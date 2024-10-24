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صوت عمال شركة بوينج المضربون على رفض عرض معدل من شركة الطيران العملاقة، مما أدى إلى إطالة الإضراب الذي بدأ في 13 سبتمبر.

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رفض 64% من أعضاء نقابة الرابطة الدولية لعمال الماكينات والطيران (IAM) الاقتراح الذي تضمن زيادة في الأجور بنسبة 35% على مدى أربع سنوات.

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العرض الثاني يفشل في كسب تأييد العمال المضربين

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ويمثل الرفض الأخير المرة الثانية التي يرفض فيها عمال شركة بوينج اتفاقًا مقترحًا.

وفي الشهر الماضي، صوّت 95% من أعضاء النقابة ضد العرض الأولي الذي قدمته الشركة، وهو ما عزز من مشاعر الإحباط داخل القوى العاملة.

ويشارك في الإضراب أكثر من 30 ألف موظف في شركة بوينج، مما تسبب في تأخيرات كبيرة في الإنتاج عبر عمليات الشركة.

وأكد ممثلو النقابة في بيان لهم استياء العمال.

وقالت حركة طالبان “بعد عشر سنوات من التضحيات، لا يزال أمامنا الكثير لنعوضه، ونحن نأمل في تحقيق ذلك من خلال استئناف المفاوضات على الفور”.

هذه هي الديمقراطية في مكان العمل – وهي أيضًا دليل واضح على أن هناك عواقب عندما تسيء شركة معاملة عمالها عامًا بعد عام.

بوينج تواجه خسائر بقيمة 6 مليارات دولار وسط تباطؤ الإنتاج

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حذر الرئيس التنفيذي لشركة بوينج كيلي أورتبيرج، الذي تولى القيادة في أغسطس/آب، من أن الشركة وصلت إلى مرحلة حرجة.

أعلنت شركة بوينج عن خسائر متصاعدة، حيث بلغت خسائرها الإجمالية 6 مليارات دولار عبر أقسامها.

وتكبدت أعمال الطائرات التجارية خسائر تشغيلية بلغت 4 مليارات دولار في الربع الأخير، في حين سجل قسم الدفاع خسارة قدرها 2.4 مليار دولار.

واعترف أورتبيرج بالصعوبات التي تواجهها الشركة خلال بيان صدر مؤخرًا، قائلاً:

هذه سفينة كبيرة قد تستغرق بعض الوقت حتى تتحول، ولكن عندما يحدث ذلك، سيكون لديها القدرة على أن تصبح عظيمة مرة أخرى.

النكسات التشغيلية وتحديات برنامج الفضاء

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وتضيف الإضرابات إلى التحديات المتنامية التي تواجهها شركة بوينج، والتي بدأت في وقت سابق من هذا العام عندما سلط انفجار في الجو على متن طائرة ركاب الضوء على مشاكل التصنيع.

كما شهدت عملياتها الفضائية انتكاسات، حيث اضطرت مركبة ستارلاينر الفضائية إلى العودة إلى الأرض قبل الأوان دون أن تحمل رواد فضاء، مما أثار مخاوف بشأن الجودة والسلامة.

واعترف أورتبيرج بأن سمعة بوينج تضررت، وأكد على الحاجة إلى تغييرات داخلية.

وقال “نحن بحاجة إلى منع تفاقم المشكلات والعمل معًا بشكل أفضل لتحديد الأسباب الجذرية وإصلاحها وفهمها”.

تخفيضات القوى العاملة وانقطاعات سلسلة التوريد

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ومما زاد من تعقيد الصعوبات، أعلنت شركة بوينج في وقت سابق من هذا الشهر عن خططها لخفض حوالي 10% من قوتها العاملة.

تم منح العديد من الموظفين إجازات مؤقتة بسبب الإضراب الذي أدى إلى تعطيل الإنتاج.

وتتعاون الشركة أيضًا بشكل وثيق مع الموردين لإدارة تأثير الإضراب.

وقال أورتبيرج للمستثمرين إنه بمجرد انتهاء الإضراب، فإن إعادة استئناف العمليات سوف تكون صعبة.

وقال “إن تشغيل هذا النظام أصعب كثيراً من إيقاف تشغيله. لذا فمن الأهمية بمكان، بل ومن الأهمية بمكان، أن نقوم بهذا على النحو الصحيح”.

وأعدت الشركة خطة مفصلة للعودة إلى العمل جاهزة للتنفيذ، لكنها شددت على أهمية التنفيذ الدقيق.

تقدم الطلبات المتراكمة لشركة بوينج بارقة أمل

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وعلى الرغم من التحديات المالية، فإن شركة بوينج تحتفظ بعدد كبير من طلبات الطائرات يصل إلى نحو 5400 طلب، وهو ما يعتقد أورتبيرج أنه يضع الشركة في وضع جيد للتعافي.

لكن المحللين يحذرون من أن الطريق إلى الاستقرار لن يكون سهلا.

وقال بن توسكانوس من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني: “من الواضح أن لديهم الكثير للتعافي منه، سواء من الناحية التشغيلية أو المالية”.

“الخطوة الأولى ستكون حل الإضراب… وسنرى كيف ستتطور الأمور”.

وقد وضع أورتبيرج استراتيجية تركز على تغيير الثقافة الداخلية لشركة بوينج، مع التركيز على التعاون والمساءلة.

وأضاف أن “الأولوية الآن هي استعادة الثقة داخل القوى العاملة لدينا ومع عملائنا”.