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لقد قدم مؤشر S&P 500 عوائد صحية على مدى السنوات العشر الماضية، لكن المشهد الاستثماري سيكون مختلفًا بشكل كبير حتى عام 2034، كما يحذر ديفيد كوستين من جولدمان ساكس.

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لا يتوقع رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية بالبنك أن يحقق مؤشر السوق الواسع عائدا يزيد عن 3.0% سنويا على مدى العقد المقبل.

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وبالمقارنة، فقد حقق عائدًا بنحو 13% في المتوسط بين عامي 2013 و2023.

واستشهد كوستين بالتقييمات الأولية غير المعقولة والتركيز غير المعتاد لرؤيته الحمائمية على المدى الطويل.

سجل مؤشر S&P 500 ارتفاعًا بنسبة تقترب من 25% مقارنة ببداية هذا العام، لكن الفضل في ذلك يعود إلى “السبعة الرائعين” فقط.

يتوقع كوستين أن يكون أداء مؤشر S&P 500 أقل من أداء السندات

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يظل المستثمرون متفائلين للغاية بشأن مؤشر S&P 500 مع عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2.0%، واستمرار الاقتصاد في قوته بشكل كافٍ، وخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في نوفمبر.

ولكن يمكن لشركات مثل جوجل ونفيديا مساعدة مؤشر القياس على الارتفاع لفترة أطول، وفقًا لديفيد كوستين.

وفي مذكرة بحثية حديثة، قال للعملاء: “تظهر تحليلاتنا التاريخية أنه من الصعب للغاية على أي شركة الحفاظ على مستويات عالية من نمو المبيعات وهامش الربح على مدى فترات زمنية طويلة”.

تاريخيا، يتفوق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بسهولة على السندات من حيث العائدات السنوية. لكن رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في البنك يرى الآن احتمالا بنسبة 72% بأن يتخلف المؤشر عن أداء سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات على مدى السنوات العشر المقبلة.

ويتوقع خبير السوق لدينا كريسبوس نياجا أيضًا أن ينعكس اتجاه مؤشر SPX الذي وصل إلى ذروة الشراء في الأشهر المقبلة.

لماذا يتبنى بنك جولدمان ساكس موقفا متساهلا بشأن مؤشر ستاندرد آند بورز 500؟

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لا يتوقع ديفيد كوستين أن يكون الاستثمار في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 كافياً لضمان عوائد صحية على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك أيضاً بسبب التقييمات الأولية المرتفعة.

إن المستوى المرتفع الحالي لتقييمات الأسهم هو السبب الرئيسي وراء كون توقعاتنا لعائدات السنوات العشر القادمة تقع عند الحد الأدنى من التوزيع التاريخي.

تستخدم شركة جولدمان ساكس نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة دوريًا (CAPE) للتقييم وتظل متشددة لأن التقييم الأولي الأعلى يؤدي عادة إلى عوائد مستقبلية أقل.

بمعدل 38 مرة، فإن هذا المقياس يقع حاليًا في النسبة المئوية 97.

وفي أسوأ السيناريوهات، يتوقع كوستين أن يسجل مؤشر السوق الواسع عائدا سلبيا بنسبة 1.0% سنويا.

ولكنه ليس الوحيد الذي يتوقع عائدات أقل من المتوسط لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدى العقد المقبل.

كما استشهد جي بي مورجان تشيس بالتقييم المرتفع والإنفاق المالي الهائل في مذكرة بحثية حديثة حيث توقع عائدًا سنويًا يبلغ حوالي 6.0٪ من المؤشر القياسي على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأضافت شركة الاستثمار أن التضخم المستمر قد يؤدي إلى انكماش المضاعفات أيضًا.