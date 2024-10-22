تواجه “ملكة العملات المشفرة” الروسية فاليريا فيدياكينا، المعروفة باسم “بيتماما”، اتهامات بالاحتيال بمبلغ 23 مليون دولار

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تخضع مؤثرة وسائل التواصل الاجتماعي الروسية فاليريا فيدياكينا، المعروفة باسم “بيتماما”، للتدقيق القانوني، حيث تواجه تهمًا متعددة بالاحتيال.

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تزعم السلطات الروسية أنها تسببت في أضرار تزيد عن 2.2 مليار روبل (حوالي 23 مليون دولار) من خلال أنشطة العملة المشفرة غير القانونية.

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ورغم هذه الاتهامات، فإن فيدياكينا وفريقها القانوني يصرون على براءتها، ويعتبرون هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

حظيت القضية باهتمام كبير بسبب عدد متابعيها الكبير واستخدامها المزعوم للعملات المشفرة مثل البيتكوين للتحويلات الدولية، مما يسلط الضوء على تعقيدات لوائح العملات المشفرة ومخاطر التمويل الرقمي غير المنظم.

ما هي الاتهامات الموجهة إلى فيدياكينا؟

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تتهم لجنة التحقيق الروسية فاليريا فيدياكينا بالتورط في عمليات احتيال واسعة النطاق، باستخدام عملات مختلفة، بما في ذلك الأصول الرقمية، لتسهيل المعاملات.

وبحسب تحقيقات اللجنة، قام فيدياكينا بتشغيل خدمة تبادل العملات المشفرة غير المرخصة، مما مكن العملاء من تحويل الأموال بين موسكو ودبي.

وتشير التقارير إلى أن هذه الأنشطة تجاوزت القنوات المصرفية التقليدية، مما أثار مخاوف بشأن التحويلات المالية غير القانونية.

وتسلط الوثائق القانونية التي أعدتها اللجنة الضوء على أربع ضحايا رئيسيين، لكن هوياتهم لا تزال غير معلنة.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الأضرار يتجاوز 2.2 مليار روبل، مما يثير تساؤلات حول حجم الاحتيال بالعملات المشفرة في روسيا.

كيف قامت Fedyakina بإدارة أعمالها في مجال العملات المشفرة؟

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وتشير التقارير إلى أن Fedyakina استخدم معاملات العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) لنقل الأموال، مستخدمًا في المقام الأول Bitcoin للمدفوعات عبر الحدود.

وتضمنت أنشطتها تسهيل عمليات التحويل بين العملات الورقية والعملات المشفرة، وجذب العملاء الذين يسعون إلى عدم الكشف عن هويتهم في معاملاتهم.

وتزعم تقارير إعلامية أنها ضمنت عائدات مرتفعة من خلال برنامج استثماري مدعوم بالعملات المشفرة، وروجت له بشدة على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام. وكثيراً ما كانت منشورات فيدياكينا تعرض أسلوب حياة فاخراً، وتجتذب المستثمرين المحتملين بوعود بأرباح سريعة.

وتزعم اللجنة أن هذه الوعود كانت جزءًا من مخطط أوسع لخداع العملاء، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.

ويقول الفريق القانوني لفيدياكينا إن مزاعم كونها معرضة لخطر الهروب لا أساس لها من الصحة.

وأكدوا أن تصريح إقامتها في الإمارات العربية المتحدة انتهى في وقت سابق من هذا العام، مما يقلل من أي خطط محتملة لمغادرة روسيا.

ويؤكدون أيضًا أنها مواطنة روسية وليس لها سجل جنائي سابق.

وتظل حاليًا في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة مع ابنتها المولودة حديثًا.

وطالب الدفاع بالإفراج عنها في انتظار المحاكمة، لكن محكمة مدينة موسكو لم تقرر بعد بشأن الاستئناف.

صديق سابق يتحول إلى شاهد رئيسي

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وتشير التقارير إلى أن صديقًا سابقًا لفيدياكينا ظهر كشاهد رئيسي في القضية.

يزعم أن هذا الشخص ساعد فيدياكينا في الترويج لبرنامجها الاستثماري على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه ادعى لاحقًا أنه تم تضليله أيضًا.

وقد أضاف هذا التحول في الأحداث بعدًا جديدًا للقضية، حيث قدم الشاهد رؤى حاسمة حول أنشطة فيدياكينا.

ويقول الشاهد إنهم آمنوا في البداية بمشاريع فيدياكينا، لكنهم أدركوا فيما بعد أن مخططات الاستثمار كانت احتيالية.

ويمكن أن تؤثر هذه الشهادة بشكل كبير على نتيجة المحاكمة، حيث يسعى المدعون العامون إلى إثبات وجود نمط من الخداع.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن فيدياكينا ربما استخدمت نفوذها لإقناع العملاء بالاستثمار في مشاريع مشكوك فيها، بما في ذلك مخطط لتصدير النفط.

وزعمت إحدى وسائل الإعلام الروسية أن فيدياكينا قبلت مبالغ نقدية كبيرة، ثم تم تحويلها إلى الخارج من خلال خدمات تبادل العملات المشفرة الخاصة بها.

وتضيف هذه التقارير إلى الرواية التي تفيد بأن عمليات Fedyakina تجاوزت نطاق تداول العملات المشفرة النموذجي.

وتسلط هذه الاتهامات الضوء أيضًا على مخاطر الأنشطة المالية الرقمية غير المنظمة، خاصة عندما تقترن بالتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي البارزة.

وبعد انتهاء التحقيق، فإن الخطوات التالية تتضمن محاكمة قضائية حيث سيرد فيدياكينا على اتهامات الاحتيال.

ولم يتم تحديد موعد الاستئناف بعد، ولا يزال فيدياكينا قيد الاحتجاز.

وإذا ثبتت إدانتها، فقد تواجه عواقب قانونية كبيرة، نظرا لحجم الأضرار المزعومة.

وتستمر القضية في جذب انتباه وسائل الإعلام، مما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة وقدرة النظام القانوني على معالجة مثل هذه القضايا المعقدة.

وفي الوقت الراهن، يظل مستقبل فيدياكينا معلقا في الميزان بينما تستعد المحاكم الروسية لسماع قضيتها.