إيلون ماسك يبقى محايدًا بشأن XRP، ويؤكد أن العملات المشفرة “تساعد في الحرية الفردية”
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- The Tesla billionaire discussed various subjects during his political tour in Pennsylvania.
- Musk said crypto helps with individual freedom when questioned about the XRP Leger.
- Also, he publicly backs pro-XRP attorney Deaton to replace Sen Elizabeth Warren in upcoming elections.
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ناقش إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس وتيسلا، العديد من المواضيع خلال تجمعه السياسي في بنسلفانيا.
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عندما سُئل عن لوائح العملات المشفرة في الولايات المتحدة ورأيه في التبني المحتمل لـ XRP Ledger من قبل المؤسسات المالية، بقي ماسك محايدًا بشأن XRP بينما أكد دعمه لسوق العملات المشفرة بشكل عام.
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وأكد ملياردير تسلا أن “العملات المشفرة، بطبيعتها، تساعد في الحرية الفردية”.
عاجل: 🇺🇸 إيلون ماسك يسأل عن XRP ! سُئل إيلون ماسك – “هل تتخيل أن XRP Ledger سيتم دمجها في المؤسسات المالية في المستقبل؟” رد إيلون بالقول – “هذا بالتأكيد ليس تأييدًا أو عدم تأييد لـ XRP، لكنني أعتقد…
في غضون ذلك، عكس مجال الأصول الرقمية التفاؤل الذي رسم مخططات الأسعار باللون الأخضر، مع قيادة العملات البديلة للارتفاع.
حافظت عملة XRP على مكاسبها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتم تداولها عند 0.5517 دولارًا بعد ارتفاعها بنسبة 3٪ في اليوم الماضي.
موقف إيلون ماسك من XRPCopy link to section
واصل إيلون موسك إظهار دعمه لدونالد ترامب في جولته في بنسلفانيا.
ويستمر الرئيس السابق في الحصول على دعم كبير مع اقتراب الانتخابات ( بحسب بوليماركت ).
في غضون ذلك، تساءل أحد الأفراد عن موقف لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن الرموز الرقمية في ظل نظام بايدن الحالي وما إذا كانت المؤسسات المالية ستدمج XRP Ledger (في المستقبل). حافظ إيلون ماسك على وجهة نظر محايدة بشأن رمز Ripple.
وفي الوقت نفسه، أثار موقفه الإيجابي تجاه سوق العملات المشفرة على نطاق واسع تفاؤلاً واضحاً.
هاجمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عملة XRP على مدار السنوات الماضية، ووصفتها بأنها رمز أمان. وفي حين حكم القاضي بأن عملة التحويلات المالية لا تنتهك القوانين المحددة، استأنفت الهيئة الحكم في أوائل أكتوبر.
وشهد النداء انتقاد العديد من أنصار العملات المشفرة لنهج لجنة الأوراق المالية والبورصات تجاه تنظيم العملات المشفرة، حيث يتوقع الكثيرون تغييرات هائلة إذا فاز ترامب في الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني.
إيلون ماسك يدعم المحامي ديتون المؤيد لـ XRP ليحل محل السيناتور وارنCopy link to section
أكد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla دعمه للمحامي المؤيد لـ XRP جون ديتون ليحل محل السناتور إليزابيث وارن – التي تعمل مع جاري جينسلر “لقتل صناعة التشفير في أمريكا”.
رد ماسك على الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase والمؤسس المشارك براين أرمسترونج، الذي هاجم هيئة الأوراق المالية والبورصات منذ أن رفعت دعوى قضائية ضد بورصته، حتى أنه دعا الهيئة التنظيمية إلى معركة قضائية.
في هذه الأثناء، يتوافق رد ماسك بـ “نعم” مع آراء أرمسترونج، حيث يدعم ديتون ليحل محل إليزابيث وارن خلال التصويت المقبل في مجلس الشيوخ في ماساتشوستس.
وعلاوة على ذلك، كشفت الاستجابة القوية عن ثقته في أن موقف وارن المناهض للعملات المشفرة سيستمر في الإضرار بالحرية المالية في الولايات المتحدة.
حركة السعر الحالية لـ XRPCopy link to section
تم تداول العملة البديلة عند 0.5517 دولارًا بعد ارتفاع بنحو 3% خلال اليوم الماضي. تبعث عملة XRP بإشارات صعودية، وتشير الزيادة بنسبة 90% في حجم التداول اليومي إلى التفاؤل بشأن استمرار مكاسب الأسعار.
إن الدعم المجتمعي الهائل قبل الانتخابات المقبلة، والذي ظل مرتبطًا بالعملات المشفرة أكثر من ذي قبل، قد يساعد XRP على امتصاص أي اتجاه هبوطي ناتج عن لجنة الأوراق المالية والبورصات وسط ارتفاع واسع النطاق للعملات المشفرة.
علاوة على ذلك، فقدت الهيئة التنظيمية مصداقيتها على مر السنين. وبالتالي، قد ترتفع عملة الريبل البديلة أخيرًا مثل غيرها من الأصول الرقمية الرائدة في موجة الصعود القادمة.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
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