذر خبراء الاقتصاد من أن فعاليتها سوف تعتمد على ثقة المستهلكين والمستثمرين.

وبفضل الأدوات السياسية الإضافية المتاحة له، قد يضطر البنك المركزي إلى الموازنة بين المزيد من التيسير والاستقرار المالي في الأمد البعيد.