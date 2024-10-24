وزارة العدل تحذر ماسك: التبرع بملايين الدولارات قد يكون غير قانوني

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خضعت تبرعات إيلون ماسك البالغة مليون دولار يوميًا للتدقيق، حيث حذرت وزارة العدل الأمريكية من أنها قد تنتهك قوانين الانتخابات الفيدرالية.

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أطلق ماسك، الذي يدعم دونالد ترامب بشكل نشط في السباق الرئاسي ضد كامالا هاريس، هذه المبادرة من خلال لجنة العمل السياسي التابعة له، أميركا باك.

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تقدم المسابقة فرصة للناخبين المسجلين الذين يوقعون على عريضة لدعم التعديلين الأول والثاني للفوز بمبلغ مليون دولار يوميًا.

ويستهدف هذا الجهد الناخبين في سبع ولايات حاسمة هي: بنسلفانيا، وجورجيا، ونيفادا، وأريزونا، وميشيغان، وويسكونسن، وكارولاينا الشمالية.

ومع اقتراب يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، أثارت المسابقة جدلاً وأسئلة قانونية حول امتثالها للقانون الانتخابي الأمريكي، مما أثار مخاوف بين الديمقراطيين ودفع إلى دعوات لإجراء تحقيق من قبل وزارة العدل.

ما هي قانونية التبرعات الانتخابية لإيلون ماسك؟

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وتتمثل المخاوف الأساسية التي تراود وزارة العدل في القوانين الأميركية التي تحظر دفع رسوم تسجيل الناخبين.

تهدف هذه القوانين إلى منع التأثير غير اللائق في عملية الانتخابات. ورغم أن الهدية التي قدمها ماسك جاءت في هيئة مبادرة عريضة، فإنها تتطلب من المشاركين أن يكونوا ناخبين مسجلين، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل قانونية محتملة.

وذكرت التقارير أن قسم النزاهة العامة التابع لوزارة العدل تواصل مع لجنة العمل السياسي الأمريكية التابعة لماسك، مسلطًا الضوء على احتمالية حدوث انتهاكات لقانون الانتخابات الفيدرالي.

ولا يزال التوقيت المحدد لاتصالات وزارة العدل غير واضح، ولم تعلق الوزارة على المسألة علنًا.

وأوضحت لجنة العمل السياسي الأمريكية التي يرأسها ماسك أن المنافسة تهدف إلى جذب أكثر من مليون ناخب في الولايات المتأرجحة المحورية.

وقد تشهد هذه الولايات، التي غالبا ما تكون حاسمة في تحديد نتائج الانتخابات، تأثيرا كبيرا إذا قام عدد كبير من الناخبين الجدد بالتوقيع على العريضة.

وقد وصفت لجنة العمل السياسي هذه الجهود بأنها حملة من أجل الحقوق الدستورية، وخاصة حرية التعبير والحق في حمل السلاح.

ورغم عدم اشتراط أي انتماء حزبي للمشاركين، فإن توقيت الحدث والتركيز على الولايات المتأرجحة أدى إلى انتقادات من الزعماء الديمقراطيين الذين يرون في هذه الهدية محاولة لتعزيز قاعدة دعم ترامب.

هل الهدية غير قانونية؟

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وفي حين يعتقد بعض المحللين القانونيين أن مسابقة ماسك قد تنتهك القانون الفيدرالي، يشير آخرون إلى أنها قد تستغل ثغرة قانونية.

يحظر قانون الولايات المتحدة على وجه التحديد تقديم الدفع مقابل تسجيل الناخبين أو التصويت.

يزعم خبراء قانونيون مثل بول شيف بيرمان من جامعة جورج واشنطن أن استهداف الناخبين المسجلين قد ينتهك هذا الحكم، مما قد يعرض ماسك ولجنة العمل السياسي الأمريكية للغرامات أو السجن إذا ثبتت إدانتهم.

وأكد آداف نوتي من مركز الحملة القانونية هذه المخاوف، مشيرا إلى أن المخطط يخضع للإنفاذ المدني أو الجنائي من قبل وزارة العدل.

رفض ماسك مزاعم عدم الشرعية على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، مدعيًا أن المسابقة مفتوحة لجميع الناخبين، بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو حالة التصويت.

ردًا على الانتقادات المتزايدة، عدلت لجنة العمل السياسي الأمريكية شروط المسابقة، حيث وصفت الجائزة الآن بأنها بمثابة دفع مقابل دور المتحدث باسم الحزب.

يتعين على الفائزين إنشاء مقاطع فيديو للترويج لأجندة PAC، ومواءمة المدفوعات مع العمل الترويجي بدلاً من تسجيل الناخبين.

ورغم هذا التعديل، يعتقد بعض الخبراء القانونيين أن هذه الهبة قد تواجه تحديات قانونية، حيث تظل الصلة بتسجيل الناخبين تشكل مشكلة محتملة بموجب القانون الانتخابي.

المدعون العامون السابقون من الحزب الجمهوري يطالبون وزارة العدل بالتحرك

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وإضافة إلى الضغوط على وزارة العدل، حثت مجموعة من المدعين العامين السابقين الجمهوريين الوزارة على التحقيق في المسابقة، مشيرين إلى انتهاكات محتملة لقوانين الولايات والقوانين الفيدرالية.

وقد زعموا أن مثل هذه الأنشطة، وخاصة تلك التي تسبق الانتخابات، تتطلب التدقيق على الرغم من التردد العام بين أجهزة إنفاذ القانون في التصرف في المسائل المتعلقة بالانتخابات بالقرب من يوم التصويت.

وتؤكد رسالتهم على الطبيعة غير المسبوقة لهذه المنافسة في التاريخ السياسي الحديث للولايات المتحدة، وتسلط الضوء على تأثيرها المحتمل على سلوك الناخبين في الولايات الرئيسية المتأرجحة.

ومع اقتراب يوم الانتخابات، فإن نتيجة هذا النزاع القانوني قد تكون لها آثار كبيرة على النفوذ السياسي لمسك وعمليات لجنة العمل السياسي الأمريكية.

إذا اتخذت وزارة العدل إجراءً رسميًا، فقد تشكل هذه القضية سابقة لكيفية تطبيق القوانين الانتخابية على جهود إشراك الناخبين غير التقليدية.

وفي الوقت الحالي، لا يزال الجدل مستمرا، حيث يراقب الديمقراطيون والخبراء القانونيون أي تطورات عن كثب.

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هبة ماسك ستواجه عواقب قانونية أو ستنجح في الوصول إلى أهدافها من الناخبين.