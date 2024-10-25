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تواجه شركات مناجم الذهب صعوبة في الاستفادة من ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر في ظل ارتفاع تكاليف المدخلات والتشغيل.

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انخفضت أسهم شركة نيومونت كورب، أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم، بنسبة 15% بعد صدور نتائج أرباحها حيث جاءت الأرباح والإيرادات دون توقعات المحللين.

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وقالت الشركة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة إن الأداء الضعيف يعود إلى ارتفاع تكاليف العمالة والديزل ونفقات التشغيل الأخرى.

وشهدت أسهم شركات التعدين الكبرى الأخرى من كندا، مثل باريك جولد وأجنيكو إيجل ماينز، انخفاضًا أيضًا.

ارتفاع تكاليف العمالة يهدد صناعة التعدين

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ورغم ارتفاع أسعار الذهب منذ بداية العام، فإن ارتفاع تكاليف العمالة كان له أثر سلبي على عمليات شركات التعدين الكبرى.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 30% منذ بداية العام وسط توقعات إيجابية بشأن أسعار الفائدة وزيادة الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية.

ومع ذلك، فشلت معظم شركات التعدين في الاستفادة من ارتفاع الأسعار.

لكن نتائج نيومونت كشفت أن كبار منتجي الذهب ما زالوا يعانون من ضغوط تضخمية، وخاصة فيما يتصل بتكاليف العمالة، والتي استمرت لفترة أطول من المتوقع، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز.

ويعتقد الخبراء أنه إذا كانت استنتاجات نيومونت دقيقة، فإن المخاطر سوف تمتد إلى صناعة التعدين بأكملها.

نيومونت تنفق المزيد من الأموال لاستخراج الذهب

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وقالت الشركة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة إنها أنفقت أموالا أكثر على حفر الذهب في مناجمها في أستراليا وكندا وبيرو وبابوا غينيا الجديدة مقارنة بالربع السابق.

وارتفعت النفقات الرأسمالية أيضًا بنسبة 10% على خلفية مشاريع التوسع في أستراليا والأرجنتين.

وكانت بعض أعلى نفقات الشركة من الأصول الرئيسية التي حصلت عليها من خلال استحواذها العام الماضي على شركة نيوكريست مايننج المحدودة مقابل 15 مليار دولار.

وتعد الشركة التي يقع مقرها في دنفر أول منتج رئيسي للذهب يعلن عن نتائجه في موسم الأرباح حيث يتوقع المحللون عوائد وفيرة للقطاع.

ارتفاع تكاليف العمالة

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قد تكون تكاليف العمالة المتزايدة لشركة نيومونت مصدر قلق لقطاع التعدين الأوسع.

ونقلت وكالة بلومبرج نيوز عن الرئيس التنفيذي توم بالمر قوله:

إن تكاليف العمالة هي التي تجعلنا نشهد هذا التصعيد.

“سواء كان ذلك إغلاقات الصيانة، أو الصيانة التي تستخدمها لتكملة القوى العاملة لديك، أو تكاليف إدارة المعسكرات، أو تكاليف نقل الأشخاص جواً من وإلى المعسكرات – فهذا هو المكان الذي نشهد فيه بعض التصعيد بما يتجاوز ما افترضناه في بداية العام”.

شركة باريك جولد كورب تفشل في تحقيق توقعات الإنتاج

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في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة باريك جولد كوربوريشن عن إنتاج ذهب أقل من المتوقع خلال الربع الثالث بسبب انخفاض الإنتاج في مناجم كارلين وكورتيز في نيفادا.

بلغ إجمالي إنتاج الذهب الأولي لشركة باريك 943 ألف أوقية في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 975 ألف أوقية.

وأعلنت الشركة عن انخفاض إنتاج الذهب وسط ارتفاع تكاليف التشغيل لصناعة التعدين بأكملها.

ومن المتوقع أن تعلن ثاني أكبر شركة منتجة للذهب في العالم عن نتائج أرباحها في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.

على الرغم من انخفاض الأسهم، قد يحصل مناجم الذهب على بعض الراحة من الأسعار القياسية

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على الرغم من انخفاض أسهم شركات التعدين وخيبة الأمل بين المستثمرين، فإن شركات التعدين قد تتمتع بربع رابع أفضل.

وقالت شركة باريك إنها تتوقع أن يكون الربع الرابع أقوى بشكل ملموس لتقديم إنتاج عام 2024 ضمن نطاق توجيهاتها للذهب والنحاس للعام بأكمله.

وبالإضافة إلى ذلك، سجلت شركة نيومونت أعلى أرباح ربع سنوية لها في خمس سنوات، على الرغم من أنها جاءت أقل من توقعات المحللين. ويرجع هذا في الأساس إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

وقال كاري ماكري، محلل التعدين في شركة كاناكورد جينويتي، لوكالة بلومبرج:

كانت توقعات الشارع مرتفعة للغاية. كانت سلبية بلا شك، لكنني لا أعتقد أنها سلبية بقدر ما تخبرنا به الأسواق اليوم.

