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تتجه كل الأنظار هذا الأسبوع إلى عملة البيتكوين بعد أن صرح أحد المحللين في شركة بيرنشتاين أن أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية سوف تتجاوز 70 ألف دولار في الأيام المقبلة.

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قال جوتام تشوجاني للعملاء في مذكرة بحثية اليوم: “تحاول عملة البيتكوين الخروج من مستوى المقاومة 70 ألف دولار، ومثلها كمثل الأسواق الأخرى المعرضة للمخاطر، فإنها تفسر ارتفاع احتمالات فوز ترامب على أنه صعودي للعملات المشفرة”.

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بالإضافة إلى ذلك، أدلت كامالا هاريس أيضًا بتصريحات لصالح مشهد التشفير.

وبالتالي، أصبح المستثمرون مقتنعين بشكل متزايد بأن الانتخابات الأمريكية لعام 2024 ستكون حافزًا للبيتكوين بغض النظر عمن سيتولى المنصب في نوفمبر/تشرين الثاني.

وهذا أمر مهم نظرًا لأن BTC يميل إلى تحديد الاتجاه لسوق العملات المشفرة بأكمله.

لذلك، إذا ارتفعت قيمة العملة المشفرة بالفعل وتجاوزت حاجز 100 ألف دولار في العام المقبل كما يعتقد الكثيرون، فمن المرجح أن ترتفع العملات المشفرة الأخرى، بما في ذلك فانتارد ، أيضًا.

دعونا نلقي نظرة أعمق على Vantard ونرى ما يجعل الاستثمار في العملة المشفرة الأصلية $VTARD فرصة مثيرة.

يتيح لك Vantard الاستفادة من دورة memecoin الفائقة

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Vantard هو أول صندوق مؤشر لعملات الميم في العالم. وبالتالي، فإن الاستثمار في $VTARD يوفر تعرضًا أوسع لمجموعة من عملات الميم القائمة على Solana والتي حققت أداءً جيدًا بشكل استثنائي في عام 2024.

تقوم Vantard بإعادة موازنة محفظتها بشكل دوري للتأكد من عدم تفويتك أيًا من عملات meme ذات الإمكانات 1000x.

ببساطة، الاستثمار في $VTARD يضعك في الأساس في وضع يسمح لك بالاستفادة من “دورة memecoin الفائقة” التي يعتقد العديد من الخبراء أنها ستتحقق في الأشهر المقبلة.

ساعدت صناديق الاستثمار المتداولة ورأس المال المؤسسي عملة البيتكوين على الوصول إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 73000 دولار في عام 2024. لذا، فقد شهدنا بالفعل بشكل مباشر أن مثل هذه الصناديق لديها القدرة على فتح الموجة التالية من النمو في أي عملة مشفرة معينة.

وهذا ما يجعل الاستثمار في Vantard، الذي أطلق أول صندوق مؤشر لعملات الميم في العالم، أكثر إثارة في أكتوبر/تشرين الأول.

انقر هنا إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن Vantard ورمزها الأصلي $VTARD.

قد يستفيد $VTARD من تخفيضات أسعار الفائدة التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي

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يعتقد بيرنشتاين أن البيتكوين متفائل أيضًا لأن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة قد عاد.

وأضاف المحلل المالي جوتام تشوجاني اليوم أن صناديق الاستثمار المتداولة شهدت عمليات شراء جديدة بقيمة 2 مليار دولار الأسبوع الماضي.

علاوة على ذلك، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل في خفض أسعار الفائدة ويخطط لخفض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني.

قد يكون هذا بمثابة حافز لأمثال Vantard حيث أن أسعار الفائدة المنخفضة عادة ما تدفع الأموال إلى الاستثمارات الأكثر مضاربة مثل $VTARD.

ومع استمرار البنك المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة، فإن بعض رأس المال على الأقل الذي يتحرك خارج السندات وحسابات التوفير قد يتدفق إلى عملات الميم.

لكنك لن تضطر إلى تحمل صداع اختيار العملات التي تتمتع بأكبر قدر من الإمكانات الصاعدة بنفسك. سوف تقوم Vantard، من خلال صندوق مؤشر العملات الميم الأول الخاص بها، بهذه المهمة نيابة عنك. كل ما عليك فعله هو تأمين مركز مبكر في عملة VTARD الأصلية الخاصة بها.

هل ترغب في معرفة المزيد عن Vantard ورمزها المشفر؟ قم بزيارة الموقع الإلكتروني على هذا الرابط.