أسهم Peloton متباينة بعد صفقة Costco، إليك ما يتجاهله السوق

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أبدى السوق رد فعل مربكًا تجاه تقرير صفقة بيلوتون-كوستكو.

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ارتفع السهم قبل بدء السوق، ثم انخفض بعد افتتاح السوق، ثم ارتفع مرة أخرى بعد بضع ساعات من بدء جلسة التداول.

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ويبدو أن هناك بعض السلبية المحيطة بالصفقة، وخاصة في ما يتصل بهامش الربح، وهو ما أثار حفيظة بعض المستثمرين.

مع انطلاق موسم العطلات في الأول من نوفمبر، سيتمكن أعضاء Costco من الحصول على حزمة Bike+ الحصرية في أكثر من 300 موقع في الولايات المتحدة. سيستمر العرض حتى 15 فبراير 2025.

إن Bike+ من Peleton عبارة عن جهاز يتم تجميعه ذاتيًا ومن المتوقع بيعه بمبلغ 1999 دولارًا في متاجر Costco.

وتأتي الدراجة مع ضمان لمدة 48 شهرًا أيضًا. وعادةً ما تباع الدراجة مقابل 2500 دولار.

إن الخصم البالغ 25% المتاح لأعضاء Costco يمثل قيمة رائعة، ولكن هناك مخاوف بشأن كيفية تأثيره على البيانات المالية لشركة PTON.

مخاوف بشأن الصفقة

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ويخشى المحللون من أن يؤدي تقديم مثل هذا الخصم الضخم إلى تآكل هوامش الشركة.

ولوضع هذا في سياقه، انخفض سهم PTON بنسبة 7% هذا العام وتواجه الشركة صعوبات. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع سهم Costco بنسبة 35%.

وتدار الشركة حاليا من قبل عضوين فقط في مجلس الإدارة بعد استقالة الرئيس التنفيذي باري مكارثي.

لقد عانت من صعوبات كبيرة منذ الطفرة التي شهدتها بعد كوفيد.

من المرجح أن تساعد الصفقة مع كوستكو في تحسين أرقام المبيعات. ولكن هل ستؤدي إلى تحسين أرباح الشركة؟

هذا السؤال هو ما يحرك رد فعل السوق الذي نشهده. أعتقد أن الناس لا ينظرون إلى الصورة الأكبر. الصفقة تعني أكثر من مجرد أرباح لشركة PTON.

الاستفادة من قاعدة عملاء كوستكو الأثرياء

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الأشخاص الذين يتسوقون في كوستكو هم بالضبط نوع الأشخاص الذين سيشترون دراجة تمارين رياضية بقيمة 1999 دولارًا.

ومن خلال إبرام هذه الصفقة، تمكنت الشركة من الاستفادة من قاعدة عملاء الشركة الناجحة.

وهذا ما قاله كبير مسؤولي الأعمال الناشئة، كامب ساندرز:

لقد قمنا بتنظيم هذه الصفقة مع كوستكو لتلبية احتياجاتنا للنمو المربح والمستدام وتزويدنا بالقدرة على الوصول إلى جمهور كوستكو المتزايد الصافي الكبير جدًا

وفي الشهر الماضي، أظهرت بيانات Placer AI أن حركة المرور في كوستكو ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

تعد كوستكو من بين تجار التجزئة القلائل الذين نجحوا في جذب المزيد والمزيد من العملاء على الرغم من أن تجار التجزئة الآخرين يكافحون للقيام بنفس الشيء.

وبما أن التضخم يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية لدى الجمهور، فإنهم يبحثون بشكل متزايد عن القيمة، وكوستكو توفر لهم ذلك.

من خلال هذه الصفقة، عرضت شركة Peloton منتجاتها لهؤلاء الأشخاص.

ومن المتوقع أن تشهد مبيعات الشركة ارتفاعًا هائلًا بحلول انتهاء هذا العرض في فبراير/شباط.

وتأمل أيضًا أن يتحول هذا إلى شراكة طويلة الأمد مع كوستكو.

تعزيز الإيرادات بعد المبيعات

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وفي حين تشتكي وول ستريت من تضاؤل الهوامش، فإنها تتجاهل جانب الإيرادات المتكررة في الصفقة.

تبلغ تكلفة عضوية الوصول الكامل إلى PTON 44 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

إنه يتيح للأعضاء الوصول إلى مكتبة المحتوى بأكملها، وهو شيء سيحتاجه المستخدمون عندما يحضرون معدات التمرين إلى المنزل.

ستعوض هذه العضوية ذات الهامش المرتفع أي تضحيات تقدمها الشركة على المدى القصير.

إذا كنت تعتقد أن السعر مرتفع، دعنا لا ننسى أن PTON تستهدف بالفعل فئة سكانية تتمتع بوضع مالي أفضل.

إن إمكانية الوصول إلى معدات ومكتبة Peloton هي أيضًا شكل من أشكال المكانة الاجتماعية التي يحب الناس تصويرها.

وهذا أحد الأسباب التي جعلت الشركة تختار التعامل مع كوستكو عندما كان بإمكانها أن تعقد نفس الصفقة مع الآخرين بعد أن أدركت أنها كانت تضحي بهوامشها بالفعل.

ينبغي للمستثمرين أن يراقبوا عن كثب أرقام المبيعات للربعين المقبلين. وإذا كانت جيدة، فقد تتحسن الهوامش من تلقاء نفسها في الأمد المتوسط.