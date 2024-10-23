محلل السوق يشرح ما يميز Floki Inu عن DOGE وSHIB وPEPE

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أثار محلل السوق الشهير سكوفيلد ضجة في مجال العملات المشفرة الميمية، عندما كشف كيف تختلف Floki Inu (FLOKI) عن العملات الأخرى ذات الموضوعات البارزة.

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يأتي ذلك بعد أن أطلقت Floki آلية الحرق التلقائي الأخيرة، ويعتقد Scofield أن ذلك أعطى الأصول حقوق المفاخرة على Dogecoin (DOGE)، و Shiba Inu (SHIB)، و PepeCoin (PEPE).

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سلط المحلل الضوء على طابعة الأموال الخاصة بـ Floki، والتي تسمح للشبكة بشراء وتدمير رموز FLOKI (تلقائيًا). وهذا يستهدف آليات الانكماش المحسنة.

ومن الجدير بالذكر أن مطوري فلوكي كشفوا عن معلم مهم في مبادرة حرق المشروع في 18 أكتوبر.

مبادرة فلوكي لشراء وحرق البضائع

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كشف فريق FLOKI أن ميزة buy-burn الخاصة بروبوت التداول، والتي توقفت مؤقتًا بعد فشلها في العمل بكفاءة بعد إطلاق الشبكة الرئيسية، استأنفت عملياتها يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، تقوم وظيفة الحرق التلقائي بجمع وتدمير 50% من رسوم التداول المتراكمة من روبوت التداول الخاص بـ Floki.

وجاء في الإعلان:

كجزء من هذا الترقية، سيتم تطبيق 50% من أكثر من مليون دولار أمريكي من الرسوم المتراكمة من الصفقات السابقة لشراء وحرق FLOKI، بما يتماشى مع التزامنا الأصلي عندما أعلنا عن Floki Trading Bot.

والجدير بالذكر أن الروبوت المستند إلى Telegram يفرض رسومًا بنسبة 1% على كل عملية تداول ويسمح للأفراد بشراء وبيع العملات عبر منصات Binance Chain وEthereum وBase.

في غضون ذلك، لا يعد Floki الرمز المميز الوحيد الذي يركز على حرق الرموز. حيث تستفيد معظم العملات المشفرة ذات الطابع الموضوعي من هذه الآليات لتقليل إجمالي المعروض منها لتعزيز الندرة والطلب.

تتمتع عملة Shiba Inu بآلية حرق تلقائي، والتي تدمر 70% من رسوم المعاملات على منصة L2 Shibarium – والتي شهدت نشاطًا صاروخيًا مؤخرًا.

ومع ذلك، فإن عملة Dogecoin الأصلية ذات الطابع الكلبي لا تحتوي على عمليات حرق رمزية منتظمة.

ويستخدم نهجًا تضخميًا، من خلال إضافة مبالغ ثابتة من الرموز إلى العرض الإجمالي سنويًا.

وفي الوقت نفسه، يتماشى الحرق التلقائي لـ Floki مع هدف المشروع المتمثل في ترسيخ وجود أصل الميم في المجال المالي.

دخل الفريق عالم الرياضة السائد في أغسطس 2024 لرفع مكانة الرمز المميز إلى ما هو أبعد من مجرد أصل ميم.

توقعات أسعار FLOKI

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استقر سعر رمز الميم عند 0.0001458 دولارًا بعد خسارته أكثر من 3٪ في اليوم السابق.

يأتي الاتجاه الهبوطي الواضح مع تراجع السوق على نطاق واسع بعد محاولة البيتكوين الأخيرة لاستعادة مستوى 70 ألف دولار.

وفي الوقت نفسه، تفوقت الأصول المواضيعية في الأداء خلال اليوم الماضي، حيث قفزت القيمة السوقية لأهم الميمات بنحو 20% إلى 74.80 مليار دولار، وفقًا لشركة Coingecko.

حافظت مؤشرات GOAT (+73%) وSimon’s Cat (+14%) وSPX (+7%) على القطاع واقفاً على قدميه خلال الـ24 ساعة الماضية.

يجب على مشتري FLOKI عكس المسار الحالي ودفع البديل نحو المقاومة الأقرب عند 0.00017480 دولار.

إن الوصول إلى هذه العقبة يعني تحقيق مكسب بنسبة 20% من الأسعار الحالية.

ومع ذلك، يشير المسار السائد لسهم FLOKI إلى الضعف، كما يشير الانخفاض بنسبة 30% في حجم التداول اليومي إلى المزيد من الانخفاضات قبل الانتعاشات المحتملة.