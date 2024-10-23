تجاوزت نتائج دويتشه بنك التوقعات في الربع الثالث، ولكن ما الذي دفع هذا الارتفاع؟

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عاد دويتشه بنك، أكبر بنك في ألمانيا، إلى تحقيق الأرباح في الربع الثالث، مسجلاً صافي دخل قدره 1.461 مليار يورو (1.58 مليار دولار) عائداً إلى المساهمين.

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ويتجاوز هذا الرقم توقعات المحللين البالغة 1.047 مليار يورو والتي تم استطلاع آرائهم من قبل LSEG.

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ويمثل أداء البنك في الربع الثالث تحولاً من خسارة قدرها 143 مليون يورو في الربع السابق، مدفوعاً بتحسين أحكام التقاضي وتدفق قوي للإيرادات.

في ظل ظروف السوق الصعبة وانخفاض أسعار الفائدة، تعكس نتائج دويتشه بنك تحوله الاستراتيجي نحو تدابير خفض التكاليف والتركيز المتجدد على عوائد المساهمين.

إيرادات دويتشه بنك في الربع الثالث تصل إلى 7.5 مليار يورو

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بلغت الإيرادات 7.5 مليار يورو في الربع الثالث، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 7.338 مليار يورو.

وارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 2.26 مليار يورو.

وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان إلى 494 مليون يورو، مقارنة بـ 245 مليون يورو في العام السابق.

تحسنت نسبة رأس المال المشترك من الفئة الأولى إلى 13.8%، مقارنة بـ 13.5% في الربع الثاني.

وارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة (ROTE) إلى 10.2% مقارنة بـ 7.3% على أساس سنوي.

جهود خفض التكاليف هي مفتاح تعافي دويتشه بنك في الربع الثالث

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يعود الربح الذي حققه دويتشه بنك في الربع الثالث جزئيا إلى برنامجه المستمر لخفض التكاليف.

ويهدف البنك إلى تقليص عدد موظفيه بواقع 3500 وظيفة بحلول عام 2025، بما في ذلك 800 وظيفة تم الإعلان عنها العام الماضي.

وتتماشى مبادرة الادخار مع اتجاهات الصناعة الأوسع نطاقاً، حيث تعمل البنوك الأوروبية على التكيف مع بيئة أسعار الفائدة المتغيرة.

ويشير المحللون إلى أن المزيد من خفض التكاليف سيكون ضروريا للحفاظ على الهوامش التنافسية في ظل ظروف السوق الأكثر تباطؤا.

ساهم الإفراج الجزئي عن 440 مليون يورو من مخصصات التقاضي خلال الربع الثالث في تعزيز أرباح دويتشه بنك بشكل كبير.

ترتبط هذه الأحكام بدعوى قضائية طويلة الأمد بشأن استحواذ البنك على بوستبنك.

والجدير بالذكر أن 60% من المدعين توصلوا إلى تسوية مع دويتشه بنك في أغسطس/آب، مما يسمح للبنك بمواصلة خطة إعادة شراء الأسهم المتوقفة.

لقد ساعد هذا التخفيف من التقاضي البنك على التعامل مع التأثير المالي للتحديات القانونية المستمرة.

دويتشه بنك ينأى بنفسه عن محادثات اندماج كوميرز بنك

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وسط تكهنات حول عمليات اندماج داخل القطاع المصرفي الألماني، ابتعد دويتشه بنك عن الاندماج المحتمل مع كوميرز بنك.

ينتقل التركيز الآن إلى الاستحواذ المحتمل على كوميرز بنك من قبل بنك يونيكريديت الإيطالي.

يرى محللو السوق أن التوجه الاستراتيجي لدويتشه بنك هو إشارة إلى نيته تعزيز مكانته بشكل مستقل.

ويسلط القرار الضوء على تركيز البنك على إعادة الهيكلة الداخلية بدلاً من السعي إلى النمو غير العضوي من خلال الدمج المحلي.

وقد اعتمدت البنوك الأوروبية، بما في ذلك دويتشه بنك، على عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح لتعزيز قيمة المساهمين في السنوات الأخيرة.

مع تحول البنك المركزي الأوروبي إلى سياسة نقدية أكثر مرونة، تواجه البنوك الآن ضغوطاً لتحقيق نمو في الأرباح في بيئة من انخفاض أسعار الفائدة.

حذر تقرير ماكينزي السنوي للخدمات المصرفية العالمية لعام 2024 من أن الحفاظ على مستويات ROTE الحالية سيتطلب من البنوك الأوروبية خفض التكاليف أسرع بنحو 2.5 مرة من انخفاض الإيرادات.

وفي حين يتطلع دويتشه بنك إلى المزيد من النمو، فإن الضغوط تتزايد عليه للتكيف بسرعة مع هذه الديناميكيات المتغيرة.