هل يجب عليك بيع ServiceNow قبل أرباح الربع الثالث وسحب الأموال؟

تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

قامت شركة مورجان ستانلي بتخفيض تصنيف شركة ServiceNow (NYSE: NOW) من “وزن زائد” إلى “وزن متساو” في 21 أكتوبر 2024 قبل تقرير أرباح الشركة للربع الثالث.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

ورغم خفض التصنيف، رفعت مورجان ستانلي السعر المستهدف للسهم من 900 دولار إلى 960 دولارا، وهو ما يعكس إشارات متضاربة بشأن آفاق الشركة في الأمد القريب.

Advertisement

واستجابت الأسهم بشكل سلبي، حيث انخفضت بنسبة 2% عند الافتتاح.

وبحسب المحلل كيث فايس من مورجان ستانلي، في حين يظل الطلب على منتجات ServiceNow مستقراً، فإن الافتقار إلى الارتفاع الواضح في التقييم، إلى جانب توقعات المستثمرين المرتفعة المحيطة بتبني Pro Plus، قد أدى إلى موازنة توقعات المخاطرة/المكافأة.

وسلط فايس الضوء على المخاوف بشأن قيادة الشركة، وخاصة بعد رحيل الرئيس التنفيذي السابق للعمليات، جيه ديساي، والتأثير المحتمل طويل الأمد لعدم اليقين بشأن القيادة على استراتيجية المنتج.

توقعات أرباح الربع الثالث

Copy link to section

ومن المقرر أن تعلن ServiceNow عن أرباح الربع الثالث في 23 أكتوبر 2024، مع توقع وول ستريت أرباحًا قدرها 3.45 دولارًا للسهم على 2.75 مليار دولار من الإيرادات.

وفي حين يعتقد المحللون أن هذه الأهداف قابلة للتحقيق، أشار بريان شوارتز من شركة أوبنهايمر مؤخرا إلى أن التوقعات العالية لنمو الاشتراكات في عام 2025 قد تخفف من حماس السوق.

ومن المرجح أن تؤكد نتائج الربع الثالث الزخم الإيجابي الذي حققته الشركة، ولكن أي أداء ضعيف في نمو الاشتراكات قد يؤثر سلبا على معنويات المستثمرين.

كما رفع شوارتز هدفه السعري إلى 1020 دولارًا، مشيرًا إلى التنفيذ القوي لكنه حذر من أن تقديرات النمو المستقبلية قد لا تكون متفائلة كما تتوقع السوق.

آراء متباينة للمحللين

Copy link to section

قام العديد من المحللين بمراجعة تصنيفاتهم وأهدافهم السعرية لشركة ServiceNow.

جدد دويتشه بنك تصنيفه للشراء، ورفع هدفه إلى 1020 دولاراً بعد إجراء فحوصات للشركاء أظهرت استمرار الزخم القوي.

وتبعت شركة BMO هذا النهج، فرفعت هدفها السعري إلى 1025 دولاراً، مدفوعة بردود الفعل الإيجابية من مجتمع البائعين.

حددت شركة UBS سعرًا مستهدفًا مرتفعًا في وول ستريت عند 1055 دولارًا للسهم بعد اكتشاف أن اثنين من أكبر شركاء ServiceNow تجاوزا توقعاتهم للنمو، وهو ما يؤكد قوة الأعمال.

ومع ذلك، ظل جوجنهايم أكثر تشككا، حيث حافظ على تصنيف البيع مع هدف سعر 716 دولارًا، مشيرًا إلى مخاوف بشأن شركة كاراهسوفت، وهي شريك رئيسي في إعادة بيع الحكومة، والتي تخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل.

تغييرات القيادة ومخاوف استراتيجية المنتج

Copy link to section

إن إحدى القضايا التي تؤثر على معنويات المستثمرين هي رحيل مدير العمليات الرئيسي جيه ديساي مؤخرًا، والذي يعتقد بعض المحللين أنه قد يؤثر على قيادة ServiceNow للمنتجات واستراتيجيتها.

وفي حين يظل زخم أعمال الشركة قوياً، فإن التأثير الطويل الأجل لهذا التغيير في القيادة دفع بعض المحللين إلى تبني موقف حذر.

