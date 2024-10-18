عملة Dogecoin تقترب من 20 مليار دولار من القيمة السوقية بفضل تأثير Elon Musk: ما هو التالي لسعر DOGE؟

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تهيمن العملة المشفرة الأصلية Dogecoin (DOGE) على اتجاهات العملات المشفرة حيث يتوقع القطاع ارتفاعات هائلة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

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قفزت العملة البديلة بأكثر من 10% خلال اليوم الماضي، موسعة الزيادة التي بلغت أكثر من 25% في الأسبوع الماضي.

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أدى الأداء المذهل لعملة Dogecoin خلال الجلسات القليلة الماضية إلى إرسال قيمتها السوقية نحو علامة 20 مليار دولار، حيث تبلغ حاليًا 19,769,737,088 دولارًا.

إيلون ماسك يدفع DOGE إلى مستويات أعلى

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وفي الوقت نفسه، يبدو أن التوقعات المربحة مرتبطة بالتفاؤل المحيط بمنشور إيلون ماسك حول شركة X.

رد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على مقال حول تقييد ولاية كاليفورنيا لشركته SpaceX بقوله “DOGE سيصلح الأمر” في 15 أكتوبر.

في حين أشار إيلون موسك إلى وزارة كفاءة الحكومة المخطط لها – والتي تم اقتراحها لتبسيط البيروقراطية بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات – استجاب مجتمع Dogecoin بتفاؤل كبير.

أضاف إيلون ماسك إلى التكهنات خلال حدث قاعة المدينة يوم الخميس 17 أكتوبر ، حيث دعم ترامب وسلط الضوء على وكالة حكومية مستوحاة من ميمكوين.

وسأل أحد الحضور ما إذا كان ملياردير سبيس إكس سيقود وزارة كفاءة الحكومة.

وأجاب ماسك، “نعم، دوج”، مما أثار تصفيقًا وهتافات من الحضور.

يساهم رد فعل الجماهير على ذكر ماسك لـ DOGE والتعرف على الرمز الرمزي إذا فاز ترامب في الحالة الصعودية السائدة لـ DOGE.

عكس رمز الميم التطورات بارتفاع مفاجئ من 0.1213 دولار إلى 0.13 دولار – بزيادة قدرها 7٪.

وفي الوقت نفسه، حققت عملة Dogecoin نجاحًا هائلاً على الرغم من انضمامها إلى المجال المالي كنوع من أنواع الإنترنت في عام 2013.

أعرب بيلي ماركوس، المؤسس المشارك لـ DOGE، عن عدم تصديقه لتحول العملة البديلة إلى مشروع بقيمة مليار دولار.

وفي حين أن بناء مشروع بملايين الدولارات يتطلب اتخاذ قرارات استراتيجية وتخطيطًا دقيقًا، ذكر ماركوس أن الأمر لم يستغرق سوى بضع ساعات.

اكتسبت أصول الميم شعبية كبيرة في قطاع الأصول الرقمية بسبب الربحية العالية، حيث تفوقت في كثير من الأحيان على العملات المشفرة الراسخة.

وقد تفوقت فئة الأصول هذه خلال فترات الصعود في صناعة العملات المشفرة، ومن المرجح أن يحدث الشيء نفسه في مسيرة الارتفاع التي طال انتظارها في السوق قبل نهاية العام.

توقعات سعر دوجكوين

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يظهر DOGE اتجاهًا صعوديًا قويًا بعد ارتفاعات قوية. فقد ارتفع بنسبة تزيد عن 10% خلال اليوم الماضي ليتم تداوله عند 0.1352 دولار، ويشير الزخم الحالي إلى المزيد من الصعود.

يظهر التحليل الفني أن Dogecoin اخترقت إعداد إسفين هابط، يتألف من خطوط اتجاه هابطة ومتقاربة، بعد ارتفاع الأمس.

فتحت هذه الخطوة الأبواب أمام ارتفاع محتمل في الأسعار بنسبة 40%، مما رفع السعر البديل إلى 0.18928 دولار.

تدعم المشاعر السائدة في السوق على نطاق واسع المسار الصاعد. ويظل عشاق العملات المشفرة متفائلين بشأن ارتفاع شهر أكتوبر “المتأخر”.

علاوة على ذلك، فإن المشهد الانتخابي الساخن في الولايات المتحدة، مع تقدم ترامب، وفقًا لـ Polymarkt ، يضع سوق التشفير في وضع يسمح له بتحقيق ارتفاعات قوية بدءًا من الشهر المقبل وما بعده.

اكتسب إيلون ماسك شهرة هائلة في عالم العملات المشفرة بعد دفع Dogecoin إلى مستويات قياسية من خلال سلسلة من منشورات X في عام 2021.

قد تؤدي مثل هذه الإجراءات خلال فترة الانتخابات الحالية إلى دفع DOGE إلى مستوى أعلى يصل إلى 1 دولار قبل نهاية عام 2024.