طرح هيونداي موتور الهند للاكتتاب العام يسجل رقما قياسيا بـ 3.3 مليار دولار اليوم

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من المقرر أن تبدأ أسهم شركة هيونداي موتور الهندية المحدودة التداول في بورصة مومباي يوم الثلاثاء، وهو ما يمثل إنجازا مهما مع أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في جنوب آسيا.

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يضع الطرح العام الأولي بقيمة 3.3 مليار دولار شركة هيونداي موتور الهندية في دائرة الضوء ويمهد الطريق لموجة من الإدراجات البارزة في السوق الهندية.

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ويأتي هذا التطور وسط الأسبوع الأكثر ازدحامًا لعمليات الإدراج في منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ أكثر من عامين، حيث تسارع الشركات والمستثمرون إلى إتمام الصفقات قبل الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

قدرت قيمة الطرح العام الأولي للشركة الهندية التابعة لشركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية بنحو 19 مليار دولار، حيث باعت الشركة الأم حصة قدرها 17.5% في الوحدة الهندية.

الاكتتاب العام الأولي تجاوز المعروض، لكن اهتمام التجزئة كان أقل من المتوقع

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ورغم أن الاكتتاب العام الأولي شهد تغطية أكثر من الضعف، إلا أن عملية بناء سجل الأوامر استغرقت وقتا أطول من المتوقع.

وشكل المستثمرون المؤسسيون الجزء الأكبر من الطلب، وخاصة في اليوم الأخير من البيع.

ومع ذلك، لم يشتر المستثمرون الأفراد سوى نصف الأسهم المخصصة لهم، مما يعكس توجها أكثر حذرا.

ويرجع المحللون ضعف مشاركة التجزئة إلى المخاوف بشأن استحواذ الشركة الأم على جميع عائدات الطرح العام الأولي وتباطؤ الطلب في سوق السيارات في الهند.

ويتناقض هذا مع الهيجان الذي شهدته الاكتتابات العامة الأولية الأصغر حجماً، حيث أدى حماس التجزئة إلى تعزيز مستويات الاشتراك بشكل كبير.

قد يواجه أول ظهور تجاري لشركة هيونداي تحديات التقييم

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يواجه الطرح العام الأولي لشركة هيونداي تحديات مع بدء التداول في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء، وخاصة فيما يتعلق بتقييمها.

ويبلغ سعر أسهم شركة صناعة السيارات خمسة أضعاف سعر أسهم شركتها الأم الكورية، على الرغم من أن تقييمها يظل متماشيا مع نظيراتها الهندية مثل ماروتي سوزوكي الهند المحدودة.

وقد حققت القوائم الجديدة في الهند أداء جيدا عموما، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 39% في المتوسط في يومها الأول هذا العام.

وقد شهدت الاكتتابات العامة الأولية التي تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار مكاسب أقوى، بمتوسط 66%، ولكن المخاوف بشأن تقييم هيونداي قد تخفف من هذه التوقعات.

سوق السيارات في الهند يوفر آفاق نمو طويلة الأجل

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إن النمو الاقتصادي في الهند وتوسع الطبقة المتوسطة يوفران فرصاً كبيرة لشركات صناعة السيارات.

ومن المتوقع أن يصل سوق السيارات في البلاد إلى 20 مليون وحدة بحلول عام 2047، وفقًا لنائب الرئيس التنفيذي لشركة سوزوكي موتور، كينيتشي أيوكاوا.

وفي السنة المالية المنتهية في مارس 2024، بلغ إجمالي مبيعات السيارات في الهند 4.2 مليون سيارة ركاب، وهو ما يشير إلى الطلب المطرد.

سوق الاكتتابات العامة الأولية في الهند تتخطى التوقعات

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مع إدراج هيونداي، جمعت الاكتتابات العامة الأولية الهندية أكثر من 12 مليار دولار حتى الآن في عام 2024، متجاوزة أحجام العامين السابقين.

ومع ذلك، يظل الإجمالي أقل من الرقم القياسي البالغ 17.8 مليار دولار الذي تم جمعه في عام 2021.

حقق الطرح العام الأولي لشركة هيونداي وحده 279 مليار روبية، مما يجعله أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في الهند من حيث العملة المحلية، متجاوزًا إدراج شركة التأمين على الحياة الهندية في عام 2022، والذي جمع 205.6 مليار روبية.

ومن بين الاكتتابات العامة الأولية البارزة الأخرى التي في طور الإعداد، اكتتاب شركة Swiggy Ltd. وذراع الطاقة المتجددة لشركة NTPC Ltd.، مما يشير إلى استمرار الزخم في سوق الهند للإدراجات الجديدة.

نشاط الاكتتابات العامة الأولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يصل إلى أعلى مستوى له في عامين

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ويتزامن إدراج هيونداي مع زيادة في الاكتتابات العامة الأولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث من المقرر أن تبدأ حوالي 20 شركة في الاكتتاب هذا الأسبوع، ومن المحتمل أن تجمع أكثر من 8 مليارات دولار. ويمثل هذا أكبر حجم أسبوعي للمنطقة منذ أبريل 2022.

وتشمل القوائم البارزة القادمة شركة Tokyo Metro Co، التي تخطط لبدء التداول يوم الأربعاء بعد طرح عام أولي بقيمة 2.3 مليار دولار.

يعكس ارتفاع نشاط الاكتتابات العامة الأولية حماس المستثمرين والسباق لإتمام الصفقات قبل الأحداث الجيوسياسية، مثل الانتخابات الرئاسية الأميركية، والتي قد تؤدي إلى تقلبات محتملة في السوق.