وأشار مورجان ستانلي على وجه التحديد إلى أن فجوة القيادة يمكن أن تشكل خطراً محتملاً على النمو في المستقبل، خاصة وأن الشركة تتعامل مع تعقيدات الحفاظ على هيمنتها في مجال برمجيات المؤسسات.

مؤشرات الأداء الأساسية

Copy link to section

حققت ServiceNow أداءً متفوقًا باستمرار في سوق برمجيات المؤسسات، بدعم من نموذج الاشتراك القوي الخاص بها، والذي شكل أكثر من 96% من إيراداتها في الربع الثاني من عام 2024.

تتمثل الميزة التنافسية للشركة في قدرتها على تقديم حلول سير عمل قابلة للتخصيص تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تتجسد بشكل عميق في عمليات العملاء.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف التحويل بالنسبة للعملاء وتوفير تدفق ثابت للإيرادات.

على مدى السنوات القليلة الماضية، حافظت الشركة على معدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب لمدة خمس سنوات بنسبة 27% في الإيرادات، مما يدل على قدرتها على الصمود في سوق تنافسية.

وعلاوة على ذلك، فإن هامش الربح الإجمالي البالغ 79% وتاريخها من توليد التدفقات النقدية القوية يؤكدان قوتها المالية.

مقاييس التقييم

Copy link to section

بالأسعار الحالية، يتم تداول ServiceNow عند 57 ضعف أرباحها المتوقعة للسنة المالية 2025 و16.7 ضعف قيمتها السوقية المستقبلية إلى الإيرادات.

وهذه مضاعفات عالية، حتى بالنسبة لشركة رائدة في مجال البرمجيات السحابية، خاصة في ضوء تباطؤ زخم النمو.

تظل التعويضات القائمة على الأسهم (SBC) التي تقدمها الشركة مصدر قلق للمستثمرين، حيث بلغت قيمة التعويضات القائمة على الأسهم في الأشهر الاثني عشر الماضية أكثر من 1.6 مليار دولار، وهو ما يخفف من قيمة المساهمين ويشوه مقاييس التدفق النقدي.

حتى عند الأخذ في الاعتبار موقف الشركة التنافسي ومبادرات الذكاء الاصطناعي، فإن التقييم المتميز يثير تساؤلات حول ما إذا كانت ServiceNow قادرة على الاستمرار في التفوق على المدى المتوسط.

الآن بعد أن قمنا بتحليل الأعمال من منظور أساسي، فقد حان الوقت لتحويل انتباهنا إلى المؤشرات الفنية للسهم لمعرفة الاتجاه الذي قد يتجه إليه السعر بعد ذلك.

مواجهة مقاومة قصيرة الأجل عند 950 دولارًا

Copy link to section

على الرغم من أن سهم ServiceNow يظل قوياً للغاية على جميع الرسوم البيانية طويلة الأجل – الشهرية والأسبوعية واليومية – إذا قمنا بتضييقه إلى الرسوم البيانية لكل ساعة، فيمكن للمرء أن يرى أنه كان يواجه بعض المقاومة فوق 950 دولارًا بعد أن حقق قمة مزدوجة بالقرب من هذا المستوى منذ 23 سبتمبر.

المصدر: TradingView

ومن ثم، يجب على المستثمرين والتجار الذين ليس لديهم مركز في السهم حتى الآن ولكنهم متفائلون بشأنه أن ينتظروا حتى تعلن الشركة عن أرباح الربع الثالث وحتى يسجل السهم إغلاقا يوميا فوق 950 دولارا قبل الشروع في مراكز شراء جديدة.

يمكن للمتداولين الذين لديهم نظرة هبوطية على السهم اتخاذ مركز قصير في السهم عند المستويات الحالية بالقرب من 910 دولارات مع وقف الخسارة عند 956 دولارا.

ومع ذلك، ونظراً لأن نتائج الربع الثالث على بعد يومين فقط، فسيكون من الأفضل تنفيذ هذه الصفقة القصيرة من خلال شراء خيار البيع من ServiceNow بقيمة 900 دولار والذي ينتهي في 25 أكتوبر عند 20 دولاراً.