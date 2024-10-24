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يقول ديفيد إينهورن إن شركة Peloton Interactive Inc (NASDAQ: PTON) “مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية بشكل كبير” عند المستويات الحالية.

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حتى أن شركة Greenlight Capital – وهي صندوق التحوط الذي أسسه في عام 1996 – قامت بشراء 6.8 مليون سهم من شركة اللياقة البدنية المتصلة لتعكس هذا الشعور في أغسطس.

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ومع ذلك، فأنا لست مقتنعًا تمامًا بأن أسهم Peloton هي الاسم الذي أرغب في الاستثمار فيه عند الكتابة.

لماذا؟ لأن مجموعة من التحديات لا تزال تلاحق صانع معدات التمارين الرياضية.

إليكم السبب وراء حذري بشأن سهم Peloton

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ارتفعت أسهم شركة Peloton بأكثر من الضعف منذ إصدار أرباحها الأخير في منتصف أغسطس.

لقد جاءت نتائج الشركة المدرجة في بورصة ناسداك أعلى من تقديرات الشارع ولكنني ما زلت أمنح تقريرها المالي درجة “B” ثابتة في أفضل الأحوال.

ويرجع ذلك إلى أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والتدفقات النقدية الحرة التي يثير اهتمام المستثمرين كانت أرقاماً غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.

لذا، فأنا شخصياً أظل حذراً بشأن مدى تأثير ذلك على PTON على المدى الطويل.

وقد شهدت شركة Peloton ارتفاعًا حادًا في الأسابيع الأخيرة أيضًا لأنها نجحت في إعادة تمويل الديون التي كانت ستصبح مستحقة قريبًا.

ولكن مرة أخرى، كان عليها أن تنتقل من سعر فائدة منخفض للغاية على ديونها إلى ما يصل إلى 5.5% لتعزيز ميزانيتها العمومية في الأمد القريب.

لكن على المدى الأطول، فإن ارتفاع أسعار الفائدة على ديونها سوف يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

إذن، كيف يمكن لإعادة التمويل أن تساعد في رفع سعر سهم PTON على المدى الطويل؟

قد تكون الأخبار الجيدة موجودة بالفعل في أسهم Peloton

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استغلت شركة Peloton Interactive، التي وقعت مؤخرًا صفقة مع Costco ، تخفيضات التكاليف لتحسين خسارتها لكل سهم في الربع الرابع إلى 8 سنتات فقط من 68 سنتًا قبل عام.

ولكن دعونا نواجه الأمر، فالتكاليف التي يمكن خفضها لتحقيق مكاسب طويلة الأجل محدودة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة المصنعة لمعدات التمارين الرياضية تُدار حاليًا بواسطة رؤساء تنفيذيين بالإنابة.

لذا، هناك حالة من عدم اليقين بشأن الاتجاه المستقبلي لأعمالها.

في حين أن هذا قد يهدأ بمجرد تعيين PTON لرئيس تنفيذي دائم جديد – فمن المعقول أن تختار القيادة الجديدة الاستثمار في الأعمال لدفع نمو المشتركين الذي انخفض بنسبة 1.0٪ في الربع الرابع.

ولكن لسوء الحظ، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق مرة أخرى أيضا.

وأخيرًا، تضاعفت قيمة سهم Peloton إلى أكثر من الضعف منذ منتصف أغسطس.

وهذا يجعلني أتساءل عما إذا كان الكثير من الأخبار الجيدة مدرجة بالفعل في أسعار أسهم شركة اللياقة البدنية المتصلة هذه.

بعد كل شيء، يبلغ السعر المستهدف المنخفض لسهم PTON حاليًا 2.0 دولار فقط، وهو ما يحذر من انخفاض محتمل بنسبة 65% من هنا.

بشكل عام، أرى أن سهم Peloton مناسب فقط للمستثمرين الذين لديهم شهية كبيرة للمخاطرة عند الكتابة.