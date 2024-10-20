بوينج ونقابات العمال تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الإضراب: ماذا يحدث الآن؟

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توصلت شركة بوينج ونقاباتها العمالية إلى اتفاق مبدئي من شأنه أن ينهي الإضراب المستمر منذ شهر، والذي أدى إلى توقف إنتاج الطائرات الرئيسية مثل 737 ماكس و777.

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شارك في الإضراب نحو 33 ألف عامل، حيث تركوا وظائفهم في 13 سبتمبر/أيلول بعد رفضهم لمقترح سابق تضمن زيادة الأجور بنسبة 25% على مدى أربع سنوات.

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ويتضمن الاقتراح الجديد زيادة في الأجور الأساسية بنسبة 35% بحلول عام 2028، مع زيادة فورية بنسبة 12% للمساعدة في تعويض التضخم.

وفي حالة الموافقة، فإن الأجور بالساعة للعاملين ذوي الخبرة قد تصل إلى 70 دولارا بحلول نهاية العقد، أي ما يعادل نحو 140 ألف دولار سنويا، باستثناء العمل الإضافي أو المكافآت.

تشمل المقترحات مدفوعات المكافآت ومساهمات 401(ك)

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وتتضمن الاتفاقية أيضًا مكافأة تصديق قدرها 7000 دولار. وفي حين سعى الاتحاد إلى العودة إلى معاشات التقاعد المحددة المزايا، اختارت بوينج مساهمة لمرة واحدة بقيمة 5000 دولار في خطط 401(ك) للموظفين.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بمطابقة مساهمات الموظفين بما يصل إلى 8% من الأجر السنوي وتقديم مساهمة تلقائية بنسبة 4% لخطط 401 (ك).

لعبت وزيرة العمل بالوكالة جولي سو دورًا رئيسيًا في مساعدة الجانبين على كسر الجمود، مما مكن النقابة من التوصل إلى اقتراح تفاوضي. في بيان، كتبت النقابة على موقع X (تويتر سابقًا):

وبمساعدة السكرتير سو، تلقينا اقتراحًا تفاوضيًا وقرارًا لإنهاء الإضراب.

ورحبت شركة بوينج بهذا التطور، وقالت: “نتطلع إلى تصويت موظفينا على الاقتراح المتفاوض عليه”.

أسهم بوينج تتجه للتفاعل بعد خطة زيادة رأس المال

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كان للإضراب تأثير كبير على شركة بوينج، التي لم تسجل ربحًا سنويًا كاملاً منذ عام 2018.

وأغلقت أسهم الشركة عند 155 دولارا يوم الجمعة، بانخفاض 41% هذا العام، مقارنة بـ 163 دولارا قبل الإضراب.

ومن المتوقع أن يستجيب المستثمرون بشكل إيجابي للصفقة عند استئناف التداول يوم الاثنين، حيث يمهد انتهاء الإضراب الطريق أمام زيادة رأس مال بوينج المخطط لها.

قدمت شركة بوينج مؤخرًا أوراقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار من خلال مزيج من الأسهم والأوراق المالية الدين.

ويتوقع المحللون بيع أسهم بقيمة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، وهو ما سيساعد في تعزيز الميزانية العمومية للشركة والحفاظ على تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية.

تخفيضات في القوى العاملة وزيادة تكاليف العمالة في الأفق

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وفي حين من المتوقع أن تؤدي زيادات الأجور إلى زيادة تكاليف العمالة السنوية لشركة بوينج بنحو 1.4 مليار دولار، أعلنت الشركة عن خطط لخفض 17 ألف وظيفة.

وتهدف عمليات التسريح إلى تحقيق وفورات تقدر بنحو 2 مليار دولار سنويا. وتأمل بوينج أن تساعد هذه التدابير الرامية إلى خفض التكاليف، إلى جانب زيادة رأس المال، في استعادة استقرارها المالي بعد سنوات من التحديات.

وتفاقمت الضغوط المالية التي تواجهها الشركة بسبب ارتفاع الديون طويلة الأجل، والتي زادت بأكثر من 40 مليار دولار منذ عام 2018 بعد إيقاف تشغيل طائرة 737 ماكس.

ومع استئناف العمليات، ستحتاج شركة بوينج إلى إدارة تكاليف العمالة الأعلى والوفاء بجداول التسليم لإرضاء المستثمرين واستقرار الربحية.

تحول تركيز المستثمرين إلى نتائج التصويت والأداء المالي

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ومن المقرر أن يصوت أعضاء النقابة على الاتفاق، الذي سيحدد ما إذا كانت شركة بوينج قادرة على استئناف العمليات دون مزيد من الاضطرابات.

وفي حالة الموافقة عليها، قد تشكل الصفقة نقطة تحول بالنسبة للشركة، وتمكنها من المضي قدما في خططها للتعافي المالي والوفاء بمواعيد التسليم.