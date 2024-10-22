عملة Dogecoin تجتذب المتداولين الأفراد حيث حقق 80% من حاملي عملة DOGE مستويات ربحية

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أثارت عملة Dogecoin (DOGE) الإثارة في سوق العملات المشفرة، حتى أنها جذبت رهانات قوية من المتداولين الأفراد وسط ارتفاع الربحية.

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تؤكد بيانات Coinglass التفاؤل بين المتداولين، حيث تشير نسبة الشراء/البيع الإيجابية إلى رهانات صعودية. وهذا يؤكد الثقة في تحركات أسعار Dogecoin في المستقبل.

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كما لفت أداء Dogecoin انتباه المستثمرين على نطاق واسع. تُظهر أحدث بيانات Whale Alert أن أحد المستثمرين جمع 155,119,671 من أصول DOGE، بقيمة تقريبية تبلغ 21,654,369 دولارًا، من Robinhood.

تأتي هذه الصفقة بعد أداء سعري مثير للإعجاب على مدار الأسبوع الماضي، حيث كان تأثير إيلون ماسك محفزًا للقفزة الأخيرة لعملة Dogecoin.

حققت العملة البديلة مكاسب بنسبة 25% على الرسم البياني لسبعة أيام.

ومن الجدير بالذكر أن المستثمر تحول إلى العملة البديلة وسط زيادة الربحية.

تظهر بيانات IntoTheBlock أن 80% من حاملي DOGE يتمتعون بالأرباح بالأسعار الحالية، مع 3% عند نقطة التعادل و16% يتحملون الخسائر.

لم تشهد العملة البديلة مثل هذه الربحية منذ 7 يوليو 2024.

وبذلك، جذب هذا التطور انتباه عشاق العملات المشفرة والمحللين.

تستمر الربحية المتزايدة في ترسيخ مكانة Dogecoin في سوق العملات المشفرة، ويتوقع المحللون تحركات سعرية قوية في الجلسات القادمة.

أداء سعر دوجكوين

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لقد حققت العملة المشفرة الأصلية عودة ملحوظة في الآونة الأخيرة.

يتم تداول DOGE عند 0.1394 دولارًا في وقت نشر هذا التقرير، مما يعكس إرهاقًا طفيفًا للصعود بعد ارتفاع بنسبة 25% الأسبوع الماضي.

يشير حجم التداول المستقر إلى زيادة نشاط المتداولين، سواء بجني الأرباح بعد المكسب الأخير أو الاحتفاظ به للحصول على المزيد من المكاسب.

يأتي الاستقرار الحالي لـ DOGE بعد أن اخترق المتوسطات المتحركة الحاسمة – المتوسطات المتحركة الأسية 50 و 100 و 200، والتي ساعدت في ارتفاع الأسعار الأخير.

ويُظهر ذلك أن العملة البديلة قد توسع تحركها الصعودي وتصل إلى قمم جديدة وسط ظروف السوق المواتية.

يعتقد المحلل والتاجر الشهير في مجال العملات المشفرة Crow أن Dogecoin سوف ينفجر أخيرًا ليتجاوز 1 دولار – ويطلق عليه اسم Bitcoin العملات المشفرة الميم.

في ظل التفاؤل المتزايد، قد توسع DOGE مكاسبها السائدة.

يؤكد المتوسط المتحرك الصاعد لـ 50 يومًا على الزخم القوي على المدى القريب.

من الممكن أن يرتفع سعر رمز الميم إلى 0.18 دولار – وهو ما يمثل تحركًا بنسبة 30% من الأسعار الحالية.

وفي الوقت نفسه، ينبغي لعشاق العملات المشفرة مراقبة مستويات 0.23 دولار و0.29 دولار في الأسبوعين المقبلين.

إن التغلب على هذه العقبات من شأنه أن يدفع Dogecoin إلى ذروة 0.37 دولار – وهو مكسب يزيد عن 165٪ من الأسعار الحالية.

وفي الختام، يعكس الأداء السائد لعملة دوجكوين حالة من التفاؤل، مع الدعم الهائل من تجار التجزئة واللاعبين المؤسسيين.

من المرجح أن تجذب عملة الميم المزيد من الاهتمام بفضل ربحيتها المتزايدة، حيث يحتفل 80% من حامليها بالعائدات بالأسعار الحالية.

مع الزخم الصعودي المتزايد، قد يمدد DOGE الاتجاه الصعودي الحالي بنسبة 30% إلى 0.18 دولار.

وهذا من شأنه أن يفتح الطريق نحو 0.23 دولار و0.29 دولار قبل الارتفاع السريع إلى 0.37 دولار.

قد تدفع المشاعر العامة في السوق، ودعم ماسك وسط الانتخابات الأمريكية، والنشاط المتزايد للتجار من قبل اللاعبين المؤسسيين والتجزئة، سهم DOGE نحو السعر الأكثر طلبًا عند 1 دولار في الأشهر المقبلة